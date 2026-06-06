Delhi NCR

CJP फाउंडर अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, भारत पहुंचकर फिर उठाई शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

Ajay Yadav6 June 2026 - 11:38 AM
2 minutes read
CJP Protest :
CJP फाउंडर अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, भारत पहुंचकर फिर उठाई शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

CJP Protest : दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए भारत पहुंचे कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने देश पहुंचते ही अपनी प्रतिक्रिया दी, उन्होंने एक बार फिर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि पांच छात्रों ने आत्महत्या की है. दीपके ने कहा कि छात्रों से जुड़े मामलों में गंभीर कदम उठाए जाने चाहिए.

जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शन को लेकर उन्होंने पहले भी देशभर के छात्रों, युवाओं और समर्थकों से इसमें शामिल होने की अपील की थी. भारत पहुंचने के बाद भी उन्होंने अपनी मांग दोहराई और कहा कि शिक्षा मंत्री को पद छोड़ना चाहिए तथा छात्रों के मुद्दों पर गंभीरता से कार्रवाई होनी चाहिए.

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगा प्रदर्शन

बता दें कि दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. इस बीच, सीजेपी ने शनिवार को जानकारी दी कि उसे जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति मिल गई है. यह प्रदर्शन युवाओं के नेतृत्व में चलाए जा रहे एक ऑनलाइन अभियान के तहत आयोजित किया जा रहा है.

शांतिपूर्ण और संवैधानिक आंदोलन बताया

वहीं, सीजेपी का कहना है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET), केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE), सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (CUET) और कर्मचारी चयन आयोग (SSC) समेत विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जवाबदेही तय की जानी चाहिए.

सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके शनिवार को दिल्ली पहुंचे. दीपके और राजधानी में मौजूद उनके समर्थकों को दिल्ली पुलिस की ओर से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति दी गई है. वह इस आंदोलन में शामिल होने के लिए अमेरिका से लौटे हैं. दीपके ने इसे शांतिपूर्ण और संवैधानिक आंदोलन बताया.

पुलिस अधिकारियों ने दीपके से मुलाकात की

सीजेपी ने एक बयान में कहा कि हवाई अड्डे पर पुलिस अधिकारियों ने दीपके से मुलाकात की. संगठन ने प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोगों से संसद मार्ग थाने के बजाय सीधे जंतर-मंतर पहुंचने का आग्रह किया है.

वहीं, कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी इस प्रदर्शन का समर्थन किया है, उन्होंने कहा कि यदि दीपके को गिरफ्तार किया जाता है तो वह छह सप्ताह तक अनशन करेंगे.

ये भी पढ़ें- लोनधारकों के लिए बड़ी खबर, RBI ने Repo Rate में नहीं किया कोई बदलाव, महंगाई बढ़ने की जताई आशंका

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav6 June 2026 - 11:38 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of दिल्ली-NCR में गर्मी से राहत, 8 जून तक हल्की बारिश और तेज हवाओं की संभावना

दिल्ली-NCR में गर्मी से राहत, 8 जून तक हल्की बारिश और तेज हवाओं की संभावना

6 June 2026 - 7:42 AM
Photo of दिल्ली-NCR में तेज आंधी और झमाझम बारिश, हरियाणा के 14 जिलों में ओले गिरने का अलर्ट

दिल्ली-NCR में तेज आंधी और झमाझम बारिश, हरियाणा के 14 जिलों में ओले गिरने का अलर्ट

4 June 2026 - 6:38 PM
Photo of मालवीय नगर अग्निकांड में मालिक हुआ डर कर फरार, लापरवाही की परतें खुली, 21 जिंदगियां हुई खत्म

मालवीय नगर अग्निकांड में मालिक हुआ डर कर फरार, लापरवाही की परतें खुली, 21 जिंदगियां हुई खत्म

4 June 2026 - 3:31 PM
Photo of दिल्ली-NCR में तेज आंधी के साथ हुई झमाझम बारिश, IMD ने अगले दो दिन के लिए जारी किया अलर्ट  

दिल्ली-NCR में तेज आंधी के साथ हुई झमाझम बारिश, IMD ने अगले दो दिन के लिए जारी किया अलर्ट  

4 June 2026 - 3:21 PM
Photo of भारत को मिला ‘सुदर्शन चक्र’ S-400 स्क्वाड्रन, ऑपरेशन सिंदूर में खून के आंसु रोया था पाकिस्तान, चीन की नींद हराम

भारत को मिला ‘सुदर्शन चक्र’ S-400 स्क्वाड्रन, ऑपरेशन सिंदूर में खून के आंसु रोया था पाकिस्तान, चीन की नींद हराम

4 June 2026 - 12:11 PM
Photo of दिल्ली रेस्टोरेंट अग्निकांड पर पीएम मोदी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान  

दिल्ली रेस्टोरेंट अग्निकांड पर पीएम मोदी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान  

3 June 2026 - 2:20 PM
Photo of दिल्ली मालवीय नगर में भीषण अग्निकांड, होटल-रेस्टोरेंट में 20 की मौत, 37 को बचाया, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

दिल्ली मालवीय नगर में भीषण अग्निकांड, होटल-रेस्टोरेंट में 20 की मौत, 37 को बचाया, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

3 June 2026 - 12:04 PM
Photo of दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम, गर्मी से मिलेगी राहत, तेज हवाएं और बारिश की संभावना

दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम, गर्मी से मिलेगी राहत, तेज हवाएं और बारिश की संभावना

2 June 2026 - 6:58 PM
Photo of दिल्ली के मुकुंदपुर में भीषण सिलेंडर ब्लास्ट, इमारत ढही, कई लोगों को अस्पताल में कराया भर्ती

दिल्ली के मुकुंदपुर में भीषण सिलेंडर ब्लास्ट, इमारत ढही, कई लोगों को अस्पताल में कराया भर्ती

2 June 2026 - 6:12 PM
Photo of दिल्ली-एनसीआर समेत राजस्थान में मौसम ने बदली करवट, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

दिल्ली-एनसीआर समेत राजस्थान में मौसम ने बदली करवट, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

1 June 2026 - 6:17 PM
Back to top button