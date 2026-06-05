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नोएडा सेक्टर-75 में हाईराइज सोसाइटी में भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर

Shanti Kumari5 June 2026 - 9:24 AM
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Noida Sector 75 News

Noida Sector 75 Fire : दिल्ली के मालवीय नगर के बाद अब नोएडा के सेक्टर-75 स्थित एक बहुमंजिला रिहायशी सोसाइटी में शुक्रवार को अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। यह घटना आईवीवाई काउंटी सोसाइटी के एक फ्लैट में हुई, जहां आग तेजी से फैलती चली गई।

तेजी से फैली आग, ऊपर तक उठती दिखीं लपटें

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग इतनी भीषण थी कि इसकी लपटें ऊपरी मंजिलों तक पहुंचती दिखाई दीं। देखते ही देखते पूरा इलाका धुएं से भर गया और आसपास के लोगों में दहशत फैल गई।

फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर सक्रिय

घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां और पुलिस टीम मौके पर पहुंच गईं। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है।

अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं

अधिकारियों के अनुसार, फिलहाल इस हादसे में किसी के घायल या हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है और जांच जारी है।

इलाके में दहशत का माहौल

घटना के बाद सोसाइटी और आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और आग पर जल्द नियंत्रण पाने की कोशिश की जा रही है।

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Shanti Kumari5 June 2026 - 9:24 AM
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