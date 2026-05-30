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उत्तर प्रदेश में आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट, 31 लोगों की मौत, 3 दिन तक मौसम बने रहने के आसार

Karan Panchal30 May 2026 - 12:47 PM
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UP Weather
उत्तर प्रदेश में आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट, 31 लोगों की मौत, 3 दिन तक मौसम बने रहने के आसार

UP Weather : उत्तर प्रदेश में पिछले दो दिनों से मौसम ने अचानक बदलाव दिखाया है। प्रदेश के अधिकांश शहरों में शनिवार सुबह से घने बादल छाए हुए हैं और ठंडी हवाओं के कारण गर्मी में राहत महसूस हो रही है। तापमान में लगभग 10°C तक की गिरावट दर्ज की गई है; उदाहरण के लिए, बांदा का तापमान 28 मई को 47.5°C था, जो अब 37°C तक पहुंच गया है।

75 जिलों में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी 75 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिनमें से 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। अगले तीन दिन यानी 2 जून तक मौसम इसी तरह बना रहेगा और आंधी-बारिश के कारण गर्मी कम रहेगी।

चित्रकूट में 500 तोतों की मौत

गुरुवार रात और शुक्रवार को लखनऊ समेत पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कई जिलों में बारिश हुई थी, कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे। बारिश और तूफान के कारण कच्चे मकानों की दीवारें गिर गईं, टिनशेड उड़ गए और सैकड़ों पेड़ गिर गए। चित्रकूट में 500 तोतों की मौत हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस नुकसान का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को फील्ड में जाकर स्थिति का जायजा लेने का निर्देश दिया।

आंधी-तूफान, बिजली गिरने से 31 लोगों की मौत

आंधी-तूफान और बिजली गिरने से कुल 31 लोगों की मौत हुई, जिनमें सबसे अधिक 15 मौतें बुंदेलखंड क्षेत्र में हुई। हमीरपुर में 6, बांदा में 3 और महोबा, उरई, जालौन में 2-2 लोगों की जान गई। इसके अलावा कौशांबी में 4, सहारनपुर और देवरिया में 2-2, और प्रतापगढ़, अंबेडकरनगर, बलिया, महाराजगंज, मथुरा, उन्नाव, फतेहपुर और रामपुर में 1-1 व्यक्ति की मृत्यु हुई।

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Karan Panchal30 May 2026 - 12:47 PM
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