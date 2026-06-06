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दिल्ली-NCR में गर्मी से राहत, 8 जून तक हल्की बारिश और तेज हवाओं की संभावना

Ajay Yadav6 June 2026 - 7:42 AM
2 minutes read
Weather Update :
दिल्ली-NCR में गर्मी से राहत, 8 जून तक हल्की बारिश और तेज हवाओं की संभावना

Weather Update : दिल्ली-NCR में इन दिनों मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना हुआ है. पिछले कुछ दिनों से हुई बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं के चलते तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, आने वाले कुछ दिनों तक अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. साथ ही कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और आंधी भी देखने को मिल सकती है.

शनिवार, 6 जून को दिल्ली-NCR में मौसम सामान्य रहने का अनुमान है. कई इलाकों में हल्की बारिश की फुहारें पड़ सकती हैं, जिससे गर्मी का असर कम रहेगा. हालांकि मौसम में लगातार हो रहे बदलाव लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं.

बारिश और तेज हवाओं से गर्मी से राहत

मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार को अधिकतम तापमान 38 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. वहीं हवा में नमी का स्तर करीब 67 प्रतिशत तक पहुंच सकता है. क्षेत्र में 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी हो सकती है.

मौसम में बदलाव से गर्मी से राहत

मौसम विभाग ने 5 जून के लिए दिल्ली-एनसीआर में येलो अलर्ट जारी किया था. विभाग के मुताबिक, शुक्रवार को कई हिस्सों में गरज-चमक, तेज हवाओं और हल्की से मध्यम बारिश का असर देखने को मिला. इसका प्रभाव यातायात, रोजमर्रा की गतिविधियों और बाहरी कामकाज पर भी पड़ा.

हालांकि मौसम में आए इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई. मौसम विभाग का कहना है कि अगले सप्ताह की शुरुआत से तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो सकती है. इसके बावजूद कुछ क्षेत्रों में प्री-मानसून गतिविधियां जारी रहने की संभावना बनी हुई है.

मौसम में सुधार के संकेत

दोपहर के समय गर्मी और उमस महसूस हो सकती है, लेकिन शाम के दौरान चलने वाली तेज हवाएं राहत पहुंचा सकती हैं. फिलहाल आज के लिए कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है. विभाग के अनुसार, मौसम में सुधार के संकेत बने हुए हैं.

वहीं, 7 जून को आसमान मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है. इस दिन अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. वहीं 8 जून को अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है.

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Ajay Yadav6 June 2026 - 7:42 AM
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