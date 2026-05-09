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भाजपा के अत्याचारों के आगे पंजाब नहीं झुकेगा, पंजाब ही भाजपा और ईडी के बीच अनैतिक गठजोड़ को खत्म करेगा- केजरीवाल

Karan Panchal9 May 2026 - 6:37 PM
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Punjab News
भाजपा के अत्याचारों के आगे पंजाब नहीं झुकेगा, पंजाब ही भाजपा और ईडी के बीच अनैतिक गठजोड़ को खत्म करेगा- केजरीवाल

Punjab News : आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा के घर ईडी की रेड पड़ने पर भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ईडी के सहारे भाजपा और मोदी जी ने पंजाब को ललकारा है। पंजाब न पहले झुका था और न अब झुकेगा। पंजाब ही भाजपा और ईडी के बीच अनैतिक गठजोड़ को खत्म करेगा।

अशोक मित्तल और अरोड़ा के घर ईडी की रेड

पंजाब गुरुओं की धरती है। पंजाब ने औरंगजेब को भी जवाब दिया था और अब 2027 के चुनाव में मोदी जी को भी जवाब देगा। उन्होंने कहा कि अशोक मित्तल और संजीव अरोड़ा के घर एक साथ ईडी की रेड हुई थी। अशोक मित्तल भाजपा में शामिल हो गए तो रेड बंद हो गई, लेकिन संजीव अरोडा ने इन्कार कर दिया तो फिर से रेड हो गई।

मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है तो…

शनिवार को “आप” मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा के घर पर ईडी की रेड चल रही है। ईडी का काम है कि देश के अंदर अगर कहीं मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो उसको रोकना और उसकी जांच करना। अगर इस मकसद से ईडी अपनी कार्रवाई करे, तो हमें कोई परेशानी नहीं है।

भाजपा में शामिल कराने का काम

लेकिन जब से इस देश के अंदर मोदी जी राज आया है, सीबीआई भ्रष्टाचार को रोकने के लिए काम नहीं करती और न ईडी मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए काम करती है। वे सिर्फ और सिर्फ दूसरी पार्टियों को तोड़ने, उनके नेताओं को डराने-धमकाने और उन्हें भाजपा में शामिल कराने का काम करती हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने नहीं आई

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शनिवार सुबह से संजीव अरोड़ा के घर पर ईडी की रेड चल रही है, यह भी उसी दिशा में एक कार्रवाई है। संजीव अरोड़ा के घर पर ईडी कोई मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने नहीं आई है। संजीव अरोड़ा के यहां पिछले एक महीने के अंदर ईडी की यह दूसरी रेड है। इससे पहले 17 अप्रैल को ईडी आई थी और संजीव अरोड़ा के गुड़गांव, लुधियाना व दिल्ली के सभी ठिकानों पर रेड की।

तीन दिन रेड चली, मित्तल ने भाजपा ज्वाइन की

ये रेड तीन दिन चली। उन तीन दिनों की रेड में ईडी को क्या नहीं मिला, जो आज ढूंढने आए हैं। उसी वक्त अशोक मित्तल के यहां रेड हुई थी। उनके यहां भी तीन दिन रेड चली और उस रेड के बाद अशोक मित्तल ने भाजपा ज्वाइन कर ली। इसके बाद उनके यहां रेड खत्म हो गई और उनका सारा मामला रफा-दफा हो गया।

भाजपा ज्वाइन कर लो, नहीं तो गिरफ्तार

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि संजीव अरोड़ा ने भाजपा ज्वाइन नहीं की। उस दिन संजीव अरोड़ा पर काफी दबाव डाला गया कि भाजपा ज्वाइन कर लो। अगर वे उस दिन भाजपा ज्वाइन कर लेते, तो शायद आज ईडी की रेड नहीं होती। आज ईडी की रेड उनको सबक सिखाने के लिए हुई है कि उन्होंने भाजपा ज्वाइन क्यों नहीं की। या तो भाजपा ज्वाइन कर लो, नहीं तो गिरफ्तार कर लिए जाओगे। इसलिए आज ईडी की रेड हुई है। यह बहुत ही दुख की बात है कि मोदी राज के अंदर एजेंसियों का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है।

पंजाब के लोगों को कुचलने की कोशिश

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी खासतौर पर पंजाब को टारगेट कर रहे हैं। पंजाब के लोगों के साथ धक्का, नाइंसाफी और अन्याय किया जा रहा है। पंजाब के लोगों को कुचलने की कोशिश की जा रही है। पिछले 4 साल में मोदी जी ने पंजाब में पहले तीन काले कानून लाने की कोशिश की, लेकिन पंजाब के किसानों के विरोध के सामने मोदी जी को झुकना पड़ा।

