Bhabiji Ghar Par Hain : टेलीविजन जगत में इन दिनों अभिनेत्री शिल्पा शिंदे का एक बयान जबरदस्त चर्चा का विषय बना हुआ है। ‘भाबीजी घर पर हैं’ विवाद से जुड़े पुराने मामले में शिल्पा ने हाल ही में स्वीकार किया कि उन्होंने शो के निर्माता संजय कोहली के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप झूठे थे। उनके इस खुलासे के बाद मनोरंजन जगत और सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

पुराने विवाद ने फिर पकड़ा तूल

साल 2016-17 में शिल्पा शिंदे और शो के निर्माताओं के बीच विवाद काफी सुर्खियों में रहा था। हाल ही में एक पॉडकास्ट में शिल्पा ने कहा कि उस समय हालात ऐसे थे कि उन्होंने गुस्से और दबाव में आकर गलत आरोप लगाए थे। उन्होंने यह भी कहा कि अब वह सच सामने लाना चाहती थीं।

हिना खान ने जताई नाराजगी

शिल्पा के इस बयान पर अभिनेत्री हिना खान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। हिना ने इसे “बेहद शर्मनाक” बताते हुए कहा कि ऐसे मामलों में असली पीड़ित वह व्यक्ति होता है जिसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि कोई झूठे आरोप लगाकर वर्षों बाद उन्हें स्वीकार कर ले, तो जवाबदेही कौन तय करेगा।

सख्त कार्रवाई की उठी मांग

विवाद बढ़ने के साथ सोशल मीडिया पर कई लोग शिल्पा शिंदे के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। कुछ संगठनों और कई सार्वजनिक हस्तियों ने कहा है कि झूठे आरोप न केवल किसी व्यक्ति की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि वास्तविक पीड़ितों की आवाज को भी कमजोर करते हैं।

शिल्पा ने आलोचनाओं पर दिया जवाब

लगातार हो रही आलोचनाओं के बीच शिल्पा शिंदे ने कहा कि उन्हें विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने दावा किया कि उस दौर में वह मानसिक और पेशेवर दबाव से गुजर रही थीं और अब केवल सच सामने रखना चाहती थीं। वहीं हिना खान के साथ उनकी बयानबाजी ने इस विवाद को और गर्मा दिया है।

बहस का नया केंद्र बना मामला

शिल्पा शिंदे की स्वीकारोक्ति के बाद यह मामला सिर्फ एक पुराने टीवी विवाद तक सीमित नहीं रह गया है। अब यह बहस का विषय बन चुका है कि गंभीर आरोपों के दुरुपयोग को किस तरह देखा जाए और ऐसे मामलों में जवाबदेही तय करने के लिए क्या कदम उठाए जाएं। फिलहाल शिल्पा और हिना के बीच जारी बयानबाजी ने इस मुद्दे को सुर्खियों में बनाए रखा है।

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