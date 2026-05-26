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स्पीकर कुलतार संधवां ने 2026-27 के लिए सदन की विभिन्न कमेटियों के चेयरमैन किए नामजद

Shanti Kumari26 May 2026 - 12:25 PM
1 minute read
Kultar Singh Sandhawan

Punjab News : पंजाब विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए सदन की विभिन्न कमेटियों को नामज़द किया गया है और इस संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है। निम्नलिखित सदस्यों को कमेटियों के चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। वर्ष 2026-27 के लिए सदन की विभिन्न कमेटियों में पंजाब विधानसभा के नामज़द सदस्यों की विस्तृत सूची निम्नलिखित है।

क्रम सं.

माननीय सदस्य का नाम

कमेटी का नाम

1.

डॉ. इंद्रबीर सिंह निज्जर

लोक लेखा कमेटी

2.

सरदार जगरूप सिंह गिल

सरकारी कारोबार कमेटी

3.

सरदार मनजीत सिंह बिलासपुर

अनुमान कमेटी

4.

श्रीमती सर्वजीत कौर मानूके

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़ी श्रेणियों संबंधी कल्याण कमेटी

5.

सरदार जय कृष्ण सिंह, डिप्टी स्पीकर (पद के आधार पर चेयरमैन)

हाउस कमेटी

6.

सरदार कुलवंत सिंह

स्थानीय संस्थाओं संबंधी कमेटी

7.

श्री बुद्ध राम

पंचायती राज इकाइयों संबंधी कमेटी

8.

सरदार गुरप्रीत सिंह बनांवाली

कृषि एवं इससे संबंधित गतिविधियों संबंधी कमेटी

9.

सरदार सरवण सिंह धुन्न

सहकारिता एवं इससे संबंधित गतिविधियों संबंधी कमेटी

10.

सरदार कुलवंत सिंह पंडोरी

विशेषाधिकार कमेटी

11.

सरदार दविंदरजीत सिंह लाडी ढोस

सरकारी आश्वासन कमेटी

12.

सरदार कुलवंत सिंह सिद्धू

अधीन विधान कमेटी

13.

श्री ब्रह्म शंकर जिंपा

याचिका कमेटी

14.

डॉ. मुहम्मद जमील उर रहमान

पेपर लेड एवं लाइब्रेरी कमेटी

15.

श्रीमती इंदरजीत कौर मान

प्रश्न एवं रेफरेंसेज़ कमेटी

ये भी पढ़ें – नगर निगम चुनाव 2026 के लिए पंजाब में कर्मचारियों को मतदान के लिए विशेष छूट की घोषणा

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Shanti Kumari26 May 2026 - 12:25 PM
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