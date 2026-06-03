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Haryana News : डॉ. अर्चना गुप्ता ने संभाली हरियाणा BJP की कमान, CM नायब सैनी ने किया सम्मानित

Karan Panchal3 June 2026 - 6:40 PM
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Haryana News : डॉ अर्चना गुप्ता ने संभाली हरियाणा BJP की कमान, CM नायब सैनी ने किया सम्मानित

Haryana News : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में आयोजित एक कार्यक्रम में नवनियुक्त प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता को पदभार ग्रहण कराया। इस अवसर पर कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस आयोजन में शामिल होकर उन्हें गर्व की अनुभूति हो रही है। उन्होंने कहा कि आज ही उन्होंने पंजाब के नवनियुक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सरदार केवल सिंह ढिल्लों के पदभार ग्रहण समारोह में भी भाग लिया।

विश्वास और पार्टी की नीतियों का परिणाम

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनने में सफलता मिली है, जो जनता के विश्वास और पार्टी की नीतियों का परिणाम है।

उन्होंने डॉ. अर्चना गुप्ता को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण का संकल्प लिया है, और यह नियुक्ति उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियां अब निर्बल नहीं बल्कि आत्मनिर्भर बन रही हैं, जिसका उदाहरण डॉ. अर्चना गुप्ता को मिली यह जिम्मेदारी है।

पीएम मोदी जनता का विश्वास

नायब सिंह सैनी ने कहा कि डॉ. अर्चना गुप्ता के नेतृत्व में हरियाणा को विकसित राज्य बनाने के साथ-साथ भाजपा संगठन को और मजबूत करने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर जनता का विश्वास लगातार बढ़ रहा है, जिसके लिए वे हरियाणा की जनता का आभार व्यक्त करते हैं।

ये भी पढ़ें- TMC में बगावत! ऋतब्रत बनर्जी ने किया 60 विधायकों के समर्थन का दावा, ममता की TMC टूटी

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Karan Panchal3 June 2026 - 6:40 PM
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