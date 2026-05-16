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सहारनपुर में शर्मनाक हरकत, थूक लगाकर तंदूरी रोटी बनाते कर्मचारी का वीडियो वायरल

Ajay Yadav16 May 2026 - 2:58 PM
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Viral News :
सहारनपुर में शर्मनाक हरकत, थूक लगाकर तंदूरी रोटी बनाते कर्मचारी का वीडियो वायरल

Viral News : उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से सामने आई एक घटना ने स्थानीय लोगों में नाराजगी पैदा कर दी है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया, जिसमें एक होटल कर्मचारी द्वारा खाना तैयार करने के दौरान बेहद आपत्तिजनक हरकत करते हुए देखा गया.

वीडियो में कथित तौर पर एक युवक रोटी तैयार करता नजर आता है और उसे तंदूर में लगाने से पहले उस पर लार जैसी चीज डालता हुआ दिखाई देता है. इसके बाद वही रोटी तंदूर में सेंक दी जाती है और बाद में ग्राहकों को परोसी जाती है, जिन्हें इस पूरी प्रक्रिया की कोई जानकारी नहीं होती.

शिकायत के बाद पुलिस की कार्रवाई तेज

यह घटना चिल्काना थाना क्षेत्र के सरसावा रोड पर स्थित एक ढाबे/होटल की बताई जा रही है. वीडियो सामने आने के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया और लोगों ने इसे सीधे तौर पर स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मामला बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की.

मामले को लेकर स्थानीय निवासी रोहित लम्बरदार ने पुलिस को शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आ गई. जांच के दौरान होटल में काम करने वाले दो कर्मचारियों की पहचान सामने आई, जिनके नाम तंजीम और महबूब बताए जा रहे हैं. दोनों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

सोशल मीडिया पर आक्रोश

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, वायरल वीडियो की सत्यता और पूरी घटना की विस्तृत जांच की जा रही है. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि इसमें होटल प्रबंधन की कोई भूमिका थी या नहीं. यदि मालिक की संलिप्तता पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

वहीं, इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. कई लोग इसे ग्राहकों के स्वास्थ्य के साथ गंभीर लापरवाही और विश्वासघात बता रहे हैं तथा ऐसे प्रतिष्ठानों के बहिष्कार की मांग कर रहे हैं.

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Ajay Yadav16 May 2026 - 2:58 PM
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