Kedarnath Yatra 2026 : चार धाम यात्रा 2026 की शुरुआत हो चुकी है और आज केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं, जिससे उत्तराखंड की पवित्र वादियों में भक्ति और आस्था का माहौल फिर से जीवित हो गया है। हर साल लाखों भक्तों के लिए केदारनाथ यात्रा एक विशेष अनुभव होती है, लेकिन यह उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी है।

यात्रा के दौरान ऊंचाई, ठंड, अचानक बदलता मौसम, लंबा ट्रेक और ऑक्सीजन की कमी जैसी मुश्किलें सामने आ सकती हैं। इसलिए यदि आप इस पवित्र यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं, तो सही तैयारी करना बेहद जरूरी है ताकि आपका सफर सुरक्षित और आरामदायक हो।

अगर आप केदारनाथ जाने का प्लान बना रहे हैं, तो इन 5 चीजों को अपने बैग में जरूर पैक करें-

ऊनी कपड़े और गर्म वस्त्र- केदारनाथ में मौसम कभी भी ठंडा हो सकता है, खासकर सुबह और रात के समय। यहां तक कि गर्मियों में भी ठंडी हवाएं चलती हैं। इसलिए ऊनी कपड़े, जैकेट, स्वेटर, मफलर, दस्ताने और मोटे मोजे जरूर रखें, ताकि ठंड से बचाव हो सके।

रेनकोट और छाता

पहाड़ी इलाकों में मौसम जल्दी बदल सकता है और अचानक बारिश हो सकती है। एक अच्छा रेनकोट और हल्का छाता हमेशा अपने पास रखें, जो आपको बारिश से पूरी तरह बचाए।

ट्रेकिंग शूज और वॉकिंग स्टिक

केदारनाथ का रास्ता लंबा और चढ़ाई वाला होता है। इसलिए आरामदायक और मजबूत ट्रेकिंग शूज पहनना जरूरी है, जो फिसलने से बचाएं। साथ ही वॉकिंग स्टिक रखें, जो चलने में सहारा दे और थकान कम करे।

एनर्जी स्नैक्स

लंबी यात्रा के दौरान शरीर जल्दी थक सकता है। इसलिए पानी की बोतल, ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट, केले और हल्के स्नैक्स अपने पास रखें, जो आपको ऊर्जा प्रदान करें।

मेडिकल किट और पहचान पत्र

ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सिरदर्द, चक्कर या थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए एक छोटी मेडिकल किट रखें जिसमें जरूरी दवाइयां, बैंडेज और एंटीसेप्टिक क्रीम हो। साथ ही अपना पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड या अन्य सरकारी आईडी) और पावर बैंक जरूर रखें ताकि आप किसी भी आपातकालीन स्थिति में काम में आ सकें। यात्रा के दौरान ये चीजें आपकी मदद करेंगी और यात्रा को सुखद और सुरक्षित बनाएंगी।

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