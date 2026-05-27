बिज़नेसराष्ट्रीय

वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच होर्मुज से सुरक्षित निकला भारत का टैंकर, ऊर्जा संकट में मिलेगी हल्की राहत

Karan Panchal27 May 2026 - 7:52 PM
2 minutes read
LNG Carrier to India
वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच होर्मुज से सुरक्षित निकला भारत का टैंकर, ऊर्जा संकट में मिलेगी हल्की राहत

LNG Carrier to India : वैश्विक ऊर्जा संकट और ईरान-अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत के लिए एक महत्वपूर्ण राहत की खबर आई है। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (ADNOC) का एक लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) टैंकर सुरक्षित रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य पार कर भारत की दिशा में बढ़ रहा है।

शिप-ट्रैकिंग डेटा के अनुसार, उम अल अश्तान (Umm Al Ashtan) नामक टैंकर पूरी तरह से एलएनजी से भरा हुआ है और इसका अगला गंतव्य भारत है। इस टैंकर ने ओमान के मस्कट के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र से मार्ग शुरू किया है।

सुरक्षा कारणों से ट्रैकिंग सिग्नल किया बंद

ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के कारण यह क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। सुरक्षा कारणों से टैंकर ने कुछ समय के लिए अपना ट्रैकिंग सिग्नल बंद कर रखा था। सैटेलाइट इमेज से यह भी पता चला कि इस दौरान टैंकर ने ADNOC के दास आइलैंड एक्सपोर्ट प्लांट से एलएनजी लोड किया।

फारस की खाड़ी से निकल चुके हैं बाहर

फरवरी 2026 के अंत में ईरान में संभावित संघर्ष की स्थिति के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य से एलएनजी का यातायात ठप हो गया था, जिससे दुनिया की लगभग 20% गैस आपूर्ति प्रभावित हुई थी। अब धीरे-धीरे इस महत्वपूर्ण जलमार्ग से ऊर्जा का प्रवाह फिर से शुरू हो रहा है। हाल ही में कम से कम दो गैर-ईरानी सुपरटैंकर भी फारस की खाड़ी से बाहर निकल चुके हैं।

कुल चार एलएनजी शिपमेंट भारत भेजे गए

ADNOC अब तक इस खतरनाक मार्ग से कुल चार एलएनजी शिपमेंट भारत भेज चुका है। सुरक्षा की दृष्टि से इन सभी टैंकरों ने जलमार्ग पार करते समय अपना ट्रैकिंग सिस्टम बंद रखा। वर्तमान में यह टैंकर पश्चिमी भारत के एक बंदरगाह पर पहुंचने के लिए मार्ग पर है।

एलएनजी का इस्तेमाल बिजली उत्पादन, खाना पकाने, हीटिंग और अन्य व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यह प्राकृतिक गैस सौर और पवन ऊर्जा की अनुपलब्धता के दौरान ग्रिड के बैकअप पावर के रूप में भी कार्य करती है।

ये भी पढ़ें- हरियाणा में इलेक्ट्रिक बस सेवा का बड़ा ऐलान, ये रूट हैं शामिल, पर्यावरण और यात्री दोनों को होगा फायदा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal27 May 2026 - 7:52 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of प्यासे को पानी जरूर पिलाएं, पशु-पक्षियों को भी…प्रचंड गर्मी के बीच पीएम मोदी ने लोगों से की ये अपील

प्यासे को पानी जरूर पिलाएं, पशु-पक्षियों को भी…प्रचंड गर्मी के बीच पीएम मोदी ने लोगों से की ये अपील

27 May 2026 - 1:00 PM
Photo of ईरान की जेल में बंद 10 भारतीय नाविक रिहा, भारत लौटने की तैयारी तेज

ईरान की जेल में बंद 10 भारतीय नाविक रिहा, भारत लौटने की तैयारी तेज

27 May 2026 - 12:11 PM
Photo of SIR पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- यह चुनाव आयोग का अधिकार, एसआईआर प्रक्रिया कानूनी तौर पर सही

SIR पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- यह चुनाव आयोग का अधिकार, एसआईआर प्रक्रिया कानूनी तौर पर सही

27 May 2026 - 12:03 PM
Photo of अटेंडेंस कम होने पर नहीं मिलेगी परीक्षा में बैठने की अनुमति, SC ने HC के आदेश पर लगाई रोक

अटेंडेंस कम होने पर नहीं मिलेगी परीक्षा में बैठने की अनुमति, SC ने HC के आदेश पर लगाई रोक

27 May 2026 - 10:19 AM
Photo of पश्चिम बंगाल में अवैध बांग्लादेशियों पर सख्ती, CM बोले- वो दामाद नहीं जो बिठाकर खिलाएं

पश्चिम बंगाल में अवैध बांग्लादेशियों पर सख्ती, CM बोले- वो दामाद नहीं जो बिठाकर खिलाएं

26 May 2026 - 8:02 PM
Photo of युवती ने छोड़ा साथ तो युवक ने घर पर फेंके बम, भड़के आरोपी की वारदात CCTV में कैद

युवती ने छोड़ा साथ तो युवक ने घर पर फेंके बम, भड़के आरोपी की वारदात CCTV में कैद

26 May 2026 - 6:21 PM
Photo of Ebola Virus Alert : भारत में इबोला वायरस का अलर्ट, अफ्रीका में 20 दिन में 200 से ज्यादा मौतें

Ebola Virus Alert : भारत में इबोला वायरस का अलर्ट, अफ्रीका में 20 दिन में 200 से ज्यादा मौतें

26 May 2026 - 12:28 PM
Photo of NEET पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, NTA और केंद्र सरकार से मांगा जवाब

NEET पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, NTA और केंद्र सरकार से मांगा जवाब

25 May 2026 - 3:04 PM
Photo of पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के घर को बम से उड़ाने की धमकी, अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन

पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के घर को बम से उड़ाने की धमकी, अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन

25 May 2026 - 12:45 PM
Photo of त्विषा शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट की ने लिया स्वत: संज्ञान, मीडिया से की ये अपील

त्विषा शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट की ने लिया स्वत: संज्ञान, मीडिया से की ये अपील

25 May 2026 - 12:27 PM
Back to top button