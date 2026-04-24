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Sachin Tendulkar Birthday : सचिन तेंदुलकर के 7 ऐसे ऐतिहासिक रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ना लगभग नामुमकिन

Karan Panchal24 April 2026 - 4:57 PM
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Sachin Tendulkar Birthday
Sachin Tendulkar Birthday : सचिन तेंदुलकर के 7 ऐसे ऐतिहासिक रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ना लगभग नामुमकिन

Sachin Tendulkar Birthday : सचिन तेंदुलकर आज 53 वर्ष के हो गए हैं। इस खास मौके पर उनके क्रिकेट करियर के कुछ ऐसे ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं, जिन्हें तोड़ना बेहद कठिन माना जाता है। कई रिकॉर्ड्स तो इतने मजबूत हैं कि आने वाले दशकों तक भी उनके टूटने की संभावना कम ही दिखती है।

  1. वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन

सचिन तेंदुलकर ने वनडे क्रिकेट में 463 मैचों की 452 पारियों में 18,426 रन बनाए हैं, जो आज भी विश्व रिकॉर्ड है। उनके सबसे करीब विराट कोहली हैं, लेकिन वे अभी भी हजारों रन पीछे हैं, जिससे यह रिकॉर्ड बेहद सुरक्षित माना जा रहा है।

  1. सर्वाधिक इंटरनेशनल मैच

सचिन ने अपने करियर में कुल 664 इंटरनेशनल मैच खेले, जो अब तक का सर्वोच्च आंकड़ा है। उनके आसपास पहुंचने वाले खिलाड़ी भी इस रिकॉर्ड से काफी दूर हैं।

  1. इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक

सचिन तेंदुलकर ने कुल 100 अंतरराष्ट्रीय शतक लगाए हैं। यह उपलब्धि उन्हें क्रिकेट इतिहास में अलग पहचान दिलाती है, और इसे पार करना बेहद मुश्किल माना जाता है।

  1. सबसे लंबा इंटरनेशनल करियर

सचिन का अंतरराष्ट्रीय करियर 1989 से 2013 तक यानी लगभग 24 साल से अधिक चला, जो क्रिकेट इतिहास में सबसे लंबा करियर है।

  1. सर्वाधिक इंटरनेशनल रन

सभी फॉर्मेट मिलाकर सचिन ने 34,000 से अधिक अंतरराष्ट्रीय रन बनाए हैं, जो क्रिकेट जगत में अब तक का सर्वोच्च रिकॉर्ड है।

  1. टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक

टेस्ट क्रिकेट में सचिन ने 51 शतक लगाए हैं, जो आज भी किसी भी बल्लेबाज से अधिक है। यह रिकॉर्ड भी बेहद मजबूत स्थिति में है।

  1. वनडे में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड

सचिन तेंदुलकर ने वनडे इंटरनेशनल में 62 बार प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता है, जो इस फॉर्मेट में अब तक का रिकॉर्ड है।

ये भी पढ़ें- राजस्थान विधानसभा को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, अलर्ट मोड पर सुरक्षा एजेंसियां

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Karan Panchal24 April 2026 - 4:57 PM
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