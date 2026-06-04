Weather Update : हरियाणा में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। कई जिलों में तेज आंधी और बारिश देखने को मिली। पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के असर से दोपहर के समय फरीदाबाद, फतेहाबाद, पलवल, गुरुग्राम, रेवाड़ी और कैथल में बारिश हुई। गुरुग्राम में तेज हवाओं के चलते जनजीवन भी प्रभावित हुआ। शाम होते-होते भिवानी और नारनौल में भी बारिश शुरू हो गई।

बादल गरजने और ओले गिरने की संभावना

मौसम विभाग ने शाम करीब सवा 5 बजे ताजा अपडेट जारी किया, जिसमें अगले तीन घंटों के लिए कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार दादरी, भिवानी, झज्जर, रोहतक, हिसार, फतेहाबाद, सोनीपत, पानीपत, करनाल, यमुनानगर, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र और अंबाला में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इन इलाकों में बादल गरजने और ओले गिरने की भी संभावना जताई गई है।

आसमान में छा गई धूल की मोटी परत

इसके अलावा सिरसा, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह, पलवल और पंचकूला में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चलने की आशंका है। हिसार में शाम के समय आसमान में धूल की मोटी परत छा गई, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

तापमान की बात करें तो प्रदेश में अधिकतम तापमान में औसतन 2.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे उमस और गर्मी का असर भी बढ़ गया है।

दिल्ली-एनसीआर को मिली राहत

वहीं पिछले दो दिन से भीषण गर्मी में झुलस रहे दिल्ली-एनसीआर वालों के लिए राहत की बरसात हुई है। आज दोपहर आसमान में काले बादल और तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश शुरु हो गई है जिससे मौसम सुहाना हो गया। वहीं एनसीआर वासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। इसके साथ ही एनसीआर के कई इलाकों में मौसम विभाग ने तेज-आंधी और बारिश की चेतावनी दी है।

दो दिन 40 डिग्री से नीचे तापमान रहने की संभावना

मौसम विभाग के मुताबिक, छह जून तक अधिकतम तापमान 40 डिग्री के नीचे रहने की संभावना है। 4 और 5 जून तक धूलभरी आंधी और तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने अनुमान जताया है कि इस दौरान अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा।

7 से 9 जून के बीच मौसम सामान्य रहने की संभावना

एक नया पश्चिमी विक्षोभ बुधवार को सक्रिय हुआ है, जिसका असर देर रात या गुरुवार सुबह तक देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, 7 से 9 जून के बीच मौसम सामान्य रूप से स्थिर रहने की संभावना है और इस दौरान आसमान साफ रह सकता है। ऐसे में तापमान बढ़कर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने की आशंका जताई जा रही है, जिससे गर्मी में इजाफा होगा।

वहीं दिल्ली में बुधवार सुबह से ही तेज धूप खिली रही, जिससे लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जरूर जताई थी, लेकिन समाचार लिखे जाने तक कहीं भी वर्षा दर्ज नहीं की गई। इस दौरान राजधानी में अधिकतम तापमान 39.1 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही अधिकतम आर्द्रता 76 प्रतिशत और न्यूनतम 41 प्रतिशत दर्ज की गई।

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