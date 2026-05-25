Viral Video : सोशल मीडिया पर उत्तराखंड पुलिस का एक भावुक कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस की संवेदनशीलता और तत्परता की झलक देखने को मिलती है। यह घटना ऋषिकेश की बताई जा रही है, जहां एक विदेशी महिला का जरूरी सामान अचानक गुम हो गया था।

पुलिस ने फौरन लिया एक्शन और पता लगाया

जानकारी के अनुसार, महिला का बैग खो गया था, जिसमें उसका पासपोर्ट, मोबाइल फोन और कुछ नकदी रखी हुई थी। इस स्थिति में वह काफी घबरा गई और मदद के लिए सीधे पुलिस के पास पहुंची। मामले को गंभीरता से लेते हुए उत्तराखंड पुलिस ने तुरंत खोजबीन शुरू की और कुछ ही समय में बैग का पता लगा लिया। इसके बाद पुलिस ने पूरा सामान सुरक्षित रूप से महिला को वापस सौंप दिया।

दस्तावेज वापस पाकर भावुक हुई महिला

अपना बैग और जरूरी दस्तावेज वापस पाकर महिला भावुक हो गई और उसने पुलिस का आभार जताया। वीडियो में वह पुलिसकर्मी को गले लगाकर धन्यवाद करती नजर आ रही है, जो इस पूरे दृश्य को और भी भावुक बना देता है।

पुलिस की ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा का उदाहरण

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग उत्तराखंड पुलिस की इस मददगार और मानवीय पहल की जमकर सराहना कर रहे हैं। कई यूजर्स ने इसे पुलिस की ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा का बेहतरीन उदाहरण बताया है। फिलहाल यह वीडियो लाखों लोगों द्वारा देखा जा चुका है और हजारों यूजर्स इसे लाइक और शेयर कर रहे हैं।

डिस्क्लेमर- इस खबर में दी गई जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट पर आधारित है। हिन्दी ख़बर किसी भी प्रकार के दावे की पुष्टि नहीं करता है।

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