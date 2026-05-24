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कोडीन कफ सिरप रैकेट में STF की बड़ी कार्रवाई, 40 हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल

Ajay Yadav24 May 2026 - 12:19 PM
2 minutes read
UP News :
कोडीन कफ सिरप रैकेट में STF की बड़ी कार्रवाई, 40 हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल

UP News : उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने चर्चित कोडीन कफ सिरप मामले में 40 हजार पन्नों की विस्तृत चार्जशीट अदालत में दाखिल की है. जांच एजेंसी ने इस मामले में करीब 900 करोड़ रुपये के अवैध कारोबार का खुलासा किया है. चार्जशीट में आलोक सिंह और अमित टाटा के नाम भी शामिल किए गए हैं, जबकि अन्य आरोपियों के खिलाफ पहले ही चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है. इस पूरे मामले में कुल 12 मुख्य आरोपी बनाए गए हैं.

एसटीएफ की जांच में यह बात सामने आई है कि तैयार की गई कोडीन कफ सिरप की एक भी बोतल किसी मेडिकल स्टोर तक नहीं पहुंची. पूरी खेप को बिहार और बंगाल के रास्ते बांग्लादेश में अवैध तरीके से भेजा जा रहा था. इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल, गौरव और वरुण बताए गए हैं, जो फिलहाल विदेश में छिपे होने की बात सामने आ रही है.

फर्जी कंपनियों से तस्करी नेटवर्क

जांच के अनुसार यूपी में कोडीन कफ सिरप की अवैध तस्करी का यह सिंडिकेट पिछले साल के अंत में उजागर हुआ था. यह गिरोह फर्जी कंपनियों और फर्जी दस्तावेजों के जरिए कोडीन आधारित सिरप की खरीद करता था, लेकिन यह माल कभी मेडिकल स्टोर तक नहीं पहुंचता था. इसके बाद पूरी खेप को अवैध तरीके से बिहार और बंगाल के रास्ते बांग्लादेश भेज दिया जाता था, जहां इसका नशे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था.

रैकेट के मास्टरमाइंड और आरोपी

इस पूरे रैकेट का संचालन वाराणसी के शुभम जायसवाल और उसके साथियों गौरव व वरुण द्वारा किए जाने की बात सामने आई है. इसके अलावा एसटीएफ के एक पूर्व सिपाही आलोक सिंह, जिसे बर्खास्त किया जा चुका है, और अमित सिंह टाटा का नाम भी जांच में सामने आया है. एसटीएफ के अनुसार इस गिरोह ने पिछले 3 से 7 वर्षों में लगभग 900 करोड़ से 2000 करोड़ रुपये तक का अवैध कारोबार किया है.

अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की

मामले के सामने आने के बाद एसटीएफ ने कई चरणों में अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की थी. इस केस में अब तक 12 में से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. साथ ही ईडी ने भी कार्रवाई करते हुए कई संपत्तियां जब्त की हैं. अब लखनऊ कोर्ट में एसटीएफ द्वारा 40 हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, जिसमें आलोक सिंह और अमित टाटा के नाम शामिल हैं.

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Ajay Yadav24 May 2026 - 12:19 PM
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