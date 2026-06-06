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लोक मिलनी के दौरान डिप्टी स्पीकर रौड़ी ने मौके पर ही लोगों की समस्याओं का करवाया समाधान

Karan Panchal6 June 2026 - 12:47 PM
2 minutes read
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लोक मिलनी के दौरान डिप्टी स्पीकर रौड़ी ने मौके पर ही लोगों की समस्याओं का समाधान करवाया

Punjab News : पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर जय कृष्ण सिंह रौड़ी ने शेर-ए-पंजाब मैरिज पैलेस, गांव पदराना में एक विशेष लोक मिलनी का आयोजन किया। इस लोक मिलनी में क्षेत्र के विभिन्न गांवों से बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और अपनी समस्याएं, मांगें तथा विकास से संबंधित मुद्दे डिप्टी स्पीकर के ध्यान में लाए।

सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर

लोक मिलनी के दौरान डिप्टी स्पीकर रौड़ी ने प्रत्येक शिकायत और मांग को गंभीरता से सुनते हुए मौके पर उपस्थित संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।

पात्र व्यक्ति सुविधाओं से न रहे वंचित

डिप्टी स्पीकर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा शुरू किए गए ‘सरकार आपके द्वार’ अभियान के तहत लोगों की समस्याओं का समाधान उनके घरों के निकट ही करने के लिए पंजाब सरकार प्रतिबद्ध है। लोक मिलनियों का उद्देश्य आम लोगों और प्रशासन के बीच की दूरी को कम करना तथा लोगों को तत्काल राहत प्रदान करना भी है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार का प्रयास है कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे और कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी सुविधाओं से वंचित न रहे।

प्राथमिकता के आधार पर किया जाए समाधान

रौड़ी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों की शिकायतों के निपटारे के लिए निर्धारित समय-सीमा तय की जाए तथा लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं का समाधान करना जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की साझा जिम्मेदारी है।

लोगों का विश्वास उनकी सबसे बड़ी शक्ति

इस अवसर पर डिप्टी स्पीकर रौड़ी ने उपस्थित लोगों से बातचीत करते हुए कहा कि विधानसभा क्षेत्र गढ़शंकर के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं चलाई जा रही हैं और आने वाले समय में विकास कार्यों को और अधिक गति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों का विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है और वे हमेशा क्षेत्र के लोगों की सेवा के लिए तत्पर हैं।

जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने का अवसर

कार्यक्रम के अंत में लोगों ने रौड़ी का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस प्रकार की लोक मिलनियों से आम लोगों को अपनी बात सीधे प्रशासन और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने का अवसर मिलता है, जिससे समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया और अधिक प्रभावी बनती है। इस लोक मिलनी के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी, क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति, पंचायत प्रतिनिधि, समाजसेवी, पार्टी नेता तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

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Karan Panchal6 June 2026 - 12:47 PM
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