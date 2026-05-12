राजनीतिराष्ट्रीय

New Delhi : देश की आर्थिक स्थिति का सच देशवासियों के सामने रखे मोदी सरकार- केजरीवाल

Karan Panchal12 May 2026 - 6:52 PM
5 minutes read
New Delhi
New Delhi : देश की आर्थिक स्थिति का सच देशवासियों के सामने रखे मोदी सरकार- केजरीवाल

New Delhi : आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश की आर्थिक स्थिति का सच देशवासियों के सामने रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने लोगों से विदेश न जाओ, विदेशी उत्पाद न खरीदो, सोना न खरीदो, पेट्रोल-डीलज की गाड़ी इस्तेमाल न करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करो और वर्क फ्रॉम होम करो, जैसे 7 कठोर कदम उठाने की अपील की है।

देश के साथ साझा की जाए सारी जानकारी

इससे साफ है कि देश की अर्थ व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है और आने वाले दिनों में और भी बुरा हाल होने वाला है। उन्होंने कहा कि इन सभी कदमों से सिर्फ मिडिल क्लास ही प्रभावित हो रहा है। आखिर सारी कुर्बानी मिडिल क्लास ही क्यों दे। उन्होंने पूछा कि सरकार, पीएम, मंत्री, उद्योगपति और अफसर अपने खर्चों में कटौती क्यों नहीं कर सकते? हम देश के खातिर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन चुन कर सिर्फ मिडिल क्लास को टारगेट नहीं किया जाए और देश के साथ सारी जानकारी साझा की जाए।

ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल

मंगलवार को पार्टी मुख्यालय पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के साथ प्रेसवार्ता कर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश बहुत आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इस वजह से उन्होंने देश के लोगों से सात कठोर कदम उठाने की अपील की है। पहला, वर्क फ्रॉम होम। दूसरा सोना खरीदना बंद करो, कम से कम सोना खरीदो। तीसरा, पेट्रोल डीजल की बचत करो, ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करो। चौथा, उर्वरक का कम से कम इस्तेमाल करो, प्राकृतिक कृषि करो। पांचवां विदेश उत्पाद कम से कम उत्पाद करो और विदेशी मुद्रा बचाओ। छठां, खाने के तेल का भी कम से कम इस्तेमाल करो। सातवां, विदेश यात्रा बंद करो।

इस वक्त सदमे में हैं पूरा देश

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 1950 से अभी तक ऐसे कई समय आए, जब हमारा देश अलग-अलग संकटों से गुजरा। चीन, पाकिस्तान से युद्ध हुआ। हमारा देश आर्थिक मंदी से भी गुजरा। लेकिन इतने कठोर कदम आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री ने देशवासियों को उठाने के लिए नहीं कहे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी देश के लोगों से अपील की थी और एक समय इंदिरा गांधी जी ने भी लोगों से सोना न खरीदने की अपील की थी। लेकिन आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री ने सात बड़े कदम नहीं उठाए। इस वक्त पूरा देश सदमे में हैं।

अर्थ व्यवस्था का काफी बुरा हाल

अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री ने तीन गुजारिश करते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री ने इतने कठोर कदम उठाने के लिए कहा है तो इसका मतलब देश की अर्थ व्यवस्था का काफी बुरा हाल है। साथ ही आने वाले समय में अर्थ व्यवस्था का और भी बुरा हाल होने का अंदेशा है। लिहाजा, प्रधानमंत्री से देश यह जानना चाहता है कि अर्थ व्यवस्था के मामले में हम कहां खड़े हैं? सभी देशवासी देश भक्त हैं।

कुर्बानियां देनी पड़ी तो वह भी करेंगे

कठोर से कठोर कदम भी उठाएंगे, अगर हमें देश के लिए कठिनाईयां बर्दाश्त करनी पड़ी, कुर्बानियां देनी पड़ी तो वह भी करेंगे, लेकिन देश को यह बात का पता तो चले कि यह कदम क्यों उठाए जा रहे हैं? देश को पता तो चले कि देश की अर्थ व्यवस्था आज कहां खड़ी है? केवल आदेश दे देने भर से तो काम नहीं चलेगा। यह देश हम सब 140 करोड़ लोगों का है।

