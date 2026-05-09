Bollywood News : ‘गदर’ फेम अभिनेत्री Ameesha Patel एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं। इस बार उन्होंने किसी फिल्म नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बॉलीवुड की नई पीढ़ी और पीआर कल्चर पर सवाल उठाए हैं।

अमीषा पटेल ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए कहा कि आज के समय में कई नई अभिनेत्रियां खुद को “नंबर 1” और “सुपरस्टार” बताने लगी हैं, जबकि उनके करियर में अभी कोई बड़ी ब्लॉकबस्टर नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीआर एजेंसियों के जरिए ऐसे टैग गढ़े जा रहे हैं, जो वास्तविक उपलब्धियों पर आधारित नहीं हैं।

Call ur self a super star only if u have achieved any sort of work that creates history and havoc at the box office . Untill then stop playing PR games to cal urself a super star 👌sorry but that’s the harsh reality 👌 — ameesha patel (@ameesha_patel) May 8, 2026

अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा कि किसी कलाकार को तभी सुपरस्टार कहा जाना चाहिए जब उसने ऐसी फिल्में दी हों जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचा हो। उन्होंने यह भी कहा कि आज 100 करोड़ की कमाई को बड़ी उपलब्धि मानना सही नहीं है, क्योंकि अब यह सामान्य हो चुका है।

Most female actresses who haven’t even achieved one film in their career where even a single film of theirs has done even 200 cr plus at the box office are paying their PR teams to cal themselves nos 1 and nos 2 ?like really ?its 2026 and not 2000😁today 100 cr is nothing . — ameesha patel (@ameesha_patel) May 8, 2026

अमीषा ने आगे अपने करियर का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने ‘कहो ना प्यार है’, ‘गदर: एक प्रेम कथा’ और ‘गदर 2’ जैसी बड़ी फिल्मों का हिस्सा रहकर रिकॉर्ड तोड़ सफलता देखी है। उन्होंने यह भी दावा किया कि इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस के साथ-साथ दर्शकों की भारी संख्या में भी रिकॉर्ड बनाए। इसके साथ ही उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म ‘गदर 3’ का भी संकेत दिया और कहा कि यह फ्रेंचाइजी पहले से भी बड़े स्तर पर वापसी करेगी।

Kaho na pyaar hai , Gadar 1 or Gadar2 … Ek nahin par 3 biggest solo blockbusters as a heroine with highest footfalls in all 3 films I’ve given and till date they are the biggest hits of my CO STARS as well .. but my FAKE PR machinery is weak unlike other actresses 😁 — ameesha patel (@ameesha_patel) May 8, 2026

वर्कफ्रंट की बात करें तो अमीषा पटेल आखिरी बार ‘गदर 2’ में नजर आई थीं, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की थी और 2023 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल रही थी।

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