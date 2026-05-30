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गर्मियों में घूमने की बेहतरीन जगहें, मिलेगी राहत, सुकून और यादगार अनुभव

Shanti Kumari30 May 2026 - 4:00 PM
2 minutes read
Summer Travel

Summer Travel : गर्मी का मौसम आते ही लोग ऐसी जगहों की तलाश में रहते हैं जहाँ मौसम ठंडा हो, प्रकृति खूबसूरत हो और कुछ दिन सुकून से बिताए जा सकें। भारत में कई ऐसी डेस्टिनेशन हैं जो गर्मियों में घूमने के लिए परफेक्ट मानी जाती हैं। आइए जानते हैं कुछ बेहतरीन जगहों के बारे में जहाँ आप इस गर्मी में ट्रिप प्लान कर सकते हैं।

1. मनाली (हिमाचल प्रदेश)

हिमालय की गोद में बसा मनाली गर्मियों में सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशन में से एक है। बर्फ से ढकी चोटियाँ, ब्यास नदी और हरियाली इसे खास बनाती है। यहाँ रोहतांग पास और सोलंग वैली एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए बेस्ट हैं।

2. शिमला (हिमाचल प्रदेश)

शिमला अपनी औपनिवेशिक वास्तुकला और ठंडी हवाओं के लिए जाना जाता है। मॉल रोड पर घूमना, रिज मैदान पर समय बिताना और कफी के साथ पहाड़ों का नज़ारा लेना एक अलग अनुभव देता है।

3. नैनीताल (उत्तराखंड)

झीलों का शहर नैनीताल गर्मियों में घूमने के लिए बेहद सुंदर जगह है। नैनी झील में बोटिंग और स्नो व्यू पॉइंट से हिमालय का दृश्य मन को सुकून देता है।

4. मसूरी (उत्तराखंड)

“क्वीन ऑफ हिल्स” मसूरी गर्मियों में ठंडी हवा और हरे-भरे पहाड़ों के लिए मशहूर है। केम्पटी फॉल्स और गन हिल यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं।

5. दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल)

चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध दार्जिलिंग प्राकृतिक सुंदरता और ठंडे मौसम का बेहतरीन मेल है। टॉय ट्रेन की सवारी यहाँ का खास आकर्षण है।

6. ऊटी (तमिलनाडु)

दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिल स्टेशन ऊटी अपनी चाय और कॉफी के बागानों के लिए जाना जाता है। यहाँ की शांत वादियाँ और ठंडी जलवायु गर्मियों में राहत देती हैं।

7. लेह-लद्दाख (लद्दाख)

अगर आप एडवेंचर और रोड ट्रिप के शौकीन हैं तो लेह-लद्दाख आपके लिए परफेक्ट है। यहाँ की ऊँची पहाड़ियाँ, पैंगोंग झील और खतरनाक रास्ते एक रोमांचक अनुभव देते हैं।

8. माउंट आबू (राजस्थान)

राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू गर्मियों में ठंडी हवा और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। नक्की झील और दिलवाड़ा मंदिर यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं।

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Shanti Kumari30 May 2026 - 4:00 PM
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