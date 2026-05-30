राष्ट्रीयविदेश

ईरान ने अमेरिकी एयर बेस पर मिसाइल और ड्रोन से किया हमला, कई सैनिक घायल, हाई-टेक ड्रोन तबाह

Karan Panchal30 May 2026 - 1:10 PM
2 minutes read
US Iran War
ईरान ने अमेरिकी एयर बेस पर मिसाइल और ड्रोन से किया हमला, कई सैनिक घायल, हाई-टेक ड्रोन तबाह

US Iran War : ईरान ने अमेरिकी हमलों के जवाब में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। इस हमले में कई अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं और दो MQ-9 रीपर ड्रोन भी ध्वस्त कर दिया हैं। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने कहा कि गुरुवार सुबह उनके बलों ने अमेरिकी एयर बेस को निशाना बनाया, जहां से रात में ईरान के दक्षिणी हिस्से, विशेषकर बंदर अब्बास क्षेत्र में हमले किए गए थे। ईरानी मीडिया के अनुसार, यह कार्रवाई “आक्रामक अमेरिकी हमले” का जवाब थी।

MQ-9 रीपर ड्रोन को भारी नुकसान

अमेरिकी अधिकारियों ने भी हमले की पुष्टि की है और बताया कि पिछले 24 घंटों के भीतर ईरान ने कुवैत स्थित ‘अली अल सलेम एयर बेस’ पर बैलिस्टिक मिसाइल (फतेह-110) दागी। कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को हवा में रोक लिया, लेकिन मलबा एयर बेस के भीतर गिरने से सैनिक घायल हुए। अमेरिकी दो महत्वपूर्ण MQ-9 रीपर ड्रोन को भारी नुकसान पहुंचा है, जिनमें से एक पूरी तरह नष्ट और एक अन्य गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है। इन ड्रोन की कीमत लगभग 3 करोड़ डॉलर है और ये अमेरिकी खुफिया और स्ट्राइक ऑपरेशनों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अंतिम फैसला नहीं

इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने व्हाइट हाउस में अपने सलाहकारों के साथ बैठक की, लेकिन ईरान के साथ युद्धविराम बढ़ाने या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया। प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ट्रम्प केवल ऐसे समझौते को मंजूरी देंगे जो उनकी शर्तों और ईरान की परमाणु गतिविधियों पर नियंत्रण की मांग को पूरा करता हो।

अमेरिकी और ईरानी वार्ताकार की बातचीत

इस घटना के समय से एक दिन पहले मीडिया में खबर आई थी कि अमेरिकी और ईरानी वार्ताकार एक प्रारंभिक समझौते पर सहमत हुए हैं, जिसमें वर्तमान नाजुक युद्धविराम को 60 दिनों के लिए बढ़ाने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर वार्ता पुनः शुरू करने का प्रावधान है।

ये भी पढ़ें- उत्तर प्रदेश में आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट, 31 लोगों की मौत, 3 दिन तक मौसम बने रहने के आसार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal30 May 2026 - 1:10 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of माउंट मैकिनले से फिसलकर गिरे 4 पर्वतारोही, 3 की मौत, एक गंभीर रूप से घायल

माउंट मैकिनले से फिसलकर गिरे 4 पर्वतारोही, 3 की मौत, एक गंभीर रूप से घायल

30 May 2026 - 10:46 AM
Photo of NEET-UG Paper Leak : सुप्रीम कोर्ट ने लगाई NTA को फटकार, कहा- UPSC और IIT जैसे विशेषज्ञों से सीखना चाहिए

NEET-UG Paper Leak : सुप्रीम कोर्ट ने लगाई NTA को फटकार, कहा- UPSC और IIT जैसे विशेषज्ञों से सीखना चाहिए

29 May 2026 - 7:57 PM
Photo of वंदे भारत vs हाइड्रोजन ट्रेन, जानें स्पीड, डिजाइन और टेक्नोलॉजी में कौन है सबसे बेस्ट

वंदे भारत vs हाइड्रोजन ट्रेन, जानें स्पीड, डिजाइन और टेक्नोलॉजी में कौन है सबसे बेस्ट

29 May 2026 - 6:52 PM
Photo of इजराइल बढ़ा रहा गाजा पर कब्जा, 70% इलाके पर सैन्य नियंत्रण का आदेश, गाजा में संकट गहराया

इजराइल बढ़ा रहा गाजा पर कब्जा, 70% इलाके पर सैन्य नियंत्रण का आदेश, गाजा में संकट गहराया

29 May 2026 - 3:48 PM
Photo of केरल विधानसभा में ‘वंदे मातरम’ को लेकर विवाद, सरकार और राज्यपाल आमने-सामने

केरल विधानसभा में ‘वंदे मातरम’ को लेकर विवाद, सरकार और राज्यपाल आमने-सामने

29 May 2026 - 2:25 PM
Photo of महाराजा रणजीत सिंह प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट के दो कैडेट बने भारतीय नौसेना के अधिकारी

महाराजा रणजीत सिंह प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट के दो कैडेट बने भारतीय नौसेना के अधिकारी

29 May 2026 - 11:27 AM
Photo of जेफ बेजोस की कंपनी ‘ब्लू ओरिजिन’ को बड़ा झटका, ‘न्यू ग्लेन’ रॉकेट टेस्ट के दौरान लॉन्चपैड पर विस्फोट

जेफ बेजोस की कंपनी ‘ब्लू ओरिजिन’ को बड़ा झटका, ‘न्यू ग्लेन’ रॉकेट टेस्ट के दौरान लॉन्चपैड पर विस्फोट

29 May 2026 - 9:41 AM
Photo of NEET-UG पेपर लीक के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, सेना और वायुसेना की मदद लेने की तैयारी

NEET-UG पेपर लीक के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, सेना और वायुसेना की मदद लेने की तैयारी

29 May 2026 - 8:37 AM
Photo of मशहूर उर्दू शायर बशीर बद्र का निधन, 91 साल की उम्र में ली आखिरी सांस, याददाश्त चली गई थी

मशहूर उर्दू शायर बशीर बद्र का निधन, 91 साल की उम्र में ली आखिरी सांस, याददाश्त चली गई थी

28 May 2026 - 3:44 PM
Photo of कनाडा में गुजरात की 22 वर्षीय लड़की की हत्या, परिवार में मातम, चार साल पहले गई थीं विदेश

कनाडा में गुजरात की 22 वर्षीय लड़की की हत्या, परिवार में मातम, चार साल पहले गई थीं विदेश

28 May 2026 - 3:06 PM
Back to top button