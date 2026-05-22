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Realme 16T 5G लॉन्च, 8000mAh बैटरी और 3 दिन तक का बैकअप, जानें कीमत और फीचर्स

Karan Panchal22 May 2026 - 4:29 PM
1 minute read
Realme 16T 5G Price In India
Realme 16T 5G लॉन्च, 8000mAh बैटरी और 3 दिन तक का बैकअप, जानें कीमत और फीचर्स

Realme 16T 5G Price In India : Realme ने अपना नया Realme 16T 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह फोन इस सेगमेंट के सबसे बड़े बैटरी पैक के साथ आता है। इसमें 8000mAh की बैटरी दी गई है, जो भारी इस्तेमाल में भी 3 दिन तक का बैकअप दे सकती है। लॉन्च के साथ कंपनी ने Realme Buds Air8 Pro ईयरबड्स और Realme Watch S5 स्मार्टवॉच भी पेश की हैं। पहली सेल में इन सभी प्रोडक्ट्स पर विशेष डिस्काउंट मिलेगा।

Realme 16T 5G के फीचर्स:

बैटरी: 8000mAh, 45W फास्ट चार्जिंग और 15W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट
कैमरा: 50MP Sony IMX852 AI कैमरा, AI पोर्ट्रेट ग्लो और लुमाकलर इमेज इंजन
सॉफ्टवेयर: realme UI 7.0 और फ्लक्स इंजन
स्टाइल और सुरक्षा: मिलिट्री-ग्रेड शॉक रेजिस्टेंस, IP66/IP68/IP69/IP69K वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस
कलर ऑप्शन: ऑरोरा ग्रीन, स्टारलाइट रेड, स्टारलाइट ब्लैक

कीमत और वेरिएंट:

6GB + 128GB: ₹29,999
8GB + 128GB: ₹31,999
पहली सेल: ₹26,999
सेल की तारीख: 27 मई, फ्लिपकार्ट, realme.com और ऑफलाइन स्टोर्स

Realme Buds Air8 Pro फीचर्स:

साउंड: 11mm + 6mm डुअल-ड्राइवर, Hi-Res ऑडियो, LHDC 5.0
ANC: 55dB एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन
कॉलिंग: VPU पावर्ड 6-माइक सिस्टम
बैटरी: 50 घंटे प्लेबैक टाइम (केस के साथ)
कलर ऑप्शन: मास्टर व्हाइट और मास्टर ब्लैक
कीमत: ₹6,999
सेल की तारीख: 3 जून 2026

Realme Watch S5 फीचर्स:

डिस्प्ले: 1.43 इंच AMOLED
बैटरी लाइफ: 20 दिन
GPS: इंडिपेंडेंट GPS और 5 ग्लोबल सैटेलाइट नेविगेशन
फिटनेस ट्रैकिंग: हार्ट रेट, SpO2, स्लीप, स्ट्रेस और नॉइज़ मॉनिटरिंग
स्पोर्ट्स मोड: 110+
कीमत: ₹7,999
सेल की तारीख: 5 जून 2026

ये भी पढ़ें- Delhi Metro में अब वर्चुअल कार्ड से आसान सफर, बिना फिजिकल कार्ड के एंट्री और एग्जिट

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Karan Panchal22 May 2026 - 4:29 PM
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