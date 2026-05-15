Uttarakhand

महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने जारी किया आदेश, हर शनिवार वाहन नहीं, नो व्हीकल डे मनाएं

Karan Panchal15 May 2026 - 5:57 PM
1 minute read
Uttarakhand No Vehicle Day
महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने जारी किया आदेश, हर शनिवार वाहन नहीं, नो व्हीकल डे मनाएं

Uttarakhand No Vehicle Day : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लोगों से ईंधन बचत और ऊर्जा संरक्षण की अपील की थी। अब इसी क्रम में उत्तराखंड ने अहम फैसला लिया है। उत्तराखंड के शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में ऊर्जा संरक्षण और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने हेतु महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने सूचना विभाग में प्रत्येक शनिवार को “नो व्हीकल डे” के रूप में मनाने के निर्देश जारी किए हैं।

साइकिल जैसे विकल्पों को अपनाएं

महानिदेशक सूचना ने विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपील की है कि प्रत्येक शनिवार को कार्यालय आने-जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन, साइकिल जैसे विकल्पों को अपनाएं। उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे प्रयास सामूहिक रूप से बड़े सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और यह पहल ऊर्जा संरक्षण के राष्ट्रीय अभियान को मजबूती प्रदान करेगी।

पर्यावरण संरक्षण में अहम योगदान

उन्होंने यह भी कहा कि विभाग स्वयं इस पहल को अपनाकर समाज के सामने एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करेगा। “नो व्हीकल डे” के माध्यम से न केवल ईंधन की बचत होगी, बल्कि कार्बन उत्सर्जन में कमी लाकर पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित किया जा सकेगा।

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Karan Panchal15 May 2026 - 5:57 PM
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