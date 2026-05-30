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राबड़ी देवी ने सरकारी बंगला खाली करने से किया इनकार, विभाग ने तीसरी बार भेजा नोटिस, कहा- बंगला खाली नहीं होगा

Karan Panchal30 May 2026 - 2:17 PM
2 minutes read
Bihar Politics
राबड़ी देवी ने सरकारी बंगला खाली करने से किया इनकार, विभाग ने तीसरी बार भेजा नोटिस, कहा- बंगला खाली नहीं होगा

Bihar Politics : बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 20 साल पुराना सरकारी बंगला खाली करने का आदेश मिला है। भवन निर्माण विभाग ने शुक्रवार को यह निर्देश जारी किया, जो राबड़ी देवी को दिया गया तीसरा नोटिस है। हालांकि, राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास खाली करने से इनकार किया है और कहा कि वे किसी भी कीमत पर इसे नहीं छोड़ेंगी।

2005 से रह रहा था लालू परिवार

नए आदेश के अनुसार, यह बंगला अब डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित किया गया है। इसके पहले राबड़ी देवी को चुनाव-2025 के बाद नया 39 हार्डिंग रोड बंगला दिया गया था, लेकिन उन्होंने अब तक पुराने आवास को खाली नहीं किया। लालू परिवार साल 2005 से 10 सर्कुलर रोड में रह रहा है। विभाग ने बीते छह महीनों में कई बार आग्रह किया कि राबड़ी देवी नया आवास ग्रहण कर लें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

अब इन्हें सौंपा गया सरकारी बंगला

बता दें कि नंदकिशोर राम को अब 10 सर्कुलर रोड का बंगला आवंटित किया गया है। विभाग ने कहा है कि पूर्व में कई बार अनुरोध करने के बावजूद राबड़ी देवी ने यह आवास खाली नहीं किया। नए आदेश के बाद सरकार चाहती है कि बंगला जल्द से जल्द खाली कराया जाए ताकि नए आवंटी को कब्जा सौंपा जा सके।

बंगला राजनीतिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र

विशेषज्ञों का कहना है कि 10 सर्कुलर रोड केवल एक सरकारी आवास नहीं है, बल्कि यह बिहार की राजनीति का एक प्रतीकात्मक केंद्र भी रहा है। लंबे समय तक यह बंगला राष्ट्रीय जनता दल और लालू-राबड़ी परिवार की राजनीतिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र रहा है।

सरकार का उद्देश्य जनता का ध्यान भटकाना

राजद और भाजपा दोनों दलों ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। राजद प्रवक्ताओं ने इसे राजनीतिक मुद्दा बताया और कहा कि सरकार का उद्देश्य आम जनता का ध्यान भटकाना है। वहीं भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि पूर्व सीएम को समय रहते आवास खाली कर देना चाहिए था और अब यह नया बिहार है, जहां कानून का पालन अनिवार्य है।

राबड़ी देवी का बंगला कराया जा रहा खाली

सूत्रों के अनुसार, राबड़ी देवी का पुराना बंगला चरणबद्ध तरीके से खाली किया जा रहा है और सामान धीरे-धीरे नए आवास पर स्थानांतरित किया जा रहा है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद नया आवास 39 हार्डिंग रोड राबड़ी देवी के लिए स्थायी रूप से उपलब्ध होगा।

ये भी पढ़ें- ईरान ने अमेरिकी एयर बेस पर मिसाइल और ड्रोन से किया हमला, कई सैनिक घायल, हाई-टेक ड्रोन तबाह

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Karan Panchal30 May 2026 - 2:17 PM
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