Haryana News : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आयोजित योग सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस पावन धरती पर आकर उन्हें गर्व और आनंद की अनुभूति हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग भारत की प्राचीन संस्कृति का वह अमूल्य उपहार है, जिसने पूरी दुनिया में देश की अलग पहचान बनाई है।

पर्यावरण दिवस की दी शुभकामनाएं

मुख्यमंत्री ने श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय में नवनिर्मित सभागार का लोकार्पण और महिला छात्रावास का शिलान्यास भी किया। उन्होंने प्रदेशवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देते हुए बताया कि इस वर्ष 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस राज्यभर में व्यापक स्तर पर मनाया जाएगा, जबकि राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम पंचकुला में आयोजित होगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम “स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग” निर्धारित की गई है।

योग को जीवनशैली का हिस्सा बनाने पर जोर, शिक्षा और संस्थानों में विस्तार

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। उन्होंने योग को स्वस्थ, शांतिपूर्ण और संतुलित जीवन जीने का संपूर्ण विज्ञान बताया।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 10 तक योग शिक्षा को अनिवार्य किया है। साथ ही हरियाणा योग आयोग का गठन कर योग को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही इसके नए कैंपस का कार्य भी जल्द शुरू किया जाएगा।

इसके अलावा पंचकूला में राष्ट्रीय आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान और झज्जर में पोस्ट ग्रेजुएट योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एवं रिसर्च संस्थान की स्थापना की गई है।

औद्योगिक इकाइयों में योग ब्रेक और पर्यावरण अभियान पर फोकस

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वित्त वर्ष के बजट में सभी औद्योगिक इकाइयों में कर्मचारियों के लिए प्रतिदिन योग ब्रेक शुरू करने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि डिजिटल और मोबाइल की दुनिया से समय निकालकर योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।

उन्होंने कहा कि योग अपनाकर हम स्वस्थ हरियाणा, समृद्ध हरियाणा और विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि इस वर्ष राज्य में 1.5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी।

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