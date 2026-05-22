Realme 16T 5G Price In India : Realme ने अपना नया Realme 16T 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह फोन इस सेगमेंट के सबसे बड़े बैटरी पैक के साथ आता है। इसमें 8000mAh की बैटरी दी गई है, जो भारी इस्तेमाल में भी 3 दिन तक का बैकअप दे सकती है। लॉन्च के साथ कंपनी ने Realme Buds Air8 Pro ईयरबड्स और Realme Watch S5 स्मार्टवॉच भी पेश की हैं। पहली सेल में इन सभी प्रोडक्ट्स पर विशेष डिस्काउंट मिलेगा।

Realme 16T 5G के फीचर्स:

बैटरी: 8000mAh, 45W फास्ट चार्जिंग और 15W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट

कैमरा: 50MP Sony IMX852 AI कैमरा, AI पोर्ट्रेट ग्लो और लुमाकलर इमेज इंजन

सॉफ्टवेयर: realme UI 7.0 और फ्लक्स इंजन

स्टाइल और सुरक्षा: मिलिट्री-ग्रेड शॉक रेजिस्टेंस, IP66/IP68/IP69/IP69K वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस

कलर ऑप्शन: ऑरोरा ग्रीन, स्टारलाइट रेड, स्टारलाइट ब्लैक

कीमत और वेरिएंट:

6GB + 128GB: ₹29,999

8GB + 128GB: ₹31,999

पहली सेल: ₹26,999

सेल की तारीख: 27 मई, फ्लिपकार्ट, realme.com और ऑफलाइन स्टोर्स

Realme Buds Air8 Pro फीचर्स:

साउंड: 11mm + 6mm डुअल-ड्राइवर, Hi-Res ऑडियो, LHDC 5.0

ANC: 55dB एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन

कॉलिंग: VPU पावर्ड 6-माइक सिस्टम

बैटरी: 50 घंटे प्लेबैक टाइम (केस के साथ)

कलर ऑप्शन: मास्टर व्हाइट और मास्टर ब्लैक

कीमत: ₹6,999

सेल की तारीख: 3 जून 2026

Realme Watch S5 फीचर्स:

डिस्प्ले: 1.43 इंच AMOLED

बैटरी लाइफ: 20 दिन

GPS: इंडिपेंडेंट GPS और 5 ग्लोबल सैटेलाइट नेविगेशन

फिटनेस ट्रैकिंग: हार्ट रेट, SpO2, स्लीप, स्ट्रेस और नॉइज़ मॉनिटरिंग

स्पोर्ट्स मोड: 110+

कीमत: ₹7,999

सेल की तारीख: 5 जून 2026

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