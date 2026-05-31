Punjabराज्यस्वास्थ्य

पंजाब में ऑर्थोपेडिक इलाज की बढ़ी मांग, “मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना” के तहत 84 करोड़ से अधिक खर्च

Shanti Kumari31 May 2026 - 11:49 AM
3 minutes read
Balbir Singh

Punjab News : पंजाब में हड्डियों, जोड़ों और ट्रॉमा (आघात) से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना’ के आंकड़ों के अनुसार ऑर्थोपेडिक उपचार राज्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर उभरे हैं।

इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के आंकड़ों से पता चलता है कि योजना के तहत अब तक हड्डियों, जोड़ों और ट्रॉमा से संबंधित उपचारों पर 84 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। यह बढ़ती सर्जिकल आवश्यकताओं और सरकारी अस्पतालों में विशेष ऑर्थोपेडिक सेवाओं तक बढ़ी पहुंच को दर्शाता है।

घुटना और कूल्हा सर्जरी सबसे अधिक

आंकड़े बताते हैं कि इस योजना के अंतर्गत सबसे अधिक घुटना प्रत्यारोपण (नी रिप्लेसमेंट) के उपचार किए गए हैं। इसके बाद कूल्हे (हिप) की सर्जरी तथा प्लेटों, नेल्स और अन्य इम्प्लांट्स के माध्यम से फ्रैक्चर फिक्सेशन जैसे उपचार किए गए हैं। ये उपचार अब जिला और बड़े सरकारी अस्पतालों में कैशलेस सुविधा के तहत नियमित रूप से किए जा रहे हैं।

45 लाख से अधिक लोगों का पंजीकरण

पंजाब में अब तक 45 लाख से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं, जो कैशलेस स्वास्थ्य सेवाओं के व्यापक उपयोग को दर्शाता है। योजना के तहत लुधियाना में 4.8 लाख से अधिक और पटियाला में लगभग 4.1 लाख लाभार्थी दर्ज किए गए हैं।

ऑर्थोपेडिक मामलों में वृद्धि जनस्वास्थ्य में आ रहे बड़े बदलाव को भी दर्शाती है। विशेष रूप से बढ़ती उम्र की आबादी में जोड़ों की समस्याएं, लगातार दर्द और चलने-फिरने में कठिनाइयां बढ़ रही हैं। घुटने और कूल्हे की समस्याओं, लंबे समय से जोड़ों के दर्द तथा गतिशीलता में कठिनाई वाले मरीजों की संख्या सरकारी अस्पतालों में लगातार बढ़ रही है।

ऑर्थोपेडिक उपचारों में अक्सर महंगे इम्प्लांट्स, लंबा उपचार और पुनर्वास की आवश्यकता होती है, जिससे परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ता है।

43 वर्षीय गुलशन तनेजा के लिए यह स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण रही

फैक्ट्री में काम करते समय तनेजा एक दुर्घटना का शिकार हो गए थे। इसके बाद उनके लिए चलना-फिरना मुश्किल हो गया। चलते समय अचानक होने वाला दर्द उन्हें रुककर दीवार का सहारा लेने के लिए मजबूर कर देता था। घुटने के आसपास सूजन लगातार बनी रहती थी और जकड़न के कारण सामान्य गतिविधियां करना भी कठिन हो गया था। कई बार वे खड़े होने से पहले ही यह सोचकर रुक जाते थे कि उनका पैर उनके शरीर का भार सहन कर पाएगा या नहीं।

उन्हें 6 मई को राजिंदरा अस्पताल, पटियाला में भर्ती कराया गया और अगले दिन लिगामेंट टियर का उपचार किया गया। डॉक्टरों ने गंभीर जोड़ों के दर्द, सूजन, अस्थिरता तथा भार सहन करने में कठिनाई जैसे लक्षण दर्ज किए।

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत उन्हें 86,750 रुपये का उपचार पूरी तरह कैशलेस मिला। 12 मई को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और वे भारी चिकित्सा बिल की चिंता के बिना अपने घर लौट आए।

“मैं अब धीरे-धीरे ठीक हो रहा हूं”

गुलशन तनेजा ने कहा, “मैं अब धीरे-धीरे ठीक हो रहा हूं। स्वास्थ्य कार्ड की वजह से मुझे अपने इलाज के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ा। यह योजना हमारे जैसे परिवारों का खर्च कम कर रही है और महंगा इलाज आसान बना रही है।”

