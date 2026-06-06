Punjab

भगवंत मान सरकार का ई-रिक्शा अभियान 3,440 गांवों तक पहुंचा, पंजाब में जमीनी स्तर पर ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ आंदोलन को मिली और मजबूती

Karan Panchal6 June 2026 - 11:41 AM
3 minutes read
Punjab E-Rickshaw Campaign
भगवंत मान सरकार का ई-रिक्शा अभियान 3,440 गांवों तक पहुंचा, पंजाब में जमीनी स्तर पर ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ आंदोलन को मिली और मजबूती

Punjab E-Rickshaw Campaign : पंजाब में भगवंत मान सरकार की नशा मुक्ति संबंधी प्रमुख पहल ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ को गांव स्तर पर विशेष रूप से नियुक्त ई-रिक्शों के माध्यम से बड़ा बल मिल रहा है। ये ई-रिक्शे पंजाब के 86 विधानसभा क्षेत्रों में संचालित किए जा रहे हैं और लोगों में नशा विरोधी जागरूकता पैदा करने के लिए एक पायलट परियोजना का हिस्सा हैं।

नशा मुक्ति उपचार की आवश्यकता

इस अभियान के अंतर्गत पायलट परियोजना के लिए राज्य के 23 जिलों में से प्रत्येक जिले से एक विधानसभा क्षेत्र का चयन किया गया है। इन क्षेत्रों में एक ई-रिक्शा, जो 40 गांवों को कवर करता है, संचालित किया गया है ताकि नशों के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के साथ-साथ नशा तस्करों तथा नशा मुक्ति उपचार की आवश्यकता वाले लोगों के बारे में गोपनीय जानकारी प्राप्त की जा सके। अब तक यह ई-रिक्शा पहल पूरे राज्य के 3,440 गांवों तक पहुंच चुकी है, जो पंजाब के कुल गांवों का लगभग एक-तिहाई हिस्सा है।

नशा विरोधी जागरूकता का संदेश

ई-रिक्शे उन लोगों तक भी नशा विरोधी जागरूकता का संदेश पहुंचा रहे हैं, जहां सामान्य रूप से पहुंचना आसान नहीं होता। ये ई-रिक्शे गांव-गांव जाकर नशों के हानिकारक प्रभावों तथा पुनर्वास के उपायों के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं।

सहभागी बनाने की व्यापक योजना

यह पहल भगवंत मान सरकार की नशों के खिलाफ लड़ाई में स्थानीय लोगों को सहभागी बनाने की व्यापक योजना का हिस्सा है। गांव स्तर पर गठित विलेज डिफेंस कमेटियां (वीडीसी) इस अभियान की प्रभावशीलता पर निगरानी रखने और सरकार को फीडबैक देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

जागरूकता कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी

कई जिलों से प्राप्त फीडबैक के अनुसार ई-रिक्शों की तैनाती के बाद विलेज डिफेंस कमेटी (वीडीसी) के सदस्यों ने सकारात्मक प्रतिक्रियाएं दी हैं। समिति सदस्यों के अनुसार जागरूकता कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी बढ़ी है, गांव स्तर की बैठकों में अधिक लोग शामिल हो रहे हैं तथा नशों से जुड़े मुद्दों पर ग्रामीणों और स्थानीय अधिकारियों के बीच संवाद बेहतर हुआ है।

जून माह की समीक्षा बैठकों का दौर जारी

इस फीडबैक पर जून माह के दौरान आयोजित की जा रही बैठकों में व्यापक चर्चा की जा रही है। निर्धारित समीक्षा प्रणाली के अनुसार जून के प्रथम सप्ताह में विधानसभा स्तर की बैठकें आयोजित की जा रही हैं, जिनमें संबंधित विधायक, एसडीएम, डीएसपी, एसएचओ, विलेज डिफेंस कमेटी (वीडीसी) के संयोजक और कार्यकारी अध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। कार्यकारी अध्यक्षों और वीडीसी संयोजकों से फीडबैक लिया जा रहा है।

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान की समीक्षा

इसके बाद जून के दूसरे सप्ताह में वीडीसी बैठकों का आयोजन होगा, जिनमें ब्लॉक समन्वयक, वीडीसी संयोजक, वीडीसी कार्यकारी प्रधान और वीडीसी सदस्य भाग लेंगे। इन बैठकों में प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा, नई शिकायतों का मूल्यांकन तथा गांव स्तर पर ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान की समग्र प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

ब्लॉक समन्वयकों से लिया जाएगा फीडबैक

जून के तीसरे सप्ताह में मंत्रियों तथा सिविल एवं पुलिस प्रशासन की अगुवाई में बैठक आयोजित होगी, जिसमें दर्ज शिकायतों की स्थिति की समीक्षा की जाएगी और विधानसभा तथा ब्लॉक समन्वयकों से फीडबैक लिया जाएगा। अंतिम सप्ताह में माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान की प्रगति की समीक्षा करेंगे, लंबित शिकायतों की स्थिति का जायजा लेंगे तथा भविष्य की कार्ययोजना के बारे में जानकारी देंगे।

