Uttar Pradeshक्राइमराज्य

सूर्या हत्याकांड के बाद खोड़ा में हाई अलर्ट, जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम

Shanti Kumari5 June 2026 - 8:09 AM
2 minutes read
Ghaziabad Police

Khoda Colony News : सूर्या हत्याकांड के बाद क्षेत्र में बने तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए खोड़ा में सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ा दिया गया है। प्रशासन ने जुमे की नमाज को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया है। पुलिस, पीएसी, आरएएफ और आरआरएफ सहित करीब एक हजार सुरक्षाकर्मी विभिन्न स्थानों पर तैनात किए जाएंगे।

ड्रोन कैमरों से रखी जाएगी हर गतिविधि पर नजर

अधिकारियों के अनुसार, सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए पूरे क्षेत्र की निगरानी ड्रोन कैमरों के माध्यम से की जाएगी। संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके।

19 मस्जिदों और मदरसों पर प्रशासन की नजर

खोड़ा क्षेत्र में कुल 19 मस्जिदें और चार मदरसे हैं। प्रशासनिक कार्रवाई के तहत दो मदरसों को पहले ही सील किया जा चुका है, जबकि एक अन्य मदरसे को नोटिस जारी किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि सभी धार्मिक स्थलों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

स्थानीय लोगों ने दिया शांति बनाए रखने का भरोसा

क्षेत्र के नागरिकों और समाज के जिम्मेदार लोगों ने प्रशासन को सहयोग देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि जुमे की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराई जाएगी और किसी भी तरह की अफवाह या उकसावे वाली गतिविधि से दूर रहने की अपील की गई है।

सत्यापन अभियान में 1600 अपराधी चिह्नित

इधर, खोड़ा पुलिस द्वारा चलाए गए तीन दिवसीय सत्यापन अभियान में हिस्ट्रीशीटरों समेत लगभग 1600 अपराधियों की पहचान की गई है। पुलिस ने 45 गैंगस्टर को विशेष निगरानी सूची में शामिल किया है। इनके सत्यापन और गतिविधियों की जांच शुरू कर दी गई है तथा आवश्यक कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर रहेगी सख्त नजर

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली गतिविधि पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है।

ये भी पढ़ें – टीएमसी में बगावत का दावा, 60 विधायकों के अलग होने की बात, चौंकाने वाली आई वजह

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari5 June 2026 - 8:09 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of भगवंत मान सरकार की देश की सबसे बड़ी मासिक धर्म शिक्षा पहल, 3.4 लाख छात्राओं को ‘पीरियड फ्रेंडली पंजाब’ का लाभ

भगवंत मान सरकार की देश की सबसे बड़ी मासिक धर्म शिक्षा पहल, 3.4 लाख छात्राओं को ‘पीरियड फ्रेंडली पंजाब’ का लाभ

4 June 2026 - 2:26 PM
Photo of ‘गैंगस्टरां ते वार’ के 134वें दिन पंजाब पुलिस ने 526 स्थानों पर की छापेमारी, 272 व्यक्ति गिरफ्तार

‘गैंगस्टरां ते वार’ के 134वें दिन पंजाब पुलिस ने 526 स्थानों पर की छापेमारी, 272 व्यक्ति गिरफ्तार

4 June 2026 - 1:46 PM
Photo of पंजाब पुलिस की लोक-केंद्रित पुलिसिंग से लोगों का भरोसा हुआ मजबूत, उद्योग और निवेश के लिए बना सुरक्षित माहौल

पंजाब पुलिस की लोक-केंद्रित पुलिसिंग से लोगों का भरोसा हुआ मजबूत, उद्योग और निवेश के लिए बना सुरक्षित माहौल

4 June 2026 - 1:30 PM
Photo of खान सर कोचिंग पर हमले में बड़ी कार्रवाई, तीन गिरफ्तार, कोचिंग विवाद को लेकर बढ़ा तनाव

खान सर कोचिंग पर हमले में बड़ी कार्रवाई, तीन गिरफ्तार, कोचिंग विवाद को लेकर बढ़ा तनाव

4 June 2026 - 11:39 AM
Photo of मुजफ्फरपुर अग्निकांड: सिर्फ 5 नहीं 20 से अधिक लोगों की हुई है मौत, परिजनों ने शव छिपाने का लगाया आरोप

मुजफ्फरपुर अग्निकांड: सिर्फ 5 नहीं 20 से अधिक लोगों की हुई है मौत, परिजनों ने शव छिपाने का लगाया आरोप

4 June 2026 - 10:21 AM
Photo of यूपी में फिर नौतपा का रुकेगा कदम, पश्चिमी विक्षोभ से आंधी-बारिश की संभावना

यूपी में फिर नौतपा का रुकेगा कदम, पश्चिमी विक्षोभ से आंधी-बारिश की संभावना

4 June 2026 - 9:27 AM
Photo of मान सरकार ने प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमर्ज़ी की फीसें बढ़ाने पर लगाई रोक, उल्लंघन पर मान्यता होगी रद्द

मान सरकार ने प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमर्ज़ी की फीसें बढ़ाने पर लगाई रोक, उल्लंघन पर मान्यता होगी रद्द

4 June 2026 - 8:23 AM
Photo of मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल में लगी आग, चार मौतों की पुष्टि, दर्जनों घायल

मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल में लगी आग, चार मौतों की पुष्टि, दर्जनों घायल

4 June 2026 - 8:06 AM
Photo of ‘रॉयल राजपूत’ निकला दानिश, इंस्टाग्राम की इस ‘लव स्टोरी’ के पीछे का खौफनाक सच जानकर कांप उठेंगे आप!

‘रॉयल राजपूत’ निकला दानिश, इंस्टाग्राम की इस ‘लव स्टोरी’ के पीछे का खौफनाक सच जानकर कांप उठेंगे आप!

3 June 2026 - 4:47 PM
Photo of मोनालिसा-फरमान मामले में हाई कोर्ट की टिप्पणी –  “केरल में हो तो सुरक्षित हो” , फैसला सुरक्षित  

मोनालिसा-फरमान मामले में हाई कोर्ट की टिप्पणी –  “केरल में हो तो सुरक्षित हो” , फैसला सुरक्षित  

3 June 2026 - 4:02 PM
Back to top button