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ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के बंगाल दौरे पर साधा निशाना, विपक्षी एकजुटता पर कसा तंज

Ajay Yadav7 May 2026 - 3:33 PM
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UP Politics :
ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के बंगाल दौरे पर साधा निशाना, विपक्षी एकजुटता पर कसा तंज

UP Politics : उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के हालिया कोलकाता दौरे पर सवाल उठाए हैं, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का पश्चिम बंगाल जाना राजनीतिक संदेश देने जैसा कदम है, जिससे कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं.

राजभर ने टिप्पणी करते हुए कहा कि विपक्षी दलों के कई नेता संविधान को लेकर अलग-अलग बयान देते हैं और ऐसे में उनके एक-दूसरे के साथ मंच साझा करने को लेकर भी सवाल उठते हैं, उन्होंने यह भी कहा कि अखिलेश यादव का यह दौरा किसी बड़े राजनीतिक असर के बजाय प्रतीकात्मक ज्यादा माना जा रहा है.

बंगाल यात्रा और राजनीतिक बयानबाजी पर टिप्पणी

मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आगे कहा कि बंगाल में चल रही राजनीतिक परिस्थितियों और हाल के घटनाक्रमों को लेकर विपक्षी दल लगातार सक्रिय हैं, उन्होंने दावा किया कि विभिन्न राज्यों के चुनाव परिणामों को देखते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को लेकर जनता का रुझान मजबूत हो रहा है.

उन्होंने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित राजनीति से जनता प्रभावित नहीं होती, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करने से ही राजनीतिक समर्थन मिलता है.

विपक्षी एकजुटता पर तंज

राजभर ने विपक्षी दलों की एकजुटता पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि अलग-अलग विचारधाराओं वाले दलों का साथ आना राजनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण होता है और इसका ज्यादा असर जमीन पर दिखाई नहीं देता.

बंगाल की घटना पर प्रतिक्रिया

इसके अलावा उन्होंने बंगाल में हुई एक घटना को लेकर दुख जताया और कहा कि किसी भी राज्य में कानून-व्यवस्था मजबूत रहनी चाहिए ताकि नागरिक सुरक्षित महसूस कर सकें, उन्होंने उम्मीद जताई कि इस मामले में उचित कार्रवाई होगी और दोषियों को कानून के दायरे में लाया जाएगा.

ये भी पढ़ें- कैथल में 17 वर्षीय लड़की का रास्ता रोककर छेड़खानी, मां की शिकायत पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई

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Ajay Yadav7 May 2026 - 3:33 PM
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