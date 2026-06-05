Khan Sir Controversy : पटना में कोचिंग संस्थानों के बीच चल रहे विवाद ने गुरुवार को बड़ा रूप ले लिया। जेल में बंद रौशन आनंद की कोचिंग संस्था ‘ज्ञान बिंदु’ के छात्रों ने शहर में प्रदर्शन करते हुए कारगिल चौक पर पहुंचकर नारेबाजी की और कुछ समय के लिए यातायात बाधित कर दिया। बता दें कि छात्रों ने रौशन आनंद की रिहाई की मांग को लेकर विरोध जताया।

फायरिंग वीडियो और गार्ड की गिरफ्तारी से मामला और गरमाया

इस विवाद के बीच एक फायरिंग वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खान सर के दो सुरक्षा गार्डों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि वीडियो में गार्डों द्वारा गोली चलाते हुए दृश्य सामने आए हैं। इस मामले में पुलिस ने खान सर से भी पूछताछ की है।

दोनों पक्षों के आरोप-प्रत्यारोप से बढ़ा विवाद

ज्ञान बिंदु कोचिंग की ओर से आरोप लगाया गया है कि फायरिंग की घटना में खान सर की भूमिका रही है और इसी वजह से रौशन आनंद को झूठे मामले में फंसाकर जेल भेजा गया। वहीं, पहले खान सर ने घटना के दौरान फायरिंग की बात कही थी, लेकिन बाद में उन्होंने बयान को सुरक्षा कर्मियों की जानकारी पर आधारित बताया।

सिपाही भर्ती से जुड़े विवाद से जुड़ता दिख रहा मामला

सूत्रों के अनुसार, यह पूरा विवाद बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती प्रक्रिया में चयनित अभ्यर्थियों के ‘क्रेडिट’ को लेकर शुरू हुआ था। कुछ छात्रों के नाम दोनों कोचिंग संस्थानों की सूची में होने को लेकर भी टकराव की स्थिति बनी। इस मुद्दे को लेकर विशेषज्ञों ने इसे कोचिंग संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा का परिणाम बताया है।

कारगिल चौक पर जाम और पुलिस की कार्रवाई

प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों छात्रों ने कारगिल चौक को कुछ समय के लिए जाम कर दिया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और प्रदर्शन को समाप्त कराया।

जांच जारी, कई पहलुओं पर पुलिस की नजर

पुलिस मामले की सभी एंगल से जांच कर रही है और वीडियो फुटेज सहित अन्य साक्ष्यों की पड़ताल की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, स्थिति पर नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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