अर्थ व्यवस्था की क्या स्थिति होने का अंदेशा

अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से निवेदन करते हुए कहा कि देश की अर्थ व्यवस्था की वर्तमान स्थिति और आने वाले कुछ महीनों या एक साल में अर्थ व्यवस्था की क्या स्थिति होने का अंदेशा है, इसकी सारी जानकारी देश के लोगों के साथ साझा करें। अन्यथा देश के लोगों में शंका पैदा होती है। देश में अलग-अलग किस्म की अफवाहें फैल रही हैं। आज अफवाहों का बाजार गर्म है। यह अर्थ व्यवस्था के विश्वास के लिए अच्छा नहीं है।

सात कठोर कदम उठाने की अपील

अरविंद केजरीवाल ने दूसरी अपील करते हुए कहा कि हम सभी जानते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच हो रहे युद्ध की वजह से यह हो रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध की वजह से तो पूरी दुनिया प्रभावित है। लेकिन किसी भी देश की सरकार ने अपने नागरिकों से इस तरह से सात कठोर कदम उठाने की अपील नहीं की है। इससे देश के लोगों के मन में शंका पैदा होती है कि कहीं अमेरिका-ईरान युद्ध के अलावा अर्थ व्यवस्था की स्थिति कहीं और भी ज्यादा खराब तो नहीं है। हमारा देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है? इसलिए प्रधानमंत्री मोदी देश को बताएं कि जो कदम किसी भी देश ने नहीं उठाए, जबकि सभी देश प्रभावित हैं। ऐसे में इस तरह के कठोर कदम सिर्फ भारत को उठाने की क्या जरूरत पड़ गई? आखिर इतनी ज्यादा क्या खराब स्थिति हो गई है?

सरकार को देनी चाहिए थी कुर्बानी

अरविंद केजरीवाल ने तीसरी अपील करते हुए कहा कि इसका सारा बोझ मिडिल क्लास पर क्यों डाला जा रहा है। विदेश न जाओ, विदेशी उत्पाद न खरीदो, सोना न खरीदो, पेट्रोल-डीलज की गाड़ी इस्तेमाल न करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करो और वर्क फ्रॉम होम करो, इन सारे कदमों से सिर्फ मिडिल क्लास प्रभावित हो रहा है। मिडिल क्लास बहुत देशभक्त है। जरूरत पड़ने पर मिडिल क्लास किसी भी हद तक जाकर देश के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन केवल मिडिल क्लास ही क्यों? सबसे पहले अगर किसी को कुर्बानी देनी चाहिए थी तो वह सरकार को देनी चाहिए थी। देश की सरकार को अपने खर्चों में कटौती करनी चाहिए। लेकिन देश की सरकार ने अपने खर्चों में कोई कटौती नहीं की।

मोदी जी को इनसे भी एक अपील करनी चाहिए

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार को अपने खर्चे में कटौती करने के बाद प्रधानमंत्री और सारे मंत्रियों को अपने-अपने खर्चों और खपत पर कटौती करनी चाहिए। उन्होंने भी अपने खर्चे में कोई कटौती नहीं की। सभी खुले घूम रहे हैं, विदेशों में भी जा रहे हैं, गाड़ियां भी खूब इस्तेमाल कर रहे हैं, सोना भी खूब खरीद रहे होंगे। सब कुछ हो रहा है। इसके बाद अफसरों से उम्मीद की जाती है कि अफसरशाही कुछ कुर्बानी करे। इसके बाद देश के अति अमीर लोगों से उम्मीद थी। इनमें मोदी जी के कुछ दोस्त भी शामिल हैं। मोदी जी को इनसे भी एक अपील करनी चाहिए थी कि अडानी जी भी अपने खर्चें में कुछ कटौती करें और देश अन्य खरबपति लोगों भी कटौती करें, लेकिन इनसे कोई अपील नहीं की गई। यह अपील सिर्फ देश के मिडिल क्लास से अपील की गई है। इस बात का दुख होता है।

