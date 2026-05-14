Punjabराज्य

बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के प्रतिनिधिमंडल ने किया पंजाब राज्य किसान एवं खेत मजदूर आयोग का दौरा

Ajay Yadav14 May 2026 - 12:07 PM
2 minutes read
Punjab News :
बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के प्रतिनिधिमंडल ने किया पंजाब राज्य किसान एवं खेत मजदूर आयोग का दौरा

Punjab News : बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब राज्य किसान एवं खेत मजदूर आयोग (PSFFWC) का दौरा किया.

इस दौरे के दौरान प्रोफेसर डॉ. सुखपाल सिंह, चेयरमैन, पंजाब राज्य किसान एवं खेत मजदूर आयोग नवजोत सिंह जरग, चेयरमैन, जीईएनसीओ के साथ प्रोफेसर डॉ. चमकौर सिंह अठवाल की अगुवाई वाले बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल में डॉ. फ्लोरिमंड गुनियाट और डॉ. शिशांक, अर्थशास्त्री, डॉ. संदीप धुंधरा, बी.सी.यू., यू.के. शामिल थे. इसके अलावा डॉ. वाई.पी. वर्मा, रजिस्ट्रार तथा डॉ. मनिंदर कौर, पीयू, चंडीगढ़ भी मौजूद थे.

बिजली पर निर्भरता कम करने की पहल

इस बैठक का उद्देश्य राज्य में ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक टिकाऊ मॉडल लाना था.

डॉ. चैम बिजली पर निर्भरता कम करने के लिए सौर ऊर्जा के उचित उपयोग संबंधी विभिन्न मॉडल विकसित करने वाली एक अथॉरिटी हैं, उन्होंने बताया कि उनकी टीम ने बांग्लादेश में कई परियोजनाएं पायलट आधार पर शुरू की हैं और तकनीकों में बड़े सुधार किए हैं, जिन्हें पंजाब में बहुत कम लागत पर दोहराया जा सकता है. उन्होंने स्मार्ट-एसआईपी मॉडल के बारे में एक पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी, जो कि सामुदायिक आधारित सौर ऊर्जा के उचित उपयोग संबंधी प्रणाली है, जिसे पंजाब में सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है.

सौर ऊर्जा की ओर चरणबद्ध बदलाव की तैयारी

प्रोफेसर डॉ. सुखपाल सिंह ने राज्य के पानी और ऊर्जा परिदृश्य के बारे में भी विस्तार से बताया कि राज्य में प्रतिवर्ष 13.27 बीसीएम पानी की कमी है और एपी ट्यूबवेलों को मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए हर साल लगभग 8000 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, उन्होंने सदन को आगे बताया कि पंजाब राज्य कृषि नीति-2023 में सौर ऊर्जा वाले पंपों की ओर चरणबद्ध बदलाव की सिफारिश की गई है, जिससे न केवल बिजली खर्च कम होंगे, बल्कि राज्य प्रतिवर्ष लगभग 7000 करोड़ रुपये का राजस्व पैदा करने की स्थिति में आ जाएगा.

सौर ऊर्जा अपनाने में हरियाणा पंजाब से आगे

डॉ. फ्लोरिमंड ने बताया कि हरियाणा ने लगभग 1.80 लाख सोलर पंप लगाए हैं, जबकि पंजाब ने पीएम-कुसुम योजना के तहत केवल 17000 लगाए हैं, उन्होंने बताया कि बांग्लादेश बहुत बड़े स्तर पर सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहा है. उदाहरण के लिए, बांग्लादेश में अधिकांश बैटरी पावर ऑटो सौर ऊर्जा के माध्यम से चलाए जा रहे हैं.

बैठक सहमति और सहयोग के साथ समाप्त

विचार-विमर्श के दौरान नवजोत सिंह जरग ने प्रतिनिधिमंडल को अपने गांव में पायलट स्तर पर काम करने की पेशकश की और प्रोफेसर डॉ. सुखपाल सिंह ने होशियारपुर स्थित लामरा-कांगड़ी एमपीसीएस का सुझाव दिया, जो 4 आसपास के गांवों को लगभग 14 सेवाएं प्रदान कर रहा है. प्रोफेसर चैम ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और कहा कि वे गांवों में अधिक समृद्धि लाने के लिए पीएसएफसी के साथ काम करेंगे. यह बैठक पायलट परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने, संस्थागत सहयोग को मजबूत करने और पंजाब में स्वच्छ पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा के साथ टिकाऊ कृषि के लिए प्रमाणित नीतिगत हस्तक्षेप को बढ़ावा देने पर सहमति के साथ समाप्त हुई. डॉ. आर.एस. बैंस ने सभी गणमान्य व्यक्तियों और पीएसएफसी के सहयोगियों का धन्यवाद किया.

