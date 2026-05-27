LNG Carrier to India : वैश्विक ऊर्जा संकट और ईरान-अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत के लिए एक महत्वपूर्ण राहत की खबर आई है। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (ADNOC) का एक लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) टैंकर सुरक्षित रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य पार कर भारत की दिशा में बढ़ रहा है।

शिप-ट्रैकिंग डेटा के अनुसार, उम अल अश्तान (Umm Al Ashtan) नामक टैंकर पूरी तरह से एलएनजी से भरा हुआ है और इसका अगला गंतव्य भारत है। इस टैंकर ने ओमान के मस्कट के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र से मार्ग शुरू किया है।

सुरक्षा कारणों से ट्रैकिंग सिग्नल किया बंद

ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के कारण यह क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। सुरक्षा कारणों से टैंकर ने कुछ समय के लिए अपना ट्रैकिंग सिग्नल बंद कर रखा था। सैटेलाइट इमेज से यह भी पता चला कि इस दौरान टैंकर ने ADNOC के दास आइलैंड एक्सपोर्ट प्लांट से एलएनजी लोड किया।

फारस की खाड़ी से निकल चुके हैं बाहर

फरवरी 2026 के अंत में ईरान में संभावित संघर्ष की स्थिति के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य से एलएनजी का यातायात ठप हो गया था, जिससे दुनिया की लगभग 20% गैस आपूर्ति प्रभावित हुई थी। अब धीरे-धीरे इस महत्वपूर्ण जलमार्ग से ऊर्जा का प्रवाह फिर से शुरू हो रहा है। हाल ही में कम से कम दो गैर-ईरानी सुपरटैंकर भी फारस की खाड़ी से बाहर निकल चुके हैं।

कुल चार एलएनजी शिपमेंट भारत भेजे गए

ADNOC अब तक इस खतरनाक मार्ग से कुल चार एलएनजी शिपमेंट भारत भेज चुका है। सुरक्षा की दृष्टि से इन सभी टैंकरों ने जलमार्ग पार करते समय अपना ट्रैकिंग सिस्टम बंद रखा। वर्तमान में यह टैंकर पश्चिमी भारत के एक बंदरगाह पर पहुंचने के लिए मार्ग पर है।

एलएनजी का इस्तेमाल बिजली उत्पादन, खाना पकाने, हीटिंग और अन्य व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यह प्राकृतिक गैस सौर और पवन ऊर्जा की अनुपलब्धता के दौरान ग्रिड के बैकअप पावर के रूप में भी कार्य करती है।

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