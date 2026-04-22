खेत-खलिहानशिक्षा

गर्मी में पशुओं की देखभाल से बचाएं डेयरी का नुकसान, जानें आसान टिप्स

Karan Panchal22 April 2026 - 6:27 PM
2 minutes read
Dairy Animal Care
गर्मी में पशुओं की देखभाल से बचाएं डेयरी का नुकसान, जानें आसान टिप्स

Dairy Animal Care : गर्मी अब केवल मौसम नहीं, बल्कि पशुपालकों के लिए बड़ी समस्या बन चुकी है। जैसे-जैसे तापमान बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे दुधारू पशुओं जैसे गाय, भैंस आदि पर इसका प्रभाव दिखने लगा है। कई पशु सुस्त पड़ने लगे हैं, चारा कम खाने लगे हैं और दूध उत्पादन भी घटने लगा है। अचानक बदलता मौसम, तेज धूप और हल्की बारिश की वजह से यह समस्या और बढ़ गई है। अगर समय रहते उचित देखभाल न की जाए, तो बीमारी और दूध उत्पादन में गिरावट के कारण पशुपालकों को भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है।

रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है कमजोर

पशु चिकित्सक कुंवर घनश्याम (KVK नोएडा) के अनुसार, गर्मी में कुछ आसान उपाय अपनाकर पशुओं को स्वस्थ रखा जा सकता है और डेयरी की कमाई को बचाया जा सकता है। उनका कहना है कि इस समय दुधारू पशुओं के टीकाकरण के लिए यह सबसे अच्छा वक्त है। अगर गर्मी के मौसम में समय पर टीके लगाए जाएं, तो बुखार, FMD, HS और ब्लैक क्वार्टर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। गर्मी में पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, इसलिए छोटी सी लापरवाही बड़ी बीमारी का कारण बन सकती है।

2-3 बार साफ और ठंडा पानी पिलाएं

इसके अलावा, गर्मी में दुधारू पशुओं की खानपान पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। उन्हें ज्यादा से ज्यादा हरा चारा, संतुलित दाना और मिनरल मिक्सचर देना चाहिए, ताकि शरीर में आवश्यक पोषक तत्व बने रहें और दूध उत्पादन पर असर कम पड़े। पानी की कमी भी गर्मी में बड़ा खतरा होती है, इसलिए पशुओं को दिन में 2-3 बार साफ और ठंडा पानी पिलाना चाहिए। कभी-कभी पानी में थोड़ा नमक मिलाकर देने से मिनरल बैलेंस बना रहता है।

घास-फूस या टाट की छांव लगाएं

गर्मी में पशुओं को राहत देने का एक आसान तरीका है उन्हें नियमित रूप से नहलाना। पशुओं को हर दिन या कम से कम एक दिन छोड़कर नहलाना चाहिए। इससे शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है और हीट स्ट्रेस कम होता है। खासकर भैंसों के लिए यह और भी जरूरी है। इसके अलावा, शेड को हवादार रखें, घास-फूस या टाट की छांव लगाएं और जहां संभव हो, पंखों या पानी के छिड़काव का इंतजाम करें। यह ठंडक पशुओं को बीमारियों से बचा सकती है।

समय पर पानी और नियमित नहलाना

यदि गर्मी में पशु बीमार पड़ते हैं, तो सबसे पहले दूध उत्पादन घटता है, जिससे डेयरी की कमाई पर असर पड़ता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर टीकाकरण, पानी की व्यवस्था, हरा चारा और ठंडक का ध्यान रखा जाए, तो पशु स्वस्थ रहते हैं और दूध उत्पादन सामान्य रहता है। छोटे-छोटे उपाय जैसे साफ शेड, समय पर पानी और नियमित नहलाना बड़े नुकसान से बचा सकते हैं।

ये भी पढ़ें- Motorola Edge 70 Pro में मिलेगा 50-मेगापिक्सल का कैमरा और 144Hz डिस्प्ले, 29 अप्रैल से होगा उपलब्ध

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal22 April 2026 - 6:27 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of दिल्ली में बढ़ती गर्मी के बीच स्कूलों के लिए सरकार का फैसला, नई गाइडलाइंस जारी

दिल्ली में बढ़ती गर्मी के बीच स्कूलों के लिए सरकार का फैसला, नई गाइडलाइंस जारी

22 April 2026 - 3:57 PM
Photo of पटना में JEE छात्र की संदिग्ध मौत, लॉज में मिला शव, लिखा- दिन रात पढ़ता हूं फिर भी रिजल्ट नहीं

पटना में JEE छात्र की संदिग्ध मौत, लॉज में मिला शव, लिखा- दिन रात पढ़ता हूं फिर भी रिजल्ट नहीं

22 April 2026 - 2:35 PM
Photo of UP बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट कल होगा घोषित, इस तरह करें चेक

UP बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट कल होगा घोषित, इस तरह करें चेक

22 April 2026 - 1:59 PM
Photo of फालसे की ऑर्गेनिक खेती से बढ़ी किसानों की आय, छोटे सीजन में लाखों की कमाई- जानें पूरी प्रक्रिया

फालसे की ऑर्गेनिक खेती से बढ़ी किसानों की आय, छोटे सीजन में लाखों की कमाई- जानें पूरी प्रक्रिया

21 April 2026 - 2:52 PM
Photo of भीषण गर्मी का कहर, कई राज्यों में स्कूल टाइमिंग और छुट्टियों में बदलाव

भीषण गर्मी का कहर, कई राज्यों में स्कूल टाइमिंग और छुट्टियों में बदलाव

19 April 2026 - 5:12 PM
Photo of किचन गार्डन में पर्पल पत्तागोभी उगाने का आसान तरीका, घर बैठे मिलेगा जबरदस्त फायदा

किचन गार्डन में पर्पल पत्तागोभी उगाने का आसान तरीका, घर बैठे मिलेगा जबरदस्त फायदा

19 April 2026 - 1:55 PM
Photo of घर के किचन गार्डन में ऐसे उगाएं नींबू, गर्मियों में मिलेगा ताजा फल, शिकंजी का मजा होगा दोगुना

घर के किचन गार्डन में ऐसे उगाएं नींबू, गर्मियों में मिलेगा ताजा फल, शिकंजी का मजा होगा दोगुना

18 April 2026 - 7:08 PM
Photo of यूपी आंगनवाड़ी भर्ती 2026, 12वीं पास महिलाओं के लिए सुनहरा मौका, बिना परीक्षा होगी भर्ती

यूपी आंगनवाड़ी भर्ती 2026, 12वीं पास महिलाओं के लिए सुनहरा मौका, बिना परीक्षा होगी भर्ती

16 April 2026 - 4:48 PM
Photo of खरीफ चावल उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की उम्मीद, भारी बारिश के बावजूद बेहतर फसल का अनुमान

खरीफ चावल उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की उम्मीद, भारी बारिश के बावजूद बेहतर फसल का अनुमान

15 April 2026 - 4:44 PM
Photo of भारत और अमेरिका में टमाटर की कीमतों का बड़ा अंतर, जानें ताजा रेट

भारत और अमेरिका में टमाटर की कीमतों का बड़ा अंतर, जानें ताजा रेट

14 April 2026 - 2:35 PM
Back to top button