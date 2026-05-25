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कैथल में युवक पर जानलेवा हमला, गंडासी-लाठियों से किए वार, अस्पताल में भर्ती

Karan Panchal25 May 2026 - 3:00 PM
1 minute read
Haryana News
कैथल में युवक पर जानलेवा हमला, गंडासी-लाठियों से किए वार, अस्पताल में भर्ती

Haryana News : कैथल जिले के चीका क्षेत्र में एक युवक पर कुछ लोगों द्वारा जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि करीब 10 लोगों ने मिलकर युवक पर लाठी-डंडों और गंडासियों से हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

गुजरने को लेकर हुई कहासुनी

जानकारी के अनुसार, वार्ड नंबर 12 निवासी सुनील ने बताया कि 22 मई को उनके घर पर एक पारिवारिक कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें रिश्तेदार भी शामिल हुए थे। इसी दौरान गली से गुजरने को लेकर कुछ युवकों के बीच कहासुनी हो गई थी, जिसे उस समय समझा-बुझाकर शांत कर दिया गया था। पीड़ित के अनुसार, अगले दिन कुछ युवक, जिनमें साहिल, शुभम, अंकित, सौरव, सागर, अमन व अन्य शामिल बताए जा रहे हैं, इलाके में मौजूद थे। उसी दौरान रास्ते को लेकर फिर विवाद हुआ और स्थिति अचानक हिंसक हो गई।

गंभीर हालत में कराया गया भर्ती

आरोप है कि कुछ समय बाद वही लोग हथियारों के साथ वापस आए और पीड़ित पर हमला कर दिया। लाठी-डंडों और गंडासियों से किए गए हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर बेहोश हो गया। परिजनों ने उसे तुरंत कैथल के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे होश आया।

शिकायत के आधार पर मामला दर्ज

पीड़ित का कहना है कि हमलावरों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। उसने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं चीका थाना के जांच अधिकारी हरपाल सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें- पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के घर को बम से उड़ाने की धमकी, अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन

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Karan Panchal25 May 2026 - 3:00 PM
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