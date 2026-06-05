Khoda Colony News : सूर्या हत्याकांड के बाद क्षेत्र में बने तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए खोड़ा में सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ा दिया गया है। प्रशासन ने जुमे की नमाज को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया है। पुलिस, पीएसी, आरएएफ और आरआरएफ सहित करीब एक हजार सुरक्षाकर्मी विभिन्न स्थानों पर तैनात किए जाएंगे।

ड्रोन कैमरों से रखी जाएगी हर गतिविधि पर नजर

अधिकारियों के अनुसार, सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए पूरे क्षेत्र की निगरानी ड्रोन कैमरों के माध्यम से की जाएगी। संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके।

19 मस्जिदों और मदरसों पर प्रशासन की नजर

खोड़ा क्षेत्र में कुल 19 मस्जिदें और चार मदरसे हैं। प्रशासनिक कार्रवाई के तहत दो मदरसों को पहले ही सील किया जा चुका है, जबकि एक अन्य मदरसे को नोटिस जारी किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि सभी धार्मिक स्थलों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

स्थानीय लोगों ने दिया शांति बनाए रखने का भरोसा

क्षेत्र के नागरिकों और समाज के जिम्मेदार लोगों ने प्रशासन को सहयोग देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि जुमे की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराई जाएगी और किसी भी तरह की अफवाह या उकसावे वाली गतिविधि से दूर रहने की अपील की गई है।

सत्यापन अभियान में 1600 अपराधी चिह्नित

इधर, खोड़ा पुलिस द्वारा चलाए गए तीन दिवसीय सत्यापन अभियान में हिस्ट्रीशीटरों समेत लगभग 1600 अपराधियों की पहचान की गई है। पुलिस ने 45 गैंगस्टर को विशेष निगरानी सूची में शामिल किया है। इनके सत्यापन और गतिविधियों की जांच शुरू कर दी गई है तथा आवश्यक कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर रहेगी सख्त नजर

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली गतिविधि पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है।

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