सिर्फ मिडिल क्लास को नहीं किया जाए टारगेट

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मिडिल क्लास कह रहा है कि वह देश के लिए कुर्बानी करेगा, लेकिन केवल हम ही क्यों? मोदी जी, अडानी, मंत्री और अफसर कुर्बानी क्यों नहीं देंगे? देश तो सबका है। हम देश के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन चुन कर सिर्फ मिडिल क्लास को टारगेट नहीं किया जाए और देश के साथ सारी जानकारी साझा की जाए।

ये भी पढ़ें- नीट पेपर लीक पर संजय सिंह का हमला, भाजपा पर शिक्षा माफिया को संरक्षण देने का आरोप

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal12 May 2026 - 6:52 PM
5 minutes read

Related Articles

Photo of नीट पेपर लीक पर संजय सिंह का हमला, भाजपा पर शिक्षा माफिया को संरक्षण देने का आरोप

नीट पेपर लीक पर संजय सिंह का हमला, भाजपा पर शिक्षा माफिया को संरक्षण देने का आरोप

12 May 2026 - 5:05 PM
Photo of री-एग्जाम में एडमिट कार्ड और फोटो-सिग्नेचर को लेकर क्या होंगे नए नियम?

री-एग्जाम में एडमिट कार्ड और फोटो-सिग्नेचर को लेकर क्या होंगे नए नियम?

12 May 2026 - 2:26 PM
Photo of NEET UG 2026 परीक्षा रद्द, पेपर लीक मामले की जांच अब CBI करेगी

NEET UG 2026 परीक्षा रद्द, पेपर लीक मामले की जांच अब CBI करेगी

12 May 2026 - 12:59 PM
Photo of हिमंत बिस्वा सरमा ने ली असम CM पद की शपथ, 4 विधायक भी बने मंत्री

हिमंत बिस्वा सरमा ने ली असम CM पद की शपथ, 4 विधायक भी बने मंत्री

12 May 2026 - 11:57 AM
Photo of ‘जनता को मेट्रो की सलाह, खुद चार्टर्ड विमान से सफर?’ नाना पटोले का PM मोदी पर तंज

‘जनता को मेट्रो की सलाह, खुद चार्टर्ड विमान से सफर?’ नाना पटोले का PM मोदी पर तंज

12 May 2026 - 9:59 AM
Photo of CM बनने के बाद विजय का बड़ा एक्शन: धार्मिक स्थलों और स्कूलों के पास 717 शराब की दुकानें बंद करने का आदेश

CM बनने के बाद विजय का बड़ा एक्शन: धार्मिक स्थलों और स्कूलों के पास 717 शराब की दुकानें बंद करने का आदेश

12 May 2026 - 9:21 AM
Photo of जानिए भारत के किन राज्यों में मिलता है सबसे सस्ता सोना, लिस्ट आई सामने

जानिए भारत के किन राज्यों में मिलता है सबसे सस्ता सोना, लिस्ट आई सामने

11 May 2026 - 6:21 PM
Photo of तमिलनाडु में नई सरकार के बीच विजय का सादगी भरा अंदाज वायरल, वीडियो ने खींचा ध्यान

तमिलनाडु में नई सरकार के बीच विजय का सादगी भरा अंदाज वायरल, वीडियो ने खींचा ध्यान

11 May 2026 - 1:21 PM
Photo of हिमाचल में दर्दनाक हादसा, 6 पर्यटकों की मौत, 300 फीट गहरी खाई में गिरी कार

हिमाचल में दर्दनाक हादसा, 6 पर्यटकों की मौत, 300 फीट गहरी खाई में गिरी कार

11 May 2026 - 11:45 AM
Photo of विजय थलपति बने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, शपथ के बाद 200 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान

विजय थलपति बने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, शपथ के बाद 200 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान

10 May 2026 - 3:57 PM
Back to top button