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ऑफिस में हुआ मजेदार प्रैंक! ‘प्रसाद’ पीते ही सहकर्मी रह गए हैरान, वीडियो वायरल

Karan Panchal27 May 2026 - 6:40 PM
1 minute read
Office Prank Video
ऑफिस में हुआ मजेदार प्रैंक! ‘प्रसाद’ पीते ही सहकर्मी रह गए हैरान, वीडियो वायरल

Office Prank Video : ऑफिस में लंबे समय तक काम करते-करते दिन अक्सर बोझिल लगने लगता है, और कर्मचारियों की तरफ़ से मनोरंजन के छोटे-छोटे उपाय देखने को मिलते हैं। कुछ लोग घर का बना नाश्ता लाते हैं, कुछ चाय ब्रेक के दौरान बातचीत में समय बिताते हैं, तो कुछ काम की एकरसता को तोड़ने के लिए हल्के प्रैंक करते हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इसी तरह का एक मज़ेदार वाकया एक ऑफिस में हुआ, जहां एक शख्स ने अपने सहकर्मियों को ‘प्रसाद’ देने का झांसा देकर नींबू का रस पिलाया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ और लोगों की हंसी का कारण बन गया।

जिज्ञासा, आश्चर्य और अविश्वास के भाव

वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स अपने सहकर्मियों को प्रसाद के नाम पर नींबू का रस देते हैं। शुरू में यह सामान्य सा लगता है, लेकिन जैसे ही लोग इसे पीते हैं, उनके चेहरे पर जिज्ञासा, आश्चर्य और अविश्वास के भाव दिखते हैं। कुछ सहकर्मी खुद को संभालने की कोशिश करते हैं, जबकि अन्य तुरंत पछताने लगते हैं।

VIDEO देखें- https://www.instagram.com/reel/DYXAHdYs3eb/?utm_source=ig_web_copy_link

सबका सॉफ्टवेयर रीसेट हो गया

इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को @teambabyorgano हैंडल से साझा किया गया। पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, “नींबू का स्वाद सब पर भारी पड़ा।” इंटरनेट पर वीडियो पर प्रतिक्रियाओं की झड़ी लग गई। एक यूजर ने मजाक में लिखा, “भारतीयों को जहर कैसे दें, वे मना नहीं करते। किसी ने कहा, “सबका सॉफ्टवेयर रीसेट हो गया।” एक अन्य ने कमेंट किया, “ये पक्का आखिरी वर्किंग डे वाला होगा। वीडियो ने यह साबित कर दिया कि ऑफिस में छोटे-छोटे प्रैंक भी कर्मचारियों की थकान और नीरसता को हंसी में बदल सकते हैं।

डिस्क्लेमर- इस खबर में दी गई जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट और रिपोर्ट्स में किए गए दावों पर आधारित है। हिन्दी ख़बर इन दावों की सत्यता की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता।

ये भी पढ़ें- हरियाणा में इलेक्ट्रिक बस सेवा का बड़ा ऐलान, ये रूट हैं शामिल, पर्यावरण और यात्री दोनों को होगा फायदा

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Karan Panchal27 May 2026 - 6:40 PM
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