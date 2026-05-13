Prateek Yadav Death : उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आई है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक दिवंगत मुलायम सिंह यादव के पुत्र प्रतीक यादव का निधन हो गया। जानकारी के अनुसार, उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल में मृत अवस्था में लाया गया था। उस समय अस्पताल में उनकी पत्नी अपर्णा यादव के भाई अमन बिष्ट भी मौजूद थे।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रतीक यादव तड़के करीब चार बजे घर के किचन में अचेत अवस्था में पाए गए। जानकारी के मुताबिक, वह पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। हालांकि, उनकी मौत की वजह अब तक साफ नहीं हो सकी है।

38 साल के थे प्रतीक यादव

फिलहाल यह सामने आया है कि उन्हें अस्पताल लाए जाने तक उनकी हालत गंभीर थी और डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मामले के पीछे की वास्तविक वजह का खुलासा जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हो सकेगा। प्रतीक यादव 38 साल के थे और फिटनेस पर काफी ध्यान देते थे। उनकी मौत से सपा परिवार एंव राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है।

सीएम योगी ने जताया दुख

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव के निधन पर शोक जताया। मुख्यमंत्री ने प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि देते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना भी जताई।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ‘एक्स’ पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, ‘पद्म विभूषण’, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र एवं उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का आकस्मिक निधन अत्यंत दुःखद है।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, 'पद्म विभूषण', स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र एवं उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती अपर्णा यादव जी के पति श्री प्रतीक यादव जी का आकस्मिक निधन अत्यंत दुःखद है। विनम्र श्रद्धांजलि।



मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ… — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) May 13, 2026

प्रतीक यादव को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए सीएम ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदनाएं भी जताईं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को सद्गति एवं शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति!

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