ऑर्थोपेडिक बीमारियों का बोझ तेजी से बढ़ रहा है – बलबीर सिंह

पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “ऑर्थोपेडिक बीमारियों का बोझ तेजी से बढ़ रहा है, जिससे किफायती और सुलभ सर्जिकल सेवाओं को मजबूत करने की आवश्यकता और अधिक स्पष्ट हो गई है।” उन्होंने आगे कहा कि योजना के तहत हजारों मरीजों को कैशलेस घुटना प्रत्यारोपण, कूल्हे और ट्रॉमा संबंधी उपचार उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे आर्थिक बोझ कम हो रहा है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार आ रहा है।

उन्होंने कहा कि केवल चार महीनों में 84 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को ही नहीं दर्शाता, बल्कि यह राज्य में मरीजों की चलने-फिरने की क्षमता बहाल करने, दिव्यांगता कम करने और जीवन स्तर सुधारने की दिशा में एक बड़े बदलाव का संकेत भी है।

ये भी पढ़ें – पंजाब में मान सरकार ने 65 हजार से अधिक संविदा कर्मियों की नौकरी पक्की कर एतिहासिक काम किया- केजरीवाल

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari31 May 2026 - 11:49 AM
3 minutes read

Related Articles

Photo of भगवंत मान सरकार का ऐतिहासिक फैसला, पंजाब में ठेकेदारी खत्म, 65,000 से अधिक कर्मचारी होंगे रेगुलर

भगवंत मान सरकार का ऐतिहासिक फैसला, पंजाब में ठेकेदारी खत्म, 65,000 से अधिक कर्मचारी होंगे रेगुलर

31 May 2026 - 11:21 AM
Photo of मान सरकार का बड़ा फैसला: 65 हजार कर्मचारी होंगे रेगुलर, भ्रष्टाचार विरोधी 7 विशेष अदालतों को भी मंजूरी

मान सरकार का बड़ा फैसला: 65 हजार कर्मचारी होंगे रेगुलर, भ्रष्टाचार विरोधी 7 विशेष अदालतों को भी मंजूरी

31 May 2026 - 11:01 AM
Photo of विजिलेंस इन एक्शन मोड, 15,000 रिश्वत लेते लेखाकार रंगे हाथों गिरफ्तार

विजिलेंस इन एक्शन मोड, 15,000 रिश्वत लेते लेखाकार रंगे हाथों गिरफ्तार

31 May 2026 - 10:53 AM
Photo of अभिषेक बनर्जी पर हमले के मामले में 5 गिरफ्तारी, ममता बनर्जी ने भाजपा पर लगाया आरोप

अभिषेक बनर्जी पर हमले के मामले में 5 गिरफ्तारी, ममता बनर्जी ने भाजपा पर लगाया आरोप

31 May 2026 - 10:37 AM
Photo of रिश्ता बचाने की कोशिश में गई जान, पति और उसकी प्रेमिका पर हत्या का आरोप

रिश्ता बचाने की कोशिश में गई जान, पति और उसकी प्रेमिका पर हत्या का आरोप

30 May 2026 - 3:30 PM
Photo of पंजाब ने नफरत की राजनीति को नकारा; ‘ई.डी. पार्टी’ (भाजपा) पांचवें स्थान पर खिसकी- सीएम मान

पंजाब ने नफरत की राजनीति को नकारा; ‘ई.डी. पार्टी’ (भाजपा) पांचवें स्थान पर खिसकी- सीएम मान

30 May 2026 - 12:23 PM
Photo of SC आयोग का पंजाब पुलिस को अल्टीमेटम, राजा वड़िंग मामले में 1 जुलाई तक रिपोर्ट तलब करने के आदेश  

SC आयोग का पंजाब पुलिस को अल्टीमेटम, राजा वड़िंग मामले में 1 जुलाई तक रिपोर्ट तलब करने के आदेश  

30 May 2026 - 11:52 AM
Photo of भारतीय चुनाव आयोग द्वारा पंजाब राज्य के SIR कार्यक्रम में आंशिक संशोधन- CEO अनिंदिता मित्रा

भारतीय चुनाव आयोग द्वारा पंजाब राज्य के SIR कार्यक्रम में आंशिक संशोधन- CEO अनिंदिता मित्रा

30 May 2026 - 11:44 AM
Photo of गैंगस्टरों ‘ते वार’ का 129वां दिन, पंजाब पुलिस द्वारा 438 स्थानों पर छापेमारी, 156 गिरफ्तार

गैंगस्टरों ‘ते वार’ का 129वां दिन, पंजाब पुलिस द्वारा 438 स्थानों पर छापेमारी, 156 गिरफ्तार

30 May 2026 - 11:20 AM
Photo of जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल मामले में रवनीत बिट्टू पर जांच तेज, एससी आयोग ने SSP संगरूर से मांगी रिपोर्ट

जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल मामले में रवनीत बिट्टू पर जांच तेज, एससी आयोग ने SSP संगरूर से मांगी रिपोर्ट

30 May 2026 - 11:15 AM
Back to top button