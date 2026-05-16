Uttar Pradeshराज्य

रंगदारी और कब्जे के मामले में माफिया विजय मिश्रा, पत्नी और बेटे को 10-10 साल की सजा

Ajay Yadav16 May 2026 - 8:47 AM
1 minute read
UP News :
रंगदारी और कब्जे के मामले में माफिया विजय मिश्रा, पत्नी और बेटे को 10-10 साल की सजा

UP News : उत्तर प्रदेश के भदोही स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने रंगदारी, जालसाजी और संपत्ति कब्जे से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए माफिया विजय मिश्रा, उनकी पूर्व एमएलसी पत्नी रामलली मिश्रा और बेटे विष्णु मिश्रा को 10-10 साल की सजा सुनाई है. वहीं बहू रूपा मिश्रा को 4 साल के कारावास की सजा दी गई है. इसके साथ ही अदालत ने पूरे परिवार पर कुल 5 लाख 26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

यह फैसला विशेष न्यायाधीश पुष्पा सिंह की अदालत ने सुनाया, जिसमें पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों को पूरी तरह विश्वसनीय माना गया और सभी आरोपियों को दोषी करार दिया गया. गौरतलब है कि इसी माफिया से जुड़े एक अन्य मामले में प्रयागराज की विशेष अदालत पहले ही उसे उम्रकैद की सजा सुना चुकी है.

संपत्ति कब्जे-धमकी में कार्रवाई हुई

बता दें कि पूरा मामला गोपीगंज थाने में साल 2020 में दर्ज शिकायत से जुड़ा है. शिकायतकर्ता कृष्ण मोहन तिवारी ने आरोप लगाया था कि विजय मिश्रा और उनके परिवार ने अवैध तरीके से संपत्ति पर कब्जा किया, घर में बंधक बनाया और जान से मारने की धमकी देकर पैतृक संपत्ति की वसीयत अपने नाम कराने का दबाव बनाया. मामला बढ़ने पर आरोपी फरार हो गया था, जिसे बाद में भदोही पुलिस ने मध्य प्रदेश के आगर-मालवा से गिरफ्तार किया था और उसे आगरा जेल भेजा गया.

मजबूत पैरवी से नहीं चला प्रभाव

पुलिस और अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी के चलते अदालत में आरोपियों के प्रभाव या दबाव का कोई असर नहीं दिखा. भदोही के पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी के निर्देशन में पुलिस मॉनिटरिंग सेल और सरकारी वकील प्रवेश तिवारी ने केस की प्रभावी पैरवी की. रिकॉर्ड के अनुसार, विजय मिश्रा के खिलाफ हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार और रंगदारी जैसे गंभीर मामलों सहित कई मुकदमे दर्ज हैं.

ये भी पढ़ें- तीन साल की रेप पीड़ित बच्ची तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती है, फिर भी स्कूल को क्यों बचाया जा रहा है? – सौरभ भारद्वाज

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजि

Ajay Yadav16 May 2026 - 8:47 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of देशभर में बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, MP-छत्तीसगढ़ में जारी हुए नए रेट

देशभर में बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, MP-छत्तीसगढ़ में जारी हुए नए रेट

15 May 2026 - 3:22 PM
Photo of देवास पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, 5 मजदूरों की मौत, कई घायल

देवास पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, 5 मजदूरों की मौत, कई घायल

15 May 2026 - 12:52 PM
Photo of हथिनी कुंड बैराज में गहराया जल संकट, UP और WJC को पानी की सप्लाई प्रभावित

हथिनी कुंड बैराज में गहराया जल संकट, UP और WJC को पानी की सप्लाई प्रभावित

15 May 2026 - 11:30 AM
Photo of पंजाब में वोटर लिस्ट का बड़ा अभियान, 25 जून से घर-घर जाएंगे BLO, 1 अक्टूबर को आएगी अंतिम सूची

पंजाब में वोटर लिस्ट का बड़ा अभियान, 25 जून से घर-घर जाएंगे BLO, 1 अक्टूबर को आएगी अंतिम सूची

15 May 2026 - 9:54 AM
Photo of 65 लाख में सौदा, 167 अभ्यर्थियों की जांच, CBI ने पूछताछ के बाद कई संदिग्ध छोड़े

65 लाख में सौदा, 167 अभ्यर्थियों की जांच, CBI ने पूछताछ के बाद कई संदिग्ध छोड़े

15 May 2026 - 9:31 AM
Photo of पंजाब पुलिस का 10 दिवसीय विशेष अभियान: प्रदेशभर में 74,000 से अधिक दोपहिया वाहनों की जांच

पंजाब पुलिस का 10 दिवसीय विशेष अभियान: प्रदेशभर में 74,000 से अधिक दोपहिया वाहनों की जांच

15 May 2026 - 8:39 AM
Photo of PM मोदी की अपील का असर: CM फडणवीस बुलेट पर पहुंचे विधान भवन, मंत्रियों ने भी दिखाया सादगी का अंदाज

PM मोदी की अपील का असर: CM फडणवीस बुलेट पर पहुंचे विधान भवन, मंत्रियों ने भी दिखाया सादगी का अंदाज

14 May 2026 - 3:23 PM
Photo of प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार संपन्न, ससुर अरविंद बिष्ट ने नम आंखों से दी मुखाग्नि

प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार संपन्न, ससुर अरविंद बिष्ट ने नम आंखों से दी मुखाग्नि

14 May 2026 - 2:48 PM
Photo of MP के देवास में पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका, 3 मजदूरों की मौत, कई घायल

MP के देवास में पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका, 3 मजदूरों की मौत, कई घायल

14 May 2026 - 1:27 PM
Photo of बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के प्रतिनिधिमंडल ने किया पंजाब राज्य किसान एवं खेत मजदूर आयोग का दौरा

बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के प्रतिनिधिमंडल ने किया पंजाब राज्य किसान एवं खेत मजदूर आयोग का दौरा

14 May 2026 - 12:07 PM
Back to top button