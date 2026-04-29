Uttarakhand

Uttarakhand News : यात्रीगण कृप्या ध्यान दें- गर्मी और शादी सीजन में ट्रेनों में भारी भीड़, कंफर्म टिकट मिलना हुआ मुश्किल

Karan Panchal29 April 2026 - 2:25 PM
1 minute read
Uttarakhand News
Uttarakhand News : यात्रीगण कृप्या ध्यान दें- गर्मी और शादी सीजन में ट्रेनों में भारी भीड़, कंफर्म टिकट मिलना हुआ मुश्किल

Uttarakhand News : गर्मी की छुट्टियों और शादी-ब्याह के सीजन के चलते यात्रियों ने बड़ी संख्या में रेलवे यात्रा का सहारा लेना शुरू कर दिया है। इसी वजह से रुड़की से चलने वाली कई प्रमुख ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिलना बेहद मुश्किल हो गया है। दो महीने तक रेल मार्ग व्यस्त होने से कंफर्म टिकट होना मुश्किल है। ऐसे में यात्रियों के सामने समस्या है। परेशान होकर यात्रियों को देहरादून से हवाई और सड़क मार्ग का सहारा लेना पड़ेगा।

यात्री लगातार रेलवे स्टेशन और ट्रैवल एजेंसियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अधिकतर को वेटिंग टिकट ही मिल रही है, वह भी लंबी लिस्ट के साथ। कोलकाता एक्सप्रेस, बांद्रा एक्सप्रेस, हेमकुंड एक्सप्रेस और लखनऊ सुपरफास्ट जैसी ट्रेनों में सीटें पूरी तरह भर चुकी हैं।

बढ़ी यात्रियों की भीड़

छुट्टियों के दौरान लोग परिवार के साथ समय बिताने, रिश्तेदारों के यहां शादी समारोह में शामिल होने और अन्य जरूरी कार्यों के लिए यात्रा कर रहे हैं। इसके चलते रेलवे काउंटरों पर भीड़ लगातार बढ़ रही है और यात्रियों को कई बार निराशा हाथ लग रही है।

कंफर्म टिकट लगभग असंभव

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, आने वाले करीब दो महीनों तक कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल बना रहेगा। कई यात्रियों को 40 से 50 से ज्यादा वेटिंग नंबर तक मिल रहे हैं। स्लीपर क्लास में भी सीटें लगभग फुल हैं।

लंबी दूरी की ट्रेनों में स्थिति गंभीर

रुड़की से शाहजहांपुर, लखनऊ, वाराणसी, गया, कोलकाता, जम्मू तवी, वैष्णो देवी कटरा, सूरत, वडोदरा, कोटा और बरेली जैसे लंबे रूटों की ट्रेनों में भारी दबाव देखा जा रहा है।

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह स्थिति हर साल गर्मी की छुट्टियों और शादी सीजन में देखने को मिलती है, जब अचानक यात्रियों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है।

ये भी पढ़ें- प्रधानमंत्री मोदी ने किया गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण, जानिए कितना देना होगा टोल टैक्स, 12 जिलों को होगा फायदा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal29 April 2026 - 2:25 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of केदारनाथ धाम यात्रा में 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, भक्तों में भारी उत्साह

केदारनाथ धाम यात्रा में 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, भक्तों में भारी उत्साह

26 April 2026 - 1:41 PM
Photo of Kedarnath Yatra 2026 : यात्रा के दौरान पैक करें ये 5 जरूरी चीजें, सफर हो जाएगा आसान

Kedarnath Yatra 2026 : यात्रा के दौरान पैक करें ये 5 जरूरी चीजें, सफर हो जाएगा आसान

23 April 2026 - 5:38 PM
Photo of Tehri Accident : चंबा में दर्दनाक हादसा, खाई में गिरा वाहन, आठ लोगों की मौत, दो घायल

Tehri Accident : चंबा में दर्दनाक हादसा, खाई में गिरा वाहन, आठ लोगों की मौत, दो घायल

23 April 2026 - 4:51 PM
Photo of उत्तराखंड में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 3 बार हिली धरती, लोगों में दहशत का माहौल

उत्तराखंड में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 3 बार हिली धरती, लोगों में दहशत का माहौल

19 April 2026 - 3:47 PM
Photo of उत्तराखंड में महिला आरक्षण और परिसीमन से बदलेगा सियासी समीकरण

उत्तराखंड में महिला आरक्षण और परिसीमन से बदलेगा सियासी समीकरण

16 April 2026 - 3:39 PM
Photo of Uttarakhand News : उत्तरकाशी में महिला टीचर की संदिग्ध मौत, कमरे में पड़ा मिला शव

Uttarakhand News : उत्तरकाशी में महिला टीचर की संदिग्ध मौत, कमरे में पड़ा मिला शव

9 April 2026 - 2:47 PM
Photo of लालकुर्ती में सेना की वर्दी बेचते दुकानदार गिरफ्तार, हिरासत में दुकानदार

लालकुर्ती में सेना की वर्दी बेचते दुकानदार गिरफ्तार, हिरासत में दुकानदार

7 April 2026 - 2:22 PM
Photo of गाजियाबाद के श्रद्धालु हरिद्वार में गंगा स्नान के दौरान डूबे, तलाश जारी

गाजियाबाद के श्रद्धालु हरिद्वार में गंगा स्नान के दौरान डूबे, तलाश जारी

5 April 2026 - 2:40 PM
Photo of धामी सरकार ने कैबिनेट विस्तार के बाद 14 नेताओं को सौंपी जिम्मेदारियां

धामी सरकार ने कैबिनेट विस्तार के बाद 14 नेताओं को सौंपी जिम्मेदारियां

4 April 2026 - 11:27 AM
Photo of उत्तराखंड के टिहरी में दर्दनाक सड़क हादसा, डंपर 100 मीटर खाई में गिरा, दो की मौत

उत्तराखंड के टिहरी में दर्दनाक सड़क हादसा, डंपर 100 मीटर खाई में गिरा, दो की मौत

2 April 2026 - 3:35 PM
Back to top button