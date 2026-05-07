लाइफ़स्टाइलस्वास्थ्य

Summer Cold Drink : गर्मी में ठंडक का असरदार उपाय, घर पर बनाएं सौंफ का शरबत

Karan Panchal7 May 2026 - 3:08 PM
1 minute read
Summer Cold Drink
Summer Cold Drink : गर्मी में ठंडक का असरदार उपाय, घर पर बनाएं सौंफ का शरबत

Summer Cold Drink : गर्मियों के मौसम में शरीर को ठंडक देने के लिए लोग तरह-तरह के पेय पदार्थों का सेवन करते हैं। नींबू पानी और शिकंजी के अलावा सौंफ का शरबत भी एक बेहतरीन विकल्प माना जाता है। यह न सिर्फ शरीर को ठंडक पहुंचाता है बल्कि ताजगी का एहसास भी कराता है।

सौंफ की तासीर ठंडी होने के कारण यह लू और गर्मी से बचाने में मदद करती है। साथ ही यह पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में भी सहायक माना जाता है। आइए जानते हैं घर पर आसानी से बनने वाली सौंफ शरबत की रेसिपी।

सामग्री-

सौंफ – आधा कप
मिश्री या चीनी – 1 कप (मिश्री अधिक ठंडी मानी जाती है)
हरी इलायची – 4 से 5
काला नमक – 1 छोटा चम्मच
नींबू का रस – 2 बड़े चम्मच
ठंडा पानी और बर्फ के टुकड़े – आवश्यकता अनुसार

बनाने की विधि-

सबसे पहले सौंफ को साफ करके 2 से 3 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। अगर समय कम हो तो इसे सीधे भी उपयोग किया जा सकता है।

इसके बाद भीगी हुई सौंफ का पानी निकालकर इसे इलायची के साथ मिक्सी में डालकर बारीक पीस लें। चाहें तो सौंफ, मिश्री और इलायची को सूखा पीसकर पाउडर भी तैयार किया जा सकता है।

अब एक जग में ठंडा पानी लें और उसमें तैयार किया हुआ सौंफ मिश्रण मिलाएं। इसके बाद इसमें काला नमक और नींबू का रस डालकर अच्छी तरह मिक्स करें।

अंत में गिलास में बर्फ के टुकड़े डालें और ऊपर से तैयार शरबत डालकर परोसें। चाहें तो पुदीने की पत्तियों से सजाकर इसे और भी ताजगी भरा बनाया जा सकता है।

ये भी पढ़ें- अल्मोड़ा में दर्दनाक हादसा, 150 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, तीन की मौत

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal7 May 2026 - 3:08 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of गर्मी में बेल का शरबत क्यों है फायदेमंद? जानें किन लोगों को इससे बचना चाहिए

गर्मी में बेल का शरबत क्यों है फायदेमंद? जानें किन लोगों को इससे बचना चाहिए

6 May 2026 - 1:26 PM
Photo of एम्स की चेतावनी, स्क्रीन टाइम बढ़ने से बच्चों की भाषा और सामाजिक क्षमता पर पड़ सकता है असर

एम्स की चेतावनी, स्क्रीन टाइम बढ़ने से बच्चों की भाषा और सामाजिक क्षमता पर पड़ सकता है असर

3 May 2026 - 6:29 PM
Photo of Munnakka Benefits : भीगे मुनक्के के फायदे जानकर रह जाएंगे हैरान, सेहत के लिए बेहद फायदेमंद

Munnakka Benefits : भीगे मुनक्के के फायदे जानकर रह जाएंगे हैरान, सेहत के लिए बेहद फायदेमंद

1 May 2026 - 3:03 PM
Photo of गर्मी में गन्ने का जूस कितना सुरक्षित? एक्सपर्ट ने बताए फायदे और खतरे

गर्मी में गन्ने का जूस कितना सुरक्षित? एक्सपर्ट ने बताए फायदे और खतरे

30 April 2026 - 6:38 PM
Photo of श्रद्धा या रहस्य? मांतगेश्वर मंदिर का शिवलिंग वैज्ञानिकों के लिए भी बना पहेली, चढ़ाया जल पलभर में गायब

श्रद्धा या रहस्य? मांतगेश्वर मंदिर का शिवलिंग वैज्ञानिकों के लिए भी बना पहेली, चढ़ाया जल पलभर में गायब

29 April 2026 - 3:09 PM
Photo of हेल्थ इंश्योरेंस के बावजूद मरीज उठा रहे 95% इलाज खर्च का बोझ, NSO रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

हेल्थ इंश्योरेंस के बावजूद मरीज उठा रहे 95% इलाज खर्च का बोझ, NSO रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

27 April 2026 - 3:01 PM
Photo of समय रहते पहचानें ये हेल्थ वॉर्निंग साइन, वरना बढ़ सकता है खतरा, भारी पड़ सकता है नज़रअंदाज करना

समय रहते पहचानें ये हेल्थ वॉर्निंग साइन, वरना बढ़ सकता है खतरा, भारी पड़ सकता है नज़रअंदाज करना

27 April 2026 - 2:05 PM
Photo of Skincare Mistakes : स्किन केयर में ये गलतियां पड़ सकती हैं भारी, डर्मेटोलॉजिस्ट ने दी चेतावनी

Skincare Mistakes : स्किन केयर में ये गलतियां पड़ सकती हैं भारी, डर्मेटोलॉजिस्ट ने दी चेतावनी

26 April 2026 - 2:44 PM
Photo of चैटिंग होगी और आसान, WhatsApp में आ सकते हैं फ्लोटिंग नोटिफिकेशन बबल्स

चैटिंग होगी और आसान, WhatsApp में आ सकते हैं फ्लोटिंग नोटिफिकेशन बबल्स

25 April 2026 - 4:48 PM
Photo of नाखूनों पर दिखने वाली धारियां क्या बताती हैं? जानिए सेहत के छुपे संकेत

नाखूनों पर दिखने वाली धारियां क्या बताती हैं? जानिए सेहत के छुपे संकेत

24 April 2026 - 6:00 PM
Back to top button