नशा विरोधी पहलों में सरकार की जवाबदेही

यह सुव्यवस्थित समीक्षा प्रक्रिया नशा विरोधी पहलों में मान सरकार की जवाबदेही और निरंतर निगरानी के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये बैठकें वीडीसी संयोजकों, कार्यकारी प्रधानों , ब्लॉक समन्वयकों तथा प्रतिनिधियों से फीडबैक प्राप्त करने और अभियान के अंतर्गत की गई विभिन्न पहलों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही हैं।

सरकार की ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ पहल एक जन आंदोलन

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “ई-रिक्शा अभियान मान सरकार की उपलब्धियों में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। लोगों से सुरक्षित और गोपनीय तरीके से जानकारी प्राप्त करने के साथ-साथ ये ई-रिक्शे नशों के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों तथा उनसे मुक्ति के उपायों पर संवाद स्थापित करने में मदद कर रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने इन मोबाइल इकाइयों के माध्यम से चलाए जा रहे आउटरीच कार्यक्रमों में गहरी रुचि दिखाई है, जिससे सरकार की ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ पहल एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी है।

नशों के विरुद्ध लड़ाई में एक प्रभावी कदम

भगवंत मान सरकार का मानना है कि नशों के खिलाफ लड़ाई केवल कार्रवाई के माध्यम से नहीं जीती जा सकती, बल्कि इसके लिए समाज की सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक है। जागरूकता, जनभागीदारी और स्थानीय स्तर पर जवाबदेही इस कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसी कारण ई-रिक्शा पहल को नशों के विरुद्ध लड़ाई में एक प्रभावी कदम माना जा रहा है।

ये भी पढ़ें- Driving License : एक्सपायर ड्राइविंग लाइसेंस पर भारी पड़ सकती है गलती, जानें रिन्यूअल नियम, घर बैठे ऐसे करें आवेदन

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal6 June 2026 - 11:41 AM
3 minutes read

Related Articles

Photo of मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना बनी सहारा, 3,019 मरीजों को मिला कैशलेस इलाज

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना बनी सहारा, 3,019 मरीजों को मिला कैशलेस इलाज

6 June 2026 - 10:42 AM
Photo of मॉनसून से पहले सड़क निर्माण कार्य पूरे करने के निर्देश, मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने की प्रगति समीक्षा

मॉनसून से पहले सड़क निर्माण कार्य पूरे करने के निर्देश, मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने की प्रगति समीक्षा

6 June 2026 - 10:19 AM
Photo of ‘गैंगस्टरां ते वार’ का 136वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 548 स्थानों पर छापेमारी, 295 गिरफ्तार

‘गैंगस्टरां ते वार’ का 136वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 548 स्थानों पर छापेमारी, 295 गिरफ्तार

6 June 2026 - 9:54 AM
Photo of सीएम मान ने लिया ‘मुख्यमंत्री मांवा-धीयां सत्कार योजना’ का जायजा, पहली जुलाई से मिलेगी वित्तीय सहायता

सीएम मान ने लिया ‘मुख्यमंत्री मांवा-धीयां सत्कार योजना’ का जायजा, पहली जुलाई से मिलेगी वित्तीय सहायता

5 June 2026 - 7:58 PM
Photo of वर्ष 2025-26 के दौरान बिस्त-दोआब नहरी नेटवर्क के तहत सिंचाई क्षेत्र में 167% की वृद्धि: बरिंदर गोयल

वर्ष 2025-26 के दौरान बिस्त-दोआब नहरी नेटवर्क के तहत सिंचाई क्षेत्र में 167% की वृद्धि: बरिंदर गोयल

5 June 2026 - 4:12 PM
Photo of मनमानी फीस वसूली पर पंजाब सरकार का एक्शन, स्कूलों को अतिरिक्त फीस करने होंगे रिफंड

मनमानी फीस वसूली पर पंजाब सरकार का एक्शन, स्कूलों को अतिरिक्त फीस करने होंगे रिफंड

5 June 2026 - 3:34 PM
Photo of मोहाली हत्याकांड के बाद पटियाला में शोक और आक्रोश, युवती डिंपल का आज होगा अंतिम संस्कार

मोहाली हत्याकांड के बाद पटियाला में शोक और आक्रोश, युवती डिंपल का आज होगा अंतिम संस्कार

5 June 2026 - 1:39 PM
Photo of गैंगस्टरां ते वार’ का 135वां दिन, पंजाब पुलिस ने 555 स्थानों पर छापेमारी की, 299 गिरफ्तार

गैंगस्टरां ते वार’ का 135वां दिन, पंजाब पुलिस ने 555 स्थानों पर छापेमारी की, 299 गिरफ्तार

5 June 2026 - 1:18 PM
Photo of सिरफिरे आशिक ने दफ्तर में घुसकर की पूर्व प्रेमिका की हत्या, सामने आया दिल दहला देने वाला वीडियो

सिरफिरे आशिक ने दफ्तर में घुसकर की पूर्व प्रेमिका की हत्या, सामने आया दिल दहला देने वाला वीडियो

5 June 2026 - 12:10 PM
Photo of पंजाब सरकार का सख्त फैसला, अब नहीं चलेगी निजी स्कूलों की मनमानी फीस, मसौदा तैयार करने के आदेश

पंजाब सरकार का सख्त फैसला, अब नहीं चलेगी निजी स्कूलों की मनमानी फीस, मसौदा तैयार करने के आदेश

5 June 2026 - 11:57 AM
Back to top button