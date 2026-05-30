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ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं, सेना 24 घंटे अगली चुनौती के लिए तैयार: सेना प्रमुख

Shanti Kumari30 May 2026 - 2:15 PM
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Army Chief

New Delhi : भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि देश की तीनों सेनाएं किसी भी संभावित चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने संकेत दिया कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी रणनीतिक तैयारियां अभी भी जारी हैं और सुरक्षा हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है।

तीनों सेनाओं के बीच बढ़ाया जा रहा समन्वय

सेना प्रमुख ने कहा कि सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच तालमेल को और मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बदलते सुरक्षा माहौल को देखते हुए सैन्य बल चौबीसों घंटे सतर्क हैं और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप अपनी क्षमताओं को मजबूत कर रहे हैं।

सीमा सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा पर फोकस

जनरल द्विवेदी के अनुसार आधुनिक युद्ध की परिस्थितियों में हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है। ऐसे में सैन्य तैनाती के साथ-साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल हर स्तर पर सावधानी बरत रहे हैं।

सूचना युद्ध में भरोसा और एकजुटता अहम

सेना प्रमुख ने कहा कि किसी भी सूचना युद्ध में सफलता तभी मिलती है, जब पूरा देश एकजुट होकर सही जानकारी पर भरोसा करे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता और आपसी विश्वास किसी भी संघर्ष के दौरान देश की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आते हैं।

पहलगाम हमले के बाद शुरू हुआ था ऑपरेशन

गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था। इस हमले में 26 लोगों की जान गई थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई के तहत ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। अब सेना प्रमुख के बयान को देश की सुरक्षा तैयारियों और रणनीतिक सतर्कता के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।

ये भी पढ़ें – SC आयोग का पंजाब पुलिस को अल्टीमेटम, राजा वड़िंग मामले में 1 जुलाई तक रिपोर्ट तलब करने के आदेश

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Shanti Kumari30 May 2026 - 2:15 PM
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