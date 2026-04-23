Uttarakhand

Tehri Accident : चंबा में दर्दनाक हादसा, खाई में गिरा वाहन, आठ लोगों की मौत, दो घायल

Karan Panchal23 April 2026 - 4:51 PM
1 minute read
Tehri Accident
Tehri Accident : चंबा में दर्दनाक हादसा, खाई में गिरा वाहन, आठ लोगों की मौत, दो घायल

Tehri Accident : चंबा क्षेत्र में गुरुवार दोपहर को एक यूटिलिटी वाहन खाई में गिरने से आठ लोगों की जान चली गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। यह हादसा चंबा-कोटी कालोनी मार्ग पर नैल के पास हुआ। पुलिस के अनुसार, यह दुर्घटना करीब साढ़े तीन बजे हुई, जब यूटिलिटी वाहन ऋषिकेश से घनसाली जा रहा था और अचानक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया।

रेस्क्यू टीम बचाव कार्य में जुटी

हादसे में आठ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हुए। रेस्क्यू टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों घायलों को बाहर निकाला। इनमें से एक को हल्की चोटें आई हैं, जबकि दूसरे घायल की पहचान उत्तम कुमार (30 वर्ष) के रूप में हुई है।

मृतकों की पहचान प्रक्रिया जारी

सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी बृजेश भट्ट के मुताबिक, टिहरी और छाम से एंबुलेंस भेजी गई हैं। मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, और जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल भी घटनास्थल पर जा रही हैं। फिलहाल मामले में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

ये भी पढ़ें- Bajaj Auto ने लॉन्च की Pulsar NS400Z का नया 350cc वर्जन, जाने फीचर्स

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal23 April 2026 - 4:51 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of उत्तराखंड में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 3 बार हिली धरती, लोगों में दहशत का माहौल

उत्तराखंड में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 3 बार हिली धरती, लोगों में दहशत का माहौल

19 April 2026 - 3:47 PM
Photo of उत्तराखंड में महिला आरक्षण और परिसीमन से बदलेगा सियासी समीकरण

उत्तराखंड में महिला आरक्षण और परिसीमन से बदलेगा सियासी समीकरण

16 April 2026 - 3:39 PM
Photo of Uttarakhand News : उत्तरकाशी में महिला टीचर की संदिग्ध मौत, कमरे में पड़ा मिला शव

Uttarakhand News : उत्तरकाशी में महिला टीचर की संदिग्ध मौत, कमरे में पड़ा मिला शव

9 April 2026 - 2:47 PM
Photo of लालकुर्ती में सेना की वर्दी बेचते दुकानदार गिरफ्तार, हिरासत में दुकानदार

लालकुर्ती में सेना की वर्दी बेचते दुकानदार गिरफ्तार, हिरासत में दुकानदार

7 April 2026 - 2:22 PM
Photo of गाजियाबाद के श्रद्धालु हरिद्वार में गंगा स्नान के दौरान डूबे, तलाश जारी

गाजियाबाद के श्रद्धालु हरिद्वार में गंगा स्नान के दौरान डूबे, तलाश जारी

5 April 2026 - 2:40 PM
Photo of धामी सरकार ने कैबिनेट विस्तार के बाद 14 नेताओं को सौंपी जिम्मेदारियां

धामी सरकार ने कैबिनेट विस्तार के बाद 14 नेताओं को सौंपी जिम्मेदारियां

4 April 2026 - 11:27 AM
Photo of उत्तराखंड के टिहरी में दर्दनाक सड़क हादसा, डंपर 100 मीटर खाई में गिरा, दो की मौत

उत्तराखंड के टिहरी में दर्दनाक सड़क हादसा, डंपर 100 मीटर खाई में गिरा, दो की मौत

2 April 2026 - 3:35 PM
Photo of मुख्यमंत्री धामी के जीरो टॉलरेंस का असर, देहरादून में रिश्वत मामले में उप शिक्षा अधिकारी गिरफ्तार

मुख्यमंत्री धामी के जीरो टॉलरेंस का असर, देहरादून में रिश्वत मामले में उप शिक्षा अधिकारी गिरफ्तार

1 April 2026 - 7:47 PM
Photo of मुख्यमंत्री उत्तराखंड के निर्देश पर चलेगा “ऑपरेशन प्रहार”, डीजीपी ने दिए अधिकारियों को कड़े निर्देश

मुख्यमंत्री उत्तराखंड के निर्देश पर चलेगा “ऑपरेशन प्रहार”, डीजीपी ने दिए अधिकारियों को कड़े निर्देश

1 April 2026 - 8:23 AM
Photo of सीएम धामी का साहित्य और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर जोर, साहित्यकारों को किया गया सम्मानित

सीएम धामी का साहित्य और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर जोर, साहित्यकारों को किया गया सम्मानित

31 March 2026 - 11:22 AM
Back to top button