पंजाब के पानी के ऊपर डाका

पिछले चार साल से ग्रामीण विकास का हजारों करोड़ रुपया, जिससे मंडियों और गांव-गांव की सड़कें बननी होती हैं, वह प्रधानमंत्री जी ने रोक दिया। पंजाब की पंजाब यूनिवर्सिटी को टेकओवर करने की कोशिश की गई। चंडीगढ़ को हरियाणा को ट्रांसफर करने और पंजाब से छीनने की कोशिश की जा रही है। पंजाब के पानी के ऊपर डाका डालने और बीबीएमबी को हथियाने की कोशिश की जा रही है।

दिल्ली से ईडी की पूरी टीम पंजाब गई

ऐसे ना जाने कितने मामले हैं, जहां केंद्र सरकार और मोदी जी पंजाब के लोगों के साथ धक्का कर रहे हैं। अब पिछले कुछ दिनों से रोज बस एक ही खबर है कि आज ईडी ने यहां रेड कर दी, आज वहां रेड कर दी। जैसे ही बंगाल के चुनाव खत्म हुए, दिल्ली से ईडी की पूरी की पूरी टीम पंजाब के अंदर आ गई है। इनका मकसद कोई काला पैसा या मनी लॉन्ड्रिंग ढूंढना नहीं है।

भारत के प्रधानमंत्री ने लगाए थे आरोप

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज से 10 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने भाषण में शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए थे। किसी देश का प्रधानमंत्री किसी के खिलाफ संगीन आरोप लगाए, तो यह छोटी बात नहीं है। किसी ऐरे-गैरे, भाजपा के किसी प्रवक्ता या छोटे नेता ने आरोप नहीं लगाए थे, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री ने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ आरोप लगाए थे।

आज प्रधानमंत्री जी खुद उन्हें अपने हाथ से मुख्यमंत्री की शपथ दिला कर आए हैं। अमित शाह ने हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए थे, उनको भी इन्होंने असम का मुख्यमंत्री बना दिया। अजित पवार के खिलाफ प्रधानमंत्री ने खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और उसके छह दिन के अंदर उनको महाराष्ट्र का उपमुख्यमंत्री बना दिए।

हिमंता बिस्वा सरमा को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ ईडी नहीं जाएगी, ईडी संजीव अरोड़ा के खिलाफ जाएगी। हिमंता बिस्वा सरमा को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, गिरफ्तार केजरीवाल को किया जाएगा। अजित पवार को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को किया जाएगा, क्योंकि उन सब ने भाजपा ज्वाइन कर ली। इनका मकसद देश से भ्रष्टाचार दूर करना या मनी लॉन्ड्रिंग रोकना नहीं है।

पार्टी में शामिल कराने की कोशिश

इनका मकसद केवल दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़कर भाजपा में शामिल करवाना है। आज पंजाब के अंदर इनके पास चुनाव में खड़े करने के लिए नेता नहीं हैं। इसीलिए यह दूसरी पार्टियों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कराने की कोशिश कर रहे हैं।

अत्याचार करके कई हिस्सों पर कब्जा

अरविंद केजरीवाल ने मोदी जी को पूरी विनम्रता के साथ याद दिलाते हुए कहा कि पंजाब गुरुओं की धरती है। आज मोदी जी जो पंजाब के साथ अत्याचार कर रहे हैं, वह हमें कई सौ साल पहले के उस वक्त की याद दिलाता है जब औरंगजेब ने भारत के अंदर जगह-जगह अत्याचार करके कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। आज मोदी जी ने बेईमानी करके भारत के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया है।

अत्याचार और अन्याय का सामना करेंगे

उसके बाद औरंगजेब की नजर पंजाब के ऊपर पड़ी थी। पूरे देश पर बेईमानी से कब्जा करने के बाद अब मोदी जी की नजर भी पंजाब के ऊपर पड़ी है। औरंगजेब ने पंजाब के लोगों के साथ खूब अत्याचार किया था और मोदी जी भी पंजाब के लोगों के साथ खूब अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त हमारे गुरु साहिबान ने औरंगजेब के अत्याचार और अन्याय का सामना किया और अपनी कुर्बानियां दी थीं। उनकी कुर्बानियों से प्रेरित होकर आज पंजाब के लोग खड़े होकर मोदी जी के अत्याचार और अन्याय का सामना करेंगे और पूरे देश को मोदी राज के अन्याय और अत्याचार से मुक्ति दिलाएंगे।

किसानों के सामने टेकने पड़े थे घुटने

अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से कहा कि 4 साल पहले जब आपने तीन काले कानून लाने की कोशिश की थी, तब भी आप पंजाब के साथ खिलवाड़ कर चुके हैं। आपको पंजाब के किसानों के सामने घुटने टेकने पड़े थे। आज आपने फिर पंजाब को ललकारा है, जिसे पंजाब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं मोदी जी से हाथ जोड़कर विनम्रता से निवेदन करता हूं कि पंजाब के साथ धक्काशाही करना बंद कीजिए।

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Karan Panchal9 May 2026 - 6:37 PM
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