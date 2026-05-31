Punjabखेलराज्य

पंजाब में हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी की तैयारी पूरी, मुख्यमंत्री मान ने तैयारियों का लिया जायजा

Shanti Kumari31 May 2026 - 12:45 PM
3 minutes read
Bhagwant Mann

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज कहा कि पंजाब इस वर्ष के अंत में प्रतिष्ठित हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री ने इस मेगा अंतरराष्ट्रीय आयोजन की तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्धारित समय से पहले इस संबंधी सुचारू प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अधिकारियों को सितंबर से पहले बुनियादी ढांचे के सभी कार्यों सहित अन्य सभी काम पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस टूर्नामेंट की सफलता सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि विशेषज्ञों, खिलाड़ियों और अन्य भागीदारों को शामिल करते हुए एक प्रबंधकीय समिति बनाई जाए, जो सभी प्रबंधों को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करेगी। उन्होंने जालंधर और मोहाली में चल रहे कार्यों की प्रगति की नियमित रूप से निगरानी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्च-शक्ति समिति के गठन को भी मंजूरी दी।

विश्व स्तरीय सुविधाओं के महत्व पर जोर

विश्व स्तरीय सुविधाओं के महत्व पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “सभी प्रबंधों को समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए विशेषज्ञों, खिलाड़ियों और अन्य भागीदारों की प्रबंधकीय समिति बनाई जाए। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट से संबंधित हर काम सितंबर से पहले पूरा होना सुनिश्चित किया जाए, ताकि इस आयोजन की शानदार सफलता में कोई कमी न रह जाए।”

बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने निर्देश दिए कि जालंधर और मोहाली के स्टेडियमों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार नवीनतम सुविधाओं से अपग्रेड किया जाए। भारतीय हॉकी फेडरेशन को पूरा समर्थन देने का भरोसा दिलाते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के इतिहास में इस स्तर के पहले टूर्नामेंट के सफल आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए पंजाब सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

“पंजाब की धरती पर हॉकी के खिलाड़ी पैदा होते रहे हैं”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब की धरती पर हॉकी के खिलाड़ी पैदा होते रहे हैं और हमारी धरती पर ऐसे अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट की मेजबानी हमारे युवाओं को खेलों से जुड़ने के लिए और अधिक प्रेरित करेगी।

आयोजन के प्रति पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चैंपियनशिप के सुचारू प्रबंधों को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स और खिलाड़ियों की सुविधाओं से संबंधित सभी आवश्यक प्रबंध किए जाएंगे।

छह अंतरराष्ट्रीय टीमें लेंगी हिस्सा

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार इस विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सुरक्षा और हर संभव सुविधा प्रदान करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा, “एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली हॉकी की 6 टीमें भाग लेंगी। पहली बार पंजाब को इस अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट की मेजबानी का अवसर मिला है, जो खेल के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है।”

इस आयोजन को पंजाब के लिए ऐतिहासिक पल बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह गर्व की बात है कि इस चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए हमारे राज्य को चुना गया, जिससे पंजाब भर में हॉकी और खेल संस्कृति को भरपूर बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा, “यह बहुत खुशी और संतुष्टि की बात है कि पंजाब इस व्यापक अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन की मेजबानी करेगा। यह राज्य में खेलों की पुरानी शान को बहाल करने में बहुत सहायक होगा।”

भारतीय हॉकी में पंजाब के बहुमूल्य योगदान को उजागर करते हुए उन्होंने आगे कहा, “दशकों से हॉकी में पंजाबियों की मजबूत भागीदारी के बावजूद, पंजाब ने आज तक कभी भी किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं की है। इस चैंपियनशिप का राज्य में होना एक बड़े सपने के साकार होने जैसा है।”

बैठक के दौरान मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव डॉ. रवि भगत, पंजाब हॉकी के अध्यक्ष नितिन कोहली और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें – पंजाब में ऑर्थोपेडिक इलाज की बढ़ी मांग, “मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना” के तहत 84 करोड़ से अधिक खर्च

