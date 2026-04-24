नाखूनों पर दिखने वाली धारियां क्या बताती हैं? जानिए सेहत के छुपे संकेत

Health News : हमारे शरीर के कई हिस्से बिना कुछ कहे ही सेहत के संकेत दे देते हैं। नाखून, जीभ और आंखें भी ऐसे ही संकेतक माने जाते हैं। खासकर नाखूनों की बनावट और रंग से कई बार शरीर की आंतरिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है।

नाखूनों पर हल्की धारियां दिखाई देना आम बात है, खासतौर पर उम्र बढ़ने के साथ। इन खड़ी लाइनों को मेडिकल भाषा में ओनिकोरेक्सिस कहा जाता है। ये लाइनें आमतौर पर नाखून के बेस से लेकर किनारे तक जाती हैं और समय के साथ ज्यादा स्पष्ट हो सकती हैं, क्योंकि उम्र के साथ नाखून पतले और कमजोर होने लगते हैं।

हालांकि, कुछ मामलों में ये धारियां शरीर में पोषक तत्वों की कमी का संकेत भी हो सकती हैं। आयरन, फोलिक एसिड (विटामिन B9) और प्रोटीन की कमी होने पर नाखूनों में इस तरह के बदलाव देखे जा सकते हैं।

इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी जिम्मेदार हो सकते हैं, जैसे:

त्वचा और नाखूनों का अत्यधिक सूखापन

सोरायसिस या अन्य त्वचा संबंधी समस्याएं

थायरॉयड से जुड़ी दिक्कतें

रूमेटाइड आर्थराइटिस जैसी बीमारियां

बार-बार मैनीक्योर या केमिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल

नेल पॉलिश रिमूवर में मौजूद हानिकारक तत्व

अगर नाखूनों में धारियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएं या उनके रंग और आसपास की त्वचा में बदलाव दिखे, तो विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी है।

देखभाल के लिए कुछ आसान उपाय अपनाए जा सकते हैं:

नाखूनों को हाइड्रेटेड रखने के लिए नियमित मॉइस्चराइज करें

क्यूटिकल्स को काटने या खींचने से बचें

केमिकल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते समय दस्ताने पहनें

जरूरत से ज्यादा नेल बफिंग न करें, इससे नाखून कमजोर हो सकते हैं

ध्यान रखें, उम्र के कारण आने वाली इन लाइनों को पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं है, लेकिन सही देखभाल से इन्हें कम जरूर किया जा सकता है।

Disclaimer- सेहत से जुड़े किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने अथवा अपनी डाइट में किसी भी तरह का बदलाव करने या किसी भी बीमारी से संबंधित कोई भी उपाय करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। हिन्दी ख़बर किसी भी प्रकार के दावे की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है।

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