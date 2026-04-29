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23 राजस्व अधिकारियों को पदोन्नति, हरदीप सिंह मुंडियां ने सौंपे नियुक्ति पत्र

Ajay Yadav29 April 2026 - 1:52 PM
1 minute read
Punjab News :
23 राजस्व अधिकारी पदोन्नत किए, हरदीप सिंह मुंडियां ने सौंपे पदोन्नति पत्र

Punjab News : पंजाब के राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने पंजाब भवन में एक संक्षिप्त समारोह के दौरान राजस्व विभाग के 23 अधिकारियों को पदोन्नति पत्र सौंपे.

पदोन्नत अधिकारियों को बधाई देते हुए राजस्व मंत्री ने कहा कि इन पदोन्नतियों से राज्य में राजस्व प्रशासन को और मजबूत बनाने में इन अधिकारियों द्वारा लंबे समय से दिए जा रहे योगदान को मान्यता मिली है.

पंजाब में राजस्व विभाग में बड़ा फेरबदल

बता दें कि छह अधिकारियों को तहसीलदार से जिला राजस्व अधिकारी, आठ अधिकारियों को नायब तहसीलदार से तहसीलदार और नौ अधिकारियों को कानूनगो से नायब तहसीलदार के रूप में पदोन्नत किया गया है. हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार राज्य के कर्मचारियों की निर्धारित समय में पदोन्नति सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार काम कर रही है, उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी पदोन्नति प्रक्रिया न केवल प्रशासनिक प्रणाली को मजबूत बनाती है, बल्कि अधिकारियों को बेहतर जनसेवाएं प्रदान करने के लिए भी प्रोत्साहित करती है.

अतिरिक्त मुख्य सचिव-कम-वित्त आयुक्त (राजस्व) अनुराग वर्मा ने पदोन्नत अधिकारियों को बधाई देते हुए उन्हें नई ज़िम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ निभाने के लिए प्रेरित किया.

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Ajay Yadav29 April 2026 - 1:52 PM
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