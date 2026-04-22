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Motorola Edge 70 Pro में मिलेगा 50-मेगापिक्सल का कैमरा और 144Hz डिस्प्ले, 29 अप्रैल से होगा उपलब्ध

Karan Panchal22 April 2026 - 5:52 PM
1 minute read
Motorola Edge 70 Pro
Motorola Edge 70 Pro में मिलेगा 50-मेगापिक्सल का कैमरा और 144Hz डिस्प्ले, 29 अप्रैल से होगा उपलब्ध

Motorola Edge 70 Pro : Motorola ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Pro लॉन्च किया है। यह स्मार्टफोन तीन पैनटोन-निर्धारित रंगों में उपलब्ध है और इसमें MediaTek Dimensity 8000 चिपसेट और 6,500mAh की बैटरी दी गई है। Motorola Edge 70 Pro में ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसमें 50-मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा और Sony LYT-710 सेंसर है। इसके अलावा, फोन में वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है ताकि यह अधिक गर्म न हो।

इंस्टेंट डिस्काउंट और एक्सचेंज बोनस

Motorola Edge 70 Pro की कीमत भारत में 38,999 रुपये से शुरू होती है (8GB RAM + 256GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए), जबकि 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 41,999 रुपये है। कंपनी इस फोन पर Axis Bank और HDFC Bank के कार्ड से पेमेंट करने पर 2,000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट और एक्सचेंज बोनस भी दे रही है। यह स्मार्टफोन 29 अप्रैल से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।

Super HD Extreme AMOLED डिस्प्ले

Motorola Edge 70 Pro एक डुअल-सिम स्मार्टफोन है जो Android 16 पर आधारित Hello UI पर चलता है। इसमें 6.8 इंच का Super HD Extreme AMOLED डिस्प्ले है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट, 5,200 nits की पीक ब्राइटनेस, और HDR10+ सपोर्ट करता है। इस फोन को धूल और पानी से बचाने के लिए IP68 और IP69 रेटिंग प्राप्त है, साथ ही इसे MIL-STD 810H ड्यूरेबिलिटी सर्टिफिकेशन भी प्राप्त है।

50-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा

कैमरे की बात करें तो इसमें 50-मेगापिक्सल का मेन शूटर, 50-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और एक तीसरा कैमरा शामिल है। सेल्फी के लिए इसमें 50-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। Motorola Edge 70 Pro 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 5W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

ये भी पढ़ें- गर्मी में बिजली का बिल कैसे कम करें? एसी, कूलर और फ्रिज के सही इस्तेमाल के टिप्स

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Karan Panchal22 April 2026 - 5:52 PM
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