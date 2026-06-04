Delhi NCRHaryanaमौसम

दिल्ली-NCR में तेज आंधी और झमाझम बारिश, हरियाणा के 14 जिलों में ओले गिरने का अलर्ट

Karan Panchal4 June 2026 - 6:38 PM
2 minutes read
Weather Update
दिल्ली-NCR में तेज आंधी और झमाझम बारिश, हरियाणा के 14 जिलों में ओले गिरने का अलर्ट

Weather Update : हरियाणा में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। कई जिलों में तेज आंधी और बारिश देखने को मिली। पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के असर से दोपहर के समय फरीदाबाद, फतेहाबाद, पलवल, गुरुग्राम, रेवाड़ी और कैथल में बारिश हुई। गुरुग्राम में तेज हवाओं के चलते जनजीवन भी प्रभावित हुआ। शाम होते-होते भिवानी और नारनौल में भी बारिश शुरू हो गई।

बादल गरजने और ओले गिरने की संभावना

मौसम विभाग ने शाम करीब सवा 5 बजे ताजा अपडेट जारी किया, जिसमें अगले तीन घंटों के लिए कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार दादरी, भिवानी, झज्जर, रोहतक, हिसार, फतेहाबाद, सोनीपत, पानीपत, करनाल, यमुनानगर, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र और अंबाला में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इन इलाकों में बादल गरजने और ओले गिरने की भी संभावना जताई गई है।

आसमान में छा गई धूल की मोटी परत

इसके अलावा सिरसा, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह, पलवल और पंचकूला में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चलने की आशंका है। हिसार में शाम के समय आसमान में धूल की मोटी परत छा गई, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

तापमान की बात करें तो प्रदेश में अधिकतम तापमान में औसतन 2.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे उमस और गर्मी का असर भी बढ़ गया है।

दिल्ली-एनसीआर को मिली राहत

वहीं पिछले दो दिन से भीषण गर्मी में झुलस रहे दिल्ली-एनसीआर वालों के लिए राहत की बरसात हुई है। आज दोपहर आसमान में काले बादल और तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश शुरु हो गई है जिससे मौसम सुहाना हो गया। वहीं एनसीआर वासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। इसके साथ ही एनसीआर के कई इलाकों में मौसम विभाग ने तेज-आंधी और बारिश की चेतावनी दी है।

दो दिन 40 डिग्री से नीचे तापमान रहने की संभावना

मौसम विभाग के मुताबिक, छह जून तक अधिकतम तापमान 40 डिग्री के नीचे रहने की संभावना है। 4 और 5 जून तक धूलभरी आंधी और तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने अनुमान जताया है कि इस दौरान अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा।

7 से 9 जून के बीच मौसम सामान्य रहने की संभावना

एक नया पश्चिमी विक्षोभ बुधवार को सक्रिय हुआ है, जिसका असर देर रात या गुरुवार सुबह तक देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, 7 से 9 जून के बीच मौसम सामान्य रूप से स्थिर रहने की संभावना है और इस दौरान आसमान साफ रह सकता है। ऐसे में तापमान बढ़कर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने की आशंका जताई जा रही है, जिससे गर्मी में इजाफा होगा।

वहीं दिल्ली में बुधवार सुबह से ही तेज धूप खिली रही, जिससे लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जरूर जताई थी, लेकिन समाचार लिखे जाने तक कहीं भी वर्षा दर्ज नहीं की गई। इस दौरान राजधानी में अधिकतम तापमान 39.1 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही अधिकतम आर्द्रता 76 प्रतिशत और न्यूनतम 41 प्रतिशत दर्ज की गई।

ये भी पढ़ें- पंजाब में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, RDX आधारित IED के साथ दो गिरफ्तार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal4 June 2026 - 6:38 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of मालवीय नगर अग्निकांड में मालिक हुआ डर कर फरार, लापरवाही की परतें खुली, 21 जिंदगियां हुई खत्म

मालवीय नगर अग्निकांड में मालिक हुआ डर कर फरार, लापरवाही की परतें खुली, 21 जिंदगियां हुई खत्म

4 June 2026 - 3:31 PM
Photo of दिल्ली-NCR में तेज आंधी के साथ हुई झमाझम बारिश, IMD ने अगले दो दिन के लिए जारी किया अलर्ट  

दिल्ली-NCR में तेज आंधी के साथ हुई झमाझम बारिश, IMD ने अगले दो दिन के लिए जारी किया अलर्ट  

4 June 2026 - 3:21 PM
Photo of भारत को मिला ‘सुदर्शन चक्र’ S-400 स्क्वाड्रन, ऑपरेशन सिंदूर में खून के आंसु रोया था पाकिस्तान, चीन की नींद हराम

भारत को मिला ‘सुदर्शन चक्र’ S-400 स्क्वाड्रन, ऑपरेशन सिंदूर में खून के आंसु रोया था पाकिस्तान, चीन की नींद हराम

4 June 2026 - 12:11 PM
Photo of यूपी में फिर नौतपा का रुकेगा कदम, पश्चिमी विक्षोभ से आंधी-बारिश की संभावना

यूपी में फिर नौतपा का रुकेगा कदम, पश्चिमी विक्षोभ से आंधी-बारिश की संभावना

4 June 2026 - 9:27 AM
Photo of हरियाणा किसानों के लिए बड़ा कदम, ‘गो ग्लोबल’ से अफ्रीकी देशों तक पहुंचेगा कृषि उत्पाद

हरियाणा किसानों के लिए बड़ा कदम, ‘गो ग्लोबल’ से अफ्रीकी देशों तक पहुंचेगा कृषि उत्पाद

3 June 2026 - 7:05 PM
Photo of Haryana News : डॉ. अर्चना गुप्ता ने संभाली हरियाणा BJP की कमान, CM नायब सैनी ने किया सम्मानित

Haryana News : डॉ. अर्चना गुप्ता ने संभाली हरियाणा BJP की कमान, CM नायब सैनी ने किया सम्मानित

3 June 2026 - 6:40 PM
Photo of दिल्ली रेस्टोरेंट अग्निकांड पर पीएम मोदी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान  

दिल्ली रेस्टोरेंट अग्निकांड पर पीएम मोदी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान  

3 June 2026 - 2:20 PM
Photo of दिल्ली मालवीय नगर में भीषण अग्निकांड, होटल-रेस्टोरेंट में 20 की मौत, 37 को बचाया, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

दिल्ली मालवीय नगर में भीषण अग्निकांड, होटल-रेस्टोरेंट में 20 की मौत, 37 को बचाया, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

3 June 2026 - 12:04 PM
Photo of नोएडा में गर्मी का प्रकोप बरकरार, अगले एक सप्ताह तक राहत मिलने के आसार नहीं

नोएडा में गर्मी का प्रकोप बरकरार, अगले एक सप्ताह तक राहत मिलने के आसार नहीं

3 June 2026 - 7:51 AM
Photo of दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम, गर्मी से मिलेगी राहत, तेज हवाएं और बारिश की संभावना

दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम, गर्मी से मिलेगी राहत, तेज हवाएं और बारिश की संभावना

2 June 2026 - 6:58 PM
Back to top button