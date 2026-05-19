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नोएडा में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी, जानें दिल्ली-गुरुग्राम में कितनी है कीमत

Karan Panchal19 May 2026 - 1:28 PM
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Petrol Diesel Price Hike
नोएडा में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी, जानें दिल्ली-गुरुग्राम में कितनी है कीमत

Petrol Diesel Price Hike : अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का असर अब घरेलू बाजार पर भी साफ दिखाई देने लगा है। देशभर में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। तेल कंपनियों की ताजा रेट लिस्ट के अनुसार दिल्ली, मुंबई, पटना और जयपुर समेत कई बड़े शहरों में ईंधन महंगा हो गया है।

दिल्ली में पेट्रोल की कीमत

राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में करीब 0.87 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद यह 98.64 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया है। वहीं डीजल भी 0.91 रुपये महंगा होकर 91.58 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इससे रोजमर्रा की यात्रा और परिवहन लागत पर सीधा असर पड़ा है।

चंडीगढ़ में 98.10 रुपये ईंधन

चंडीगढ़ में भी ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। यहां पेट्रोल 98.10 रुपये और डीजल 86.09 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है। इससे साफ है कि पूरे उत्तर भारत में ईंधन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी का ट्रेंड देखा जा रहा है।

नोएडा में सबसे ज्यादा उछाल

दिल्ली से सटे नोएडा में दामों में सबसे ज्यादा उछाल देखने को मिला है, जहां पेट्रोल 1.15 रुपये बढ़कर 98.91 रुपये प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल 1.22 रुपये की बढ़त के साथ 92.21 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया है। गुरुग्राम में भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई है, जहां पेट्रोल लगभग 99.29 रुपये और डीजल 91.80 रुपये प्रति लीटर हो गया है।

विशेषज्ञों के अनुसार, भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतें कई कारकों पर निर्भर करती हैं, जिनमें अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत, डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति और राज्यों द्वारा लगाया जाने वाला वैट प्रमुख हैं। इसी वजह से अलग-अलग राज्यों में ईंधन के दाम अलग-अलग होते हैं।

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Karan Panchal19 May 2026 - 1:28 PM
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