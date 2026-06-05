Biharबड़ी ख़बरराज्यशिक्षा

कोचिंग विवाद में पुलिस की कार्रवाई, खान सर के दो सुरक्षा गार्ड गिरफ्तार, छात्रों का प्रदर्शन जारी

Shanti Kumari5 June 2026 - 10:13 AM
2 minutes read
Khan Sir Coaching

Khan Sir Controversy : पटना में कोचिंग संस्थानों के बीच चल रहे विवाद ने गुरुवार को बड़ा रूप ले लिया। जेल में बंद रौशन आनंद की कोचिंग संस्था ‘ज्ञान बिंदु’ के छात्रों ने शहर में प्रदर्शन करते हुए कारगिल चौक पर पहुंचकर नारेबाजी की और कुछ समय के लिए यातायात बाधित कर दिया। बता दें कि छात्रों ने रौशन आनंद की रिहाई की मांग को लेकर विरोध जताया।

फायरिंग वीडियो और गार्ड की गिरफ्तारी से मामला और गरमाया

इस विवाद के बीच एक फायरिंग वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खान सर के दो सुरक्षा गार्डों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि वीडियो में गार्डों द्वारा गोली चलाते हुए दृश्य सामने आए हैं। इस मामले में पुलिस ने खान सर से भी पूछताछ की है।

दोनों पक्षों के आरोप-प्रत्यारोप से बढ़ा विवाद

ज्ञान बिंदु कोचिंग की ओर से आरोप लगाया गया है कि फायरिंग की घटना में खान सर की भूमिका रही है और इसी वजह से रौशन आनंद को झूठे मामले में फंसाकर जेल भेजा गया। वहीं, पहले खान सर ने घटना के दौरान फायरिंग की बात कही थी, लेकिन बाद में उन्होंने बयान को सुरक्षा कर्मियों की जानकारी पर आधारित बताया।

सिपाही भर्ती से जुड़े विवाद से जुड़ता दिख रहा मामला

सूत्रों के अनुसार, यह पूरा विवाद बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती प्रक्रिया में चयनित अभ्यर्थियों के ‘क्रेडिट’ को लेकर शुरू हुआ था। कुछ छात्रों के नाम दोनों कोचिंग संस्थानों की सूची में होने को लेकर भी टकराव की स्थिति बनी। इस मुद्दे को लेकर विशेषज्ञों ने इसे कोचिंग संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा का परिणाम बताया है।

कारगिल चौक पर जाम और पुलिस की कार्रवाई

प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों छात्रों ने कारगिल चौक को कुछ समय के लिए जाम कर दिया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और प्रदर्शन को समाप्त कराया।

जांच जारी, कई पहलुओं पर पुलिस की नजर

पुलिस मामले की सभी एंगल से जांच कर रही है और वीडियो फुटेज सहित अन्य साक्ष्यों की पड़ताल की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, स्थिति पर नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें – नोएडा सेक्टर-75 में हाईराइज सोसाइटी में भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari5 June 2026 - 10:13 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of नोएडा सेक्टर-75 में हाईराइज सोसाइटी में भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर

नोएडा सेक्टर-75 में हाईराइज सोसाइटी में भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर

5 June 2026 - 9:24 AM
Photo of सूर्या हत्याकांड के बाद खोड़ा में हाई अलर्ट, जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम

सूर्या हत्याकांड के बाद खोड़ा में हाई अलर्ट, जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम

5 June 2026 - 8:09 AM
Photo of भगवंत मान सरकार की देश की सबसे बड़ी मासिक धर्म शिक्षा पहल, 3.4 लाख छात्राओं को ‘पीरियड फ्रेंडली पंजाब’ का लाभ

भगवंत मान सरकार की देश की सबसे बड़ी मासिक धर्म शिक्षा पहल, 3.4 लाख छात्राओं को ‘पीरियड फ्रेंडली पंजाब’ का लाभ

4 June 2026 - 2:26 PM
Photo of ‘गैंगस्टरां ते वार’ के 134वें दिन पंजाब पुलिस ने 526 स्थानों पर की छापेमारी, 272 व्यक्ति गिरफ्तार

‘गैंगस्टरां ते वार’ के 134वें दिन पंजाब पुलिस ने 526 स्थानों पर की छापेमारी, 272 व्यक्ति गिरफ्तार

4 June 2026 - 1:46 PM
Photo of पंजाब पुलिस की लोक-केंद्रित पुलिसिंग से लोगों का भरोसा हुआ मजबूत, उद्योग और निवेश के लिए बना सुरक्षित माहौल

पंजाब पुलिस की लोक-केंद्रित पुलिसिंग से लोगों का भरोसा हुआ मजबूत, उद्योग और निवेश के लिए बना सुरक्षित माहौल

4 June 2026 - 1:30 PM
Photo of Khan Sir कोचिंग विवाद, आरोपों, सफाई और सवालों के बीच घिरे देश के चर्चित शिक्षक

Khan Sir कोचिंग विवाद, आरोपों, सफाई और सवालों के बीच घिरे देश के चर्चित शिक्षक

4 June 2026 - 12:48 PM
Photo of  “मैं भगोड़ा नहीं हूं, दुनिया घूम रहा हूं”, ललित मोदी का कांग्रेस पर पलटवार

 “मैं भगोड़ा नहीं हूं, दुनिया घूम रहा हूं”, ललित मोदी का कांग्रेस पर पलटवार

4 June 2026 - 12:16 PM
Photo of भारत को मिला ‘सुदर्शन चक्र’ S-400 स्क्वाड्रन, ऑपरेशन सिंदूर में खून के आंसु रोया था पाकिस्तान, चीन की नींद हराम

भारत को मिला ‘सुदर्शन चक्र’ S-400 स्क्वाड्रन, ऑपरेशन सिंदूर में खून के आंसु रोया था पाकिस्तान, चीन की नींद हराम

4 June 2026 - 12:11 PM
Photo of खान सर कोचिंग पर हमले में बड़ी कार्रवाई, तीन गिरफ्तार, कोचिंग विवाद को लेकर बढ़ा तनाव

खान सर कोचिंग पर हमले में बड़ी कार्रवाई, तीन गिरफ्तार, कोचिंग विवाद को लेकर बढ़ा तनाव

4 June 2026 - 11:39 AM
Photo of मुजफ्फरपुर अग्निकांड: सिर्फ 5 नहीं 20 से अधिक लोगों की हुई है मौत, परिजनों ने शव छिपाने का लगाया आरोप

मुजफ्फरपुर अग्निकांड: सिर्फ 5 नहीं 20 से अधिक लोगों की हुई है मौत, परिजनों ने शव छिपाने का लगाया आरोप

4 June 2026 - 10:21 AM
Back to top button