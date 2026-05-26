Indian Woman Murder In America : अमेरिका में एक दर्दनाक वारदात सामने आई है, जहां गुजरात के मेहसाणा जिले से ताल्लुक रखने वाली मेघना पटेल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना ने विदेश में रह रहे भारतीय समुदाय में दहशत फैला दी है।

कई सालों से अमेरिका में रह रही थीं

बताया जा रहा है कि मेघना पटेल पिछले करीब 10 वर्षों से अमेरिका में रहकर काम कर रही थीं। वह एक स्टोर में नौकरी करती थीं और सामान्य तरीके से जीवन बिता रही थीं।

पहचान छिपाकर आया आरोपी

घटना के वक्त एक संदिग्ध व्यक्ति स्टोर में ग्राहक बनकर दाखिल हुआ। उसने अपना चेहरा मास्क, टोपी और दस्ताने से पूरी तरह ढक रखा था ताकि उसकी पहचान न हो सके।

पहले बातचीत, फिर अचानक हमला

सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के मुताबिक आरोपी ने पहले महिला से कुछ पल बातचीत की। इसके तुरंत बाद उसने हथियार निकालकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिससे मेघना पटेल की मौके पर ही मौत हो गई।

वारदात के बाद लूटपाट

फायरिंग के बाद आरोपी ने स्टोर से कुछ सामान भी उठाया और वहां से फरार हो गया। इससे पुलिस को शक है कि हत्या के पीछे लूट का मकसद भी हो सकता है।

जांच में जुटी पुलिस, समुदाय में डर

अमेरिकी पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, वहीं इस घटना के बाद प्रवासी भारतीयों, खासकर गुजराती समुदाय में सुरक्षा को लेकर चिंता और डर का माहौल है।

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