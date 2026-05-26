Biharराजनीतिराज्य

बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव, RJD से निष्कासित रितु जायसवाल BJP में शामिल

Shanti Kumari26 May 2026 - 3:21 PM
1 minute read
Ritu Jaiswal

Bihar Politics : पटना में बिहार की सियासत ने एक नया मोड़ ले लिया है। आरजेडी से बाहर की गईं रितु जायसवाल अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। उन्हें पार्टी की सदस्यता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने दिलाई।

महिला राजनीति में रहा है मजबूत प्रभाव

रितु जायसवाल आरजेडी की महिला इकाई में अहम पद पर रह चुकी हैं और पार्टी का एक जाना-पहचाना चेहरा मानी जाती थीं। वह शिवहर लोकसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुकी हैं।

टिकट न मिलने से बढ़ा विवाद

बताया जा रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में परिहार सीट से टिकट न मिलने के बाद उनके और पार्टी नेतृत्व के बीच दूरी बढ़ गई थी। इसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा।

पार्टी से हुआ निष्कासन

निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद आरजेडी ने अनुशासनहीनता का हवाला देते हुए उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इसके बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई थीं।

बीजेपी में शामिल होकर किया केंद्र की नीतियों का समर्थन

बीजेपी जॉइन करने के बाद रितु जायसवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की नीतियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि बीजेपी देशहित को प्राथमिकता देती है और सरकारी योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं।

तेजस्वी यादव पर साधा निशाना

उन्होंने आरजेडी नेतृत्व पर भी सवाल उठाए और कहा कि पार्टी में उनके साथ न्याय नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अब वह भाजपा की विचारधारा के साथ आगे बढ़ेंगी।

ये भी पढ़ें – अमेरिका में गुजराती मूल की महिला की हत्या, आरोपियों ने स्टोर में घुसकर की फायरिंग

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari26 May 2026 - 3:21 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of अमेरिका में गुजराती मूल की महिला की हत्या, आरोपियों ने स्टोर में घुसकर की फायरिंग

अमेरिका में गुजराती मूल की महिला की हत्या, आरोपियों ने स्टोर में घुसकर की फायरिंग

26 May 2026 - 2:23 PM
Photo of ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के तहत पंजाब में हाई-रिस्क डिलीवरी और नवजात शिशु देखभाल को मिला बड़ा सहारा

‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के तहत पंजाब में हाई-रिस्क डिलीवरी और नवजात शिशु देखभाल को मिला बड़ा सहारा

26 May 2026 - 1:24 PM
Photo of स्पीकर कुलतार संधवां ने 2026-27 के लिए सदन की विभिन्न कमेटियों के चेयरमैन किए नामजद

स्पीकर कुलतार संधवां ने 2026-27 के लिए सदन की विभिन्न कमेटियों के चेयरमैन किए नामजद

26 May 2026 - 12:25 PM
Photo of नगर निगम चुनाव 2026 के लिए पंजाब में कर्मचारियों को मतदान के लिए विशेष छूट की घोषणा

नगर निगम चुनाव 2026 के लिए पंजाब में कर्मचारियों को मतदान के लिए विशेष छूट की घोषणा

26 May 2026 - 12:03 PM
Photo of SIR से पहले 90 फीसदी प्री-मैपिंग का लक्ष्य, 84% काम पूरा – अनिंदिता मित्रा

SIR से पहले 90 फीसदी प्री-मैपिंग का लक्ष्य, 84% काम पूरा – अनिंदिता मित्रा

26 May 2026 - 11:32 AM
Photo of ‘बाद में बात करेंगे’ कहना पड़ा भारी, मोतिहारी छात्रा सुसाइड मामले में जेल भेजा गया प्रेमी रोबिन

‘बाद में बात करेंगे’ कहना पड़ा भारी, मोतिहारी छात्रा सुसाइड मामले में जेल भेजा गया प्रेमी रोबिन

26 May 2026 - 11:10 AM
Photo of बाबा राम रहीम 16वीं बार पैरोल पर बाहर, सुनारिया जेल से सिरसा डेरा पहुंचे

बाबा राम रहीम 16वीं बार पैरोल पर बाहर, सुनारिया जेल से सिरसा डेरा पहुंचे

26 May 2026 - 10:01 AM
Photo of लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, बस पलटने से 6 यात्रियों की मौत, कई लोगों की हालत गंभीर

लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, बस पलटने से 6 यात्रियों की मौत, कई लोगों की हालत गंभीर

26 May 2026 - 9:07 AM
Photo of नर्मदा जिले में बदलाव से साफ, 2027 में गुजरात में बनेगी ‘‘आप’’ की सरकार- केजरीवाल

नर्मदा जिले में बदलाव से साफ, 2027 में गुजरात में बनेगी ‘‘आप’’ की सरकार- केजरीवाल

26 May 2026 - 8:33 AM
Photo of असम विधानसभा में पेश हुआ समान नागरिक संहिता विधेयक, विपक्ष ने उठाए सवाल

असम विधानसभा में पेश हुआ समान नागरिक संहिता विधेयक, विपक्ष ने उठाए सवाल

25 May 2026 - 1:09 PM
Back to top button