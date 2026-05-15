लाइफ़स्टाइल

भीषण गर्मी में शरीर क्यों हो रहा है कमजोर? जानें वजह और बचाव के उपाय

Ajay Yadav15 May 2026 - 2:19 PM
1 minute read
Summer Fatigue :
भीषण गर्मी में शरीर क्यों हो रहा है कमजोर? जानें वजह और बचाव के उपाय

Summer Fatigue : जैसे-जैसे मई का महीना खत्म हो रहा है, वैसे-वैसे जून-जुलाई की गर्मी का असर भी बढ़ने लगा है. तेज धूप, उमस और पसीने से लोग अभी से परेशान होने लगे हैं. कई जगह तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है, जिससे गर्मी पहले ही रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही है. डॉक्टरों ने दोपहर 11 से 3 बजे के बीच घर में रहने की सलाह दी है.

इस दौरान कई लोग बिना ज्यादा काम किए भी थकान, कमजोरी, सांस फूलना और शरीर में दर्द जैसी समस्याएं महसूस कर रहे हैं. डॉक्टरों का कहना है कि इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह शरीर पर बढ़ते दबाव का संकेत हो सकता है.

डिहाइड्रेशन और मिनरल्स की कमी

गर्मियों में पसीने के कारण शरीर से पानी और जरूरी मिनरल्स कम हो जाते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन, चक्कर और थकान की समस्या हो सकती है. इसलिए थोड़ी-थोड़ी देर में पानी, नींबू पानी या नारियल पानी पीते रहना चाहिए.

लगातार थकान एनीमिया का संकेत भी हो सकता है, जिसमें शरीर में आयरन की कमी हो जाती है. इसके अलावा डायबिटीज और थायराइड जैसी बीमारियों में भी कमजोरी और थकान महसूस हो सकती है, खासकर अगर इसके साथ ज्यादा प्यास, बार-बार पेशाब या वजन कम होने जैसे लक्षण हों.

गर्मी में जंक फूड से बढ़ सकती है कमजोरी

गर्मी में लोग अक्सर जंक फूड और तला-भुना खाना ज्यादा खाने लगते हैं, जिससे शरीर को पूरा पोषण नहीं मिल पाता और कमजोरी बढ़ सकती है. ऐसे में हल्का और संतुलित भोजन लेना जरूरी होता है. अगर थकान और कमजोरी लगातार बनी रहे तो डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है.

ये भी पढ़ें- पंजाब में बड़ी तैयारी! CM मान ने आर्मी कमांडर से की खास बैठक, सुरक्षा पर बड़े फैसले!

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav15 May 2026 - 2:19 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of “लव बॉम्बिंग” और ओवरअफेक्शन, क्या आपके रिश्ते में है यह खतरा?

“लव बॉम्बिंग” और ओवरअफेक्शन, क्या आपके रिश्ते में है यह खतरा?

14 May 2026 - 6:13 PM
Photo of पीएम मोदी की अपील, कम करें तेल का उपयोग, अपनाएं जीरो ऑयल कुकिंग

पीएम मोदी की अपील, कम करें तेल का उपयोग, अपनाएं जीरो ऑयल कुकिंग

13 May 2026 - 5:05 PM
Photo of Summer Cold Drink : गर्मी में ठंडक का असरदार उपाय, घर पर बनाएं सौंफ का शरबत

Summer Cold Drink : गर्मी में ठंडक का असरदार उपाय, घर पर बनाएं सौंफ का शरबत

7 May 2026 - 3:08 PM
Photo of एम्स की चेतावनी, स्क्रीन टाइम बढ़ने से बच्चों की भाषा और सामाजिक क्षमता पर पड़ सकता है असर

एम्स की चेतावनी, स्क्रीन टाइम बढ़ने से बच्चों की भाषा और सामाजिक क्षमता पर पड़ सकता है असर

3 May 2026 - 6:29 PM
Photo of गर्मी में गन्ने का जूस कितना सुरक्षित? एक्सपर्ट ने बताए फायदे और खतरे

गर्मी में गन्ने का जूस कितना सुरक्षित? एक्सपर्ट ने बताए फायदे और खतरे

30 April 2026 - 6:38 PM
Photo of श्रद्धा या रहस्य? मांतगेश्वर मंदिर का शिवलिंग वैज्ञानिकों के लिए भी बना पहेली, चढ़ाया जल पलभर में गायब

श्रद्धा या रहस्य? मांतगेश्वर मंदिर का शिवलिंग वैज्ञानिकों के लिए भी बना पहेली, चढ़ाया जल पलभर में गायब

29 April 2026 - 3:09 PM
Photo of Skincare Mistakes : स्किन केयर में ये गलतियां पड़ सकती हैं भारी, डर्मेटोलॉजिस्ट ने दी चेतावनी

Skincare Mistakes : स्किन केयर में ये गलतियां पड़ सकती हैं भारी, डर्मेटोलॉजिस्ट ने दी चेतावनी

26 April 2026 - 2:44 PM
Photo of चैटिंग होगी और आसान, WhatsApp में आ सकते हैं फ्लोटिंग नोटिफिकेशन बबल्स

चैटिंग होगी और आसान, WhatsApp में आ सकते हैं फ्लोटिंग नोटिफिकेशन बबल्स

25 April 2026 - 4:48 PM
Photo of Kedarnath Yatra 2026 : यात्रा के दौरान पैक करें ये 5 जरूरी चीजें, सफर हो जाएगा आसान

Kedarnath Yatra 2026 : यात्रा के दौरान पैक करें ये 5 जरूरी चीजें, सफर हो जाएगा आसान

23 April 2026 - 5:38 PM
Photo of Dengue Vaccine India: भारत में डेंगू से मिलेगी राहत, पहली वैक्सीन को मिली मंजूरी, डिटेल में पढ़ें पूरी ख़बर

Dengue Vaccine India: भारत में डेंगू से मिलेगी राहत, पहली वैक्सीन को मिली मंजूरी, डिटेल में पढ़ें पूरी ख़बर

19 April 2026 - 4:24 PM
Back to top button