ये भी पढ़ें- मोदी सरकार में चार बार नीट का पेपर लीक हो चुका है, लेकिन अब तक किसी को सजा नहीं मिली- केजरीवाल

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav14 May 2026 - 12:07 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब के किसानों के लिए खुशखबरी, भगवंत मान सरकार राज्य में खादों की कोई कमी नहीं आने देगी

पंजाब के किसानों के लिए खुशखबरी, भगवंत मान सरकार राज्य में खादों की कोई कमी नहीं आने देगी

14 May 2026 - 12:02 PM
Photo of 40 हजार रुपये रिश्वत लेते कानूनगो गिरफ्तार, पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने दर्ज किया मामला

40 हजार रुपये रिश्वत लेते कानूनगो गिरफ्तार, पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने दर्ज किया मामला

14 May 2026 - 11:28 AM
Photo of कैबिनेट मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने पीएसपीसीएल मुख्यालय पटियाला में बिजली मंत्री के रूप में संभाला कार्यभार

कैबिनेट मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने पीएसपीसीएल मुख्यालय पटियाला में बिजली मंत्री के रूप में संभाला कार्यभार

14 May 2026 - 11:11 AM
Photo of छत्तीसगढ़ रूट पर रेल यात्रियों की मुश्किलें बढ़ीं, 77 ट्रेनें जून में रहेंगी रद्द

छत्तीसगढ़ रूट पर रेल यात्रियों की मुश्किलें बढ़ीं, 77 ट्रेनें जून में रहेंगी रद्द

14 May 2026 - 10:59 AM
Photo of NEET पेपर लीक मामला: महीनों पहले तैयार हुई थी साजिश, मेडिकल छात्राएं भी जांच के घेरे में

NEET पेपर लीक मामला: महीनों पहले तैयार हुई थी साजिश, मेडिकल छात्राएं भी जांच के घेरे में

14 May 2026 - 10:21 AM
Photo of NEET पेपर लीक: केजरीवाल ने Gen-Z से सड़क पर उतरने की अपील, सिस्टम और CBI पर उठाए सवाल

NEET पेपर लीक: केजरीवाल ने Gen-Z से सड़क पर उतरने की अपील, सिस्टम और CBI पर उठाए सवाल

14 May 2026 - 9:15 AM
Photo of ‘गैंगस्टरों ते वार’ का 113वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 552 स्थानों पर छापेमारी, 268 गिरफ्तार

‘गैंगस्टरों ते वार’ का 113वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 552 स्थानों पर छापेमारी, 268 गिरफ्तार

14 May 2026 - 8:37 AM
Photo of भगवंत मान सरकार ने अग्निवीरों के लिए आरक्षण नीति को अंतिम रूप देने हेतु उच्चस्तरीय कमेटी का गठन

भगवंत मान सरकार ने अग्निवीरों के लिए आरक्षण नीति को अंतिम रूप देने हेतु उच्चस्तरीय कमेटी का गठन

13 May 2026 - 7:27 PM
Photo of CM विजय ने ज्योतिषी रिकी राधन पंडित को 24 घंटे में OSD पद से हटाया, गठबंधन के विरोध के बाद बदला फैसला

CM विजय ने ज्योतिषी रिकी राधन पंडित को 24 घंटे में OSD पद से हटाया, गठबंधन के विरोध के बाद बदला फैसला

13 May 2026 - 2:40 PM
Photo of घरेलू विवाद से तंग आकर दंपति ने की आत्महत्या, बहू और उसके परिवार पर उकसाने का आरोप

घरेलू विवाद से तंग आकर दंपति ने की आत्महत्या, बहू और उसके परिवार पर उकसाने का आरोप

13 May 2026 - 1:46 PM
Back to top button