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari31 May 2026 - 12:45 PM
3 minutes read

Related Articles

Photo of अमृतसर बना ऑटोमेटेड ई-चालान प्रणाली लागू करने वाला पंजाब का चौथा शहर

अमृतसर बना ऑटोमेटेड ई-चालान प्रणाली लागू करने वाला पंजाब का चौथा शहर

31 May 2026 - 12:14 PM
Photo of गैंगस्टरों ते वार का 130वां दिन, पंजाब पुलिस द्वारा 513 स्थानों पर छापेमारी, 235 गिरफ्तार

गैंगस्टरों ते वार का 130वां दिन, पंजाब पुलिस द्वारा 513 स्थानों पर छापेमारी, 235 गिरफ्तार

31 May 2026 - 11:57 AM
Photo of पंजाब में ऑर्थोपेडिक इलाज की बढ़ी मांग, “मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना” के तहत 84 करोड़ से अधिक खर्च

पंजाब में ऑर्थोपेडिक इलाज की बढ़ी मांग, “मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना” के तहत 84 करोड़ से अधिक खर्च

31 May 2026 - 11:49 AM
Photo of भगवंत मान सरकार का ऐतिहासिक फैसला, पंजाब में ठेकेदारी खत्म, 65,000 से अधिक कर्मचारी होंगे रेगुलर

भगवंत मान सरकार का ऐतिहासिक फैसला, पंजाब में ठेकेदारी खत्म, 65,000 से अधिक कर्मचारी होंगे रेगुलर

31 May 2026 - 11:21 AM
Photo of मान सरकार का बड़ा फैसला: 65 हजार कर्मचारी होंगे रेगुलर, भ्रष्टाचार विरोधी 7 विशेष अदालतों को भी मंजूरी

मान सरकार का बड़ा फैसला: 65 हजार कर्मचारी होंगे रेगुलर, भ्रष्टाचार विरोधी 7 विशेष अदालतों को भी मंजूरी

31 May 2026 - 11:01 AM
Photo of विजिलेंस इन एक्शन मोड, 15,000 रिश्वत लेते लेखाकार रंगे हाथों गिरफ्तार

विजिलेंस इन एक्शन मोड, 15,000 रिश्वत लेते लेखाकार रंगे हाथों गिरफ्तार

31 May 2026 - 10:53 AM
Photo of अभिषेक बनर्जी पर हमले के मामले में 5 गिरफ्तारी, ममता बनर्जी ने भाजपा पर लगाया आरोप

अभिषेक बनर्जी पर हमले के मामले में 5 गिरफ्तारी, ममता बनर्जी ने भाजपा पर लगाया आरोप

31 May 2026 - 10:37 AM
Photo of रिश्ता बचाने की कोशिश में गई जान, पति और उसकी प्रेमिका पर हत्या का आरोप

रिश्ता बचाने की कोशिश में गई जान, पति और उसकी प्रेमिका पर हत्या का आरोप

30 May 2026 - 3:30 PM
Photo of पंजाब ने नफरत की राजनीति को नकारा; ‘ई.डी. पार्टी’ (भाजपा) पांचवें स्थान पर खिसकी- सीएम मान

पंजाब ने नफरत की राजनीति को नकारा; ‘ई.डी. पार्टी’ (भाजपा) पांचवें स्थान पर खिसकी- सीएम मान

30 May 2026 - 12:23 PM
Photo of SC आयोग का पंजाब पुलिस को अल्टीमेटम, राजा वड़िंग मामले में 1 जुलाई तक रिपोर्ट तलब करने के आदेश  

SC आयोग का पंजाब पुलिस को अल्टीमेटम, राजा वड़िंग मामले में 1 जुलाई तक रिपोर्ट तलब करने के आदेश  

30 May 2026 - 11:52 AM
Back to top button