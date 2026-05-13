Punjab News : गैंगस्टरों के खिलाफ चलाई जा रही निर्णायक “गैंगस्टरों ते वार” मुहिम के 112वें दिन पंजाब पुलिस ने पूरे राज्य में गैंगस्टरों के सहयोगियों के चिन्हित और मैप किए गए 516 ठिकानों पर छापेमारी की.

उल्लेखनीय है कि “गैंगस्टरों ते वार” पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए छेड़ी गई एक निर्णायक लड़ाई है, जिसकी शुरुआत 20 जनवरी 2026 को पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने की थी. एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें राज्यभर में विशेष अभियान चला रही हैं.

112वें दिन 213 व्यक्तियों की गिरफ्तारी

112वें दिन पुलिस टीमों ने 2 हथियारों सहित 213 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिससे अभियान शुरू होने के बाद कुल गिरफ्तारियों की संख्या बढ़कर 28,551 हो गई है.

इसके अलावा 66 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की गई, जबकि 28 व्यक्तियों को जांच और पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया. कार्रवाई के दौरान पुलिस टीमों ने 11 भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया.

बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद

लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन 93946-93946 के माध्यम से गोपनीय रूप से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों संबंधी जानकारी दे सकते हैं. तथा अपराध और आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी सूचनाएं भी साझा कर सकते हैं.

इस दौरान पुलिस टीमों ने नशों के खिलाफ अपनी मुहिम “युद्ध नशों विरुद्ध” के 437वें दिन भी अभियान जारी रखते हुए 105 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया तथा उनके कब्जे से 847 ग्राम हेरोइन, 2 किलोग्राम गांजा, 46 किलोग्राम भुक्की, 392 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 1.28 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की.

इसके साथ ही केवल 437 दिनों में गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों की संख्या बढ़कर 63,707 तक पहुंच गई है. नशा मुक्ति अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने आज 23 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास उपचार के लिए भी प्रेरित किया.

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