Bihar Politics : पटना में बिहार की सियासत ने एक नया मोड़ ले लिया है। आरजेडी से बाहर की गईं रितु जायसवाल अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। उन्हें पार्टी की सदस्यता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने दिलाई।

महिला राजनीति में रहा है मजबूत प्रभाव

रितु जायसवाल आरजेडी की महिला इकाई में अहम पद पर रह चुकी हैं और पार्टी का एक जाना-पहचाना चेहरा मानी जाती थीं। वह शिवहर लोकसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुकी हैं।

टिकट न मिलने से बढ़ा विवाद

बताया जा रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में परिहार सीट से टिकट न मिलने के बाद उनके और पार्टी नेतृत्व के बीच दूरी बढ़ गई थी। इसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा।

पार्टी से हुआ निष्कासन

निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद आरजेडी ने अनुशासनहीनता का हवाला देते हुए उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इसके बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई थीं।

बीजेपी में शामिल होकर किया केंद्र की नीतियों का समर्थन

बीजेपी जॉइन करने के बाद रितु जायसवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की नीतियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि बीजेपी देशहित को प्राथमिकता देती है और सरकारी योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं।

तेजस्वी यादव पर साधा निशाना

उन्होंने आरजेडी नेतृत्व पर भी सवाल उठाए और कहा कि पार्टी में उनके साथ न्याय नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अब वह भाजपा की विचारधारा के साथ आगे बढ़ेंगी।

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