NEET UG Re-Exam : नीट पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोपों के बाद रद्द की गई परीक्षा को अब दोबारा सुरक्षित तरीके से कराने की तैयारी तेज कर दी गई है। सरकार ने 21 जून को होने वाली री-एग्जाम को पूरी तरह पारदर्शी और त्रुटिहीन बनाने के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू करने की योजना बनाई है।

सुरक्षा के लिए सेना और वायुसेना की मदद पर विचार

सूत्रों के अनुसार, इस बार परीक्षा संचालन में भारतीय सशस्त्र बलों (सेना और वायुसेना) की मदद लेने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। यह पहली बार होगा जब किसी राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के लॉजिस्टिक्स में सैन्य बलों को शामिल किया जा सकता है।

उच्च स्तरीय बैठक में बनी रणनीति

इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, वरिष्ठ अधिकारी और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के शीर्ष प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में प्रश्नपत्र निर्माण से लेकर उनकी छपाई, परिवहन और परीक्षा केंद्रों तक सुरक्षित वितरण की पूरी प्रक्रिया की समीक्षा की गई।

लॉजिस्टिक्स में सशस्त्र बलों की संभावित भूमिका

एनटीए के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, 22 लाख से अधिक अभ्यर्थियों वाली इस परीक्षा को सुरक्षित रूप से कराने के लिए व्यापक योजना तैयार की जा रही है।

थल सेना की भूमिका: देशभर के परीक्षा केंद्रों तक प्रश्नपत्रों को सुरक्षित पहुंचाने में मदद मिल सकती है।

देशभर के परीक्षा केंद्रों तक प्रश्नपत्रों को सुरक्षित पहुंचाने में मदद मिल सकती है। वायुसेना की भूमिका: खराब मौसम जैसे बारिश, आंधी या तूफान की स्थिति में तत्काल डिलीवरी के लिए वायुसेना के विमानों का उपयोग किया जा सकता है।

खराब मौसम जैसे बारिश, आंधी या तूफान की स्थिति में तत्काल डिलीवरी के लिए वायुसेना के विमानों का उपयोग किया जा सकता है। सीमित जिम्मेदारी: सशस्त्र बलों की भूमिका केवल लॉजिस्टिक्स, सुरक्षित परिवहन और आपातकालीन परिस्थितियों तक ही सीमित रहेगी। परीक्षा निगरानी में उनकी कोई भूमिका नहीं होगी।

अन्य मंत्रालय भी करेंगे सहयोग

इस पूरी प्रक्रिया में गृह मंत्रालय, राज्य सरकारें, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डाक विभाग, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय भी सहयोग कर रहे हैं, ताकि परीक्षा सुचारू और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो सके।

जांच और कार्रवाई जारी

वहीं दूसरी ओर, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) मूल NEET-UG परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं की जांच कर रही है। इस मामले में अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और आगे की जांच जारी है।

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