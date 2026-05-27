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मटके का पानी हमेशा ठंडा रखने का आसान देसी उपाय, इस जुगाड़ से फ्रिज भी हो जाएगा फेल

Karan Panchal27 May 2026 - 3:59 PM
1 minute read
Matka Water Cooling Tips
मटके का पानी हमेशा ठंडा रखने का आसान देसी उपाय, इस जुगाड़ से फ्रिज भी हो जाएगा फेल

Matka Water Cooling Tips : गर्मी के मौसम में कई लोग फ्रिज का बर्फ जैसा ठंडा पानी पसंद करते हैं, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार अत्यधिक ठंडा पानी गले और पाचन के लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसे में मिट्टी के मटके का पानी एक नेचुरल और सेहतमंद विकल्प माना जाता है। मटके का पानी धीरे-धीरे ठंडक प्रदान करता है और स्वाद में भी ताजगी महसूस कराता है। अगर आपका मटका पानी को पर्याप्त ठंडा नहीं कर पा रहा है, तो कुछ आसान देसी उपाय मदद कर सकते हैं-

  1. गीले कपड़े से ढकना

मटके के चारों तरफ गीला कपड़ा या बोरी लपेटने से पानी धीरे-धीरे ठंडा होता है। गर्मी ज्यादा होने पर दिन में दो से तीन बार कपड़े को दोबारा गीला करना चाहिए। यह तरीका ग्रामीण इलाकों में लंबे समय से इस्तेमाल किया जाता रहा है।

  1. सही स्थान पर रखना

मटके को ऐसी जगह रखें जहां हवा आती-जाती रहे, जैसे खिड़की, बालकनी या हवादार कमरे। सीधे धूप या गर्म कोने में रखने से पानी जल्दी गर्म हो जाता है।

  1. नया मटका पहले भिगोएं

नए मटके को तुरंत इस्तेमाल न करें। पहले 10-12 घंटे तक साफ पानी में भिगोकर रखें ताकि मिट्टी के छोटे-छोटे छिद्र खुल जाएं और मटका पानी को बेहतर ठंडा कर सके।

  1. फर्श से दूरी

मटके को सीधे गर्म फर्श पर न रखें। इसे लकड़ी के तख्ते, स्टूल, ईंट या किसी स्टैंड पर रखना बेहतर होता है। मटके के नीचे गीली रेत रखने से ठंडक लंबे समय तक बनी रहती है।

  1. पानी बदलें और सफाई करें

मटके का पानी रोज बदलें और समय-समय पर मटके को साफ करें। पुराने पानी में स्वाद और ठंडक दोनों कम हो जाते हैं। सफाई के लिए हल्का गुनगुना पानी और मुलायम ब्रश इस्तेमाल करें। तेज केमिकल या साबुन मिट्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन सरल उपायों के साथ मटके का पानी गर्मियों में नेचुरल और सेहतमंद ठंडक देने का सबसे बढ़िया तरीका साबित होता है।

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Karan Panchal27 May 2026 - 3